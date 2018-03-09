雷军:中国制造业需注重质量和设计 才能去掉山寨标签

全国人大代表、小米公司董事长兼CEO雷军

新浪科技讯 3月9日下午消息，全国人大代表、小米公司董事长兼CEO雷军今日下午在全国人大“代表通道”接受了媒体采访。雷军表示，中国制造业未来的发展要注重四个方面：创新、质量、设计和互联网+。

雷军认为，创新主要是要突破核心技术，抢占技术的制高点，并且获得技术的话语权；

质量方面，政府工作报告也提出要“弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命”。雷军表示，只有把质量搞好，中国制造才能摆脱“山寨”、摆脱比较低级的形象；

设计方面，质量是中国制造的硬实力，中国制造要想进一步发展，还需要发展软实力。软实力主要是设计能力、还有改善用户体验的能力。“中国想成为世界大国的话，我觉得一定要在设计界要有话语权，要培养大量设计人才。只有把设计搞好，我觉得中国品牌才有机会在全球越做越好。”

最后，雷军表示，中国制造还要重视互联网+。互联网有先进的技术和先进的方法论能够有效地帮助制造业转型升级，提质增效，“小米就是受益于互联网+这种方法论的帮助。”

以下为雷军两会答记者问实录：

记者：谢谢主持人，我是中央电视台、央视网、央视新闻移动网的记者，我想请问雷军代表。党的十九大报告指出加强建设制造业强国，加强建设先进制造业，我们知道现在中国制造快速崛起，比如智能手机行业，您能不能和我们分享下您的经验和看法？另外，您认为接下来中国制造升级应该在哪些方面着重发力呢？谢谢！

雷军：大家好，我是小米公司的雷军。

小米是一家非常非常年轻的公司，去年营业收入突破了一千亿人民币，仅仅只用了七年时间。小米主要从事的是“互联网+制造业”，所以我就我们创业以来这七八年的经验谈一点我的观点。

我觉得发展制造业，首先还是要靠创新，靠质量。创新，主要是要突破核心技术，抢占技术的制高点，并且获得技术的话语权。我觉得在这一点上，我认为创新是制造业发展的最重要的手段。这一点我相信大家都非常的认同。而且，我们把质量和创新看得同样的重要。

总理在政府工作报告里面提到了要“弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命”。只有把质量搞好，中国制造才能摆脱“山寨”、摆脱比较低级的形象。我觉得对品质的重视是非常非常关键的。

除此以外，我认为质量是中国制造的硬实力，中国制造要想进一步发展，还需要发展软实力。这个软实力主要是设计能力、还有改善用户体验的能力。今天的用户买东西，如果不好看、不好用，大家就不买了，所以好看非常重要。全球四大设计奖项，德国有两项，美国有一项，日本有一项，中国想成为世界大国的话，我觉得一定要在设计界要有话语权，要培养大量设计人才。只有把设计搞好，我觉得中国品牌才有机会在全球越做越好。

除了设计能力之外，我觉得还要重视互联网+。互联网有先进的技术和先进的方法论能够有效地帮助制造业转型升级，提质增效，我觉得小米就是受益于互联网+这种方法论的帮助。

这就是我对中国制造业未来发展的四点看法：创新、质量、设计和互联网+。

谢谢！