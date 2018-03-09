比特币安全性再被质疑 本周累跌15%

比特币再现下跌潮，在本周一达到11624美元的高位后，比特币周四大幅下跌7%，报9825美元，从本周高点下滑了近15% 。

比特币市场本周接二连三出现利空消息，币安网在8日的公告中表示， VIA/BTC交易曾与7日发生异动，由于安全性考虑自动停止了提币。这是一次黑客声东击西希望盗取用户账号并试图提币的事件。受此影响，一系列的加密货币全线下跌，24小时内，以太币价格下跌超过4%%，瑞波币价格下跌5％，莱特币下跌6%。

在币安事件后，日本金融服务局周四就宣布暂停了Bit Station和FSHO这两个规模较小的交易所的运营一个月，指责Bit Station的一位经理挪用客户的比特币账户用于个人目的。日本当局还要求包括Coincheck在内的五个交易所提高交易安全性。Coincheck在今年1月曾因安全问题损失了5.33 亿美元，涉及用户26万人。

另外在周三，美国证券交易委员会（SEC）亦发布“关于用于交易数字资产的潜在非法在线平台的声明”：如果比特币交易所交易的数字资产被视为有价证券，则该平台必须向SEC登记或申请豁免，同时美国证券法亦适用于存储数字资产或比特币“钱包”的公司。