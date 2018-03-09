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北京消协：微商产品质量无保障，消费者维权难

北京消协：微商产品质量无保障，消费者维权难
2018年03月09日 18:52 新华社
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　　关桂峰/新华社

　　新华社北京3月9日消息，在微信朋友圈卖面膜、卖苹果、卖服装……很多消费者可能都有这样的感受，如今在朋友圈等社交平台销售商品的微商越来越多。9日，北京市消协发布《2017年微商行业发展状况调查》显示，微商目前存在的问题主要是产品品质无保障、消费者维权困难。

　　微商是基于移动互联网空间，借助于社交平台，以社交为纽带的新商业。中国消费者协会2017年发布的相关报告显示，微商在网络消费不满意率的排行中位居首位。

　　北京市消协的调查结果显示，产品质量是微商经营中最突出的问题，其次是宣传和售后服务。北京市消协秘书长杨晓军说，调查发现，微商销售的产品“三无”现象较为严重，相关部门应从包装、安全性等方面严加监管。

　　在宣传方面，微商存在暴力刷屏和虚假宣传。其中，化妆品、日用服装的暴力刷屏现象最为严重，企业微商相对于个人微商更加突出。

　　在售后服务方面，微商存在退换货困难、可能拉黑消费者等情况。其中，保健品、化妆品、日用服装等三种商品的不同意退换货占比超过一半。在此次调查中，所有微商调查样本均是要求先付款后发货。

　　北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌说，目前微商行业初具规模且已作为部分消费者日常消费的组成部分，建议相关部门及时完善立法、加强监管。

　　（原题为《北京消协：微商产品质量无保障 消费者维权难》）

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