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天猫调整组织架构：新成立三大事业部

天猫调整组织架构：新成立三大事业部
2018年03月09日 19:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月9日晚间消息，天猫今日宣布调整组织架构，新成立消费电子、美家和平台营运三大事业部。此外，原电器美家事业组总经理印井将出任阿里巴巴集团CEO助理。

　　天猫总裁靖捷明确了2018年天猫三大使命：消费升级主引擎、品牌数字化转型主引擎、阿里新零售主力军。

　　根据组织升级方案，新成立天猫消费电子事业部，涵盖原手机事业部、电器美家事业组中的电器等业务以及供应链部门。原天猫供应链创新事业部总经理杨光（花名：吹雪）将出任总经理。未来将在品牌运营、新品孵化、供应链管理等层面推动新零售。

　　新成立天猫美家事业部，包含原电器美家事业组中的美家等业务。天猫汽车事业部总经理俞巍（花名：少龙）将同时兼任美家事业部总经理。家装、汽车两大注重消费体验的场景将在新零售推进中完成重构。

　　新成立天猫平台营运事业部，囊括天猫营销平台事业部、天猫运营中心等以消费者为核心的运营部门。原天猫营销平台事业部总经理刘博（花名：家洛）将出任总经理。

　　此外，原电器美家事业组总经理印井将出任阿里巴巴集团CEO助理，依托其线上运营经验和新零售实践，协助CEO聚焦全球化工作。(张俊)

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