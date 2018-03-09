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Grab宣布进军共享单车市场 率先在新加坡推出服务

Grab宣布进军共享单车市场 率先在新加坡推出服务
2018年03月09日 18:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月9日晚间消息，东南亚打车应用服务公司Grab今日宣布，将进军共享单车服务市场，并率先在新加坡推出该服务。

　　根据该计划，Grab将推出一款名为“GrabCycle Beta”的App，最初会将oBike、GBikes、Anywheel和Popscoot四家合作伙伴的共享单车整合到单一一款App下，允许消费者在需要的时候方便地找到共享单车或电动滑板车。

　　此举表明，Grab将正式踏足共享单车和个人移动出行设备市场。事实上，今年1月下旬曾有报道称，Grab似乎准备进军共享单车市场，与oBike合作在新加坡推出服务。当时，一位眼尖的新加坡居民看到有工人把一些单车搬上卡车，而这些单车上印有“Grab Cycle”字样，同时也印有“oBike”标志。

　　当前，GrabCycle服务尚处于测试阶段。Grab表示，GrabCycle App将于今年上半年正式提供下载。目前，用户必须要将GrabCycle连接到Grab主应用，然后设置和使用GrabPay支付服务。

　　此次的GrabCycle服务是以Grab新组建的创新部门GrabVentures的名义推出的。GrabVentures专注于共享出行领域的垂直服务，如支付。

　　来自Grab的调研数据显示，新加坡约20%的车程在3000米以内。GrabVentures负责人鲁本·赖(Reuben Lai)称 ：“我们的目标是把这部分通勤者转变为共享单车用户，从而打造少车、绿色的新加坡。”

　　Grab发言人表示，这项服务将率先在新加坡(Grab总部所在地)推出，将来可能拓展到东南亚其他市场。(李明)

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