人大代表谈余额宝 让老百姓闲钱理财“最多跑一次”

人民网北京3月9日电（记者 李彤）今年两会，不少人大代表和政协委员都关注老百姓实实在在的利益。其中不少人都不约而同谈到了余额宝。

3月8日，全国人大代表席文在接受人民网记者采访时，谈到移动支付、普惠金融应该成为杭州湾发展的重要推动力时，表示在风险可控的前提下，可以研究更精准的施策方案，让老百姓有更多获得感和便利感。

金融和技术结合创新，最典型的就是余额宝，是一个很快受普通民众欢迎的现象级产品。席文说，老百姓对于金融理财的需求其实相对单一，安全、能生息、存取便利。不过现在余额宝的额度大幅度收紧，出现了买余额宝要抢购的现象。在普惠金融的前提下，以及风险在可控范围内，是否可以研究更精准的施策方案，让老百姓有更多的便利和获得感，例如针对不同的惠民产品采用不同的灵活政策，以方便老百姓足不出户，就可以买到更多安全、稳健、便利的惠民产品，在“互联网+”的今天，让老百姓闲钱理财也可以做到“最多跑一次”甚至“一次都不跑”

余额宝在2013年6月被推出，以其低门槛、随用随取和同时还有不小理财收益的便捷性，很快受到民众欢迎，其规模不断突破纪录，成为几乎家喻户晓理财产品。

不过，在2017年5月开始，个人申购余额宝额度不断下降，从100万已经下降到了单日额度2万，每天购买靠抢，连续多次限额。

连续多次限额，也引发网友的纷纷吐槽，“从几十万随时买到现在一分钱都买不进”、“每天一个茶叶蛋的小确幸没了”。

与席文相同，不少其他委员代表本次两会也提到了余额宝与便民利民的关系。全国政协委员贺强就表示，余额宝不到9点半额度就用完了，这就不方便客户了，所以，有些堵的政策短期是有效的，但长期就不能用堵的政策了。

全国政协委员，河南省党外知识分子联谊会副会长张广东在接受记者采访时，也举了余额宝的例子，他说，自己的亲戚是余额宝多年用户，过去几年，每天都能分享到“一顿早餐“的小收益，钱比存在银行收益高，使用还更方便。但最近大半年，余额宝越来越难买了，现在甚至一大早都抢不到，“大家都在说，现在抢余额宝比抢火车票还难。”