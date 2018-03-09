Snap或裁减10%工程师 但对扭转业务局面恐难奏效

新浪美股讯 北京时间9日华尔街日报称，社交软件Snapchat的母公司Snap计划裁减约10%的工程师。新闻网站Cheddar获得的一份Snap内部备忘录显示，此次裁员的总人数为120人。

Snap公布的截至2017年底的全职员工数为3069人，较此前一年增加65%。不过该公司去年下半年的员工增速显著放慢。Snap上月在财报电话会议上称，该公司去年第四季度的员工人数仅净增100多人。

尽管经过数项有利的会计调整，Snap去年的业绩还是亏损逾7.2亿美元。对于这样一家公司来说，关注开支通常来说不是坏事，但投资者并非真的预计Snap能通过裁员实现盈利。

Snap面临的主要问题依然是，该公司推出时间不长的Snapchat服务是否具有真正的长期潜力，抑或只是一种短暂的时尚，会随着性情多变的青少年转而关注下一个重大时尚潮流而消亡。

Snap上月公布的第四财季业绩是一个显示该公司长期情况向好的积极信号，因为长期下滑的用户增速在当季有所加快。但自第四财季财报公布以来，Snap市值也缩水了近37亿美元，此前Snapchat在近期进行的一次改版引发了争议。

花旗上个月将Snap的股票评级下调至卖出，理由是Snapchat应用的差评大增。在知名的Kardashian家族的一员Kylie Jenner发表一篇批评新版Snapchat推文后两天，Snap的股价累计下跌6%。

当然一位名人的态度左右不了Snapchat的兴衰。但Snap仍然容易受此类心血来潮的评论冲击。这一事实表明，该公司现在保住工作的员工依然面临艰巨的任务。