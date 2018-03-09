优客工场与无界空间正式合并 重点打通双方会员体系

新浪科技讯 3月9日上午消息，优客工场今日宣布与无界空间正式合并。据了解，双方此次合并后的工作将围绕平台化升级方向展开，重点打通双方会员体系，开展双方空间入驻企业的交流协作、企业服务资源对接、社区运营服务标准化，并将在空间新消费升级服务一体化方面进行尝试，为共享办公行业的平台性打造做出示范案例。

数据显示，近年来共享办公正以每年30%的速度增长，预计到2019年我国共享办公总运营面积将到达5100万平米，而到2030年，30%的办公空间将以共享办公的形式存在。未来五年，行业将迎来红利爆发期。而发展平台经济、共享经济，势必成为建设新经济的重要组成部分。

值得注意的是，共享经济行业的发展将逐渐回归理性。平台化、精品化、产业优势互补，以及共享办公模式的创新升级，将成为未来的突破点。

此次与无界空间合并，也是优客工场继两个月前宣布洪泰创新空间后，又一重要的战略布局。至此，优客工场总估值达到近110亿元人民币。

成立于 2015 年的无界空间，一直深耕北京地区，创始团队均为 90 后名校海归，投资方包括经纬中国、信中利资本集团、梅花天使、青山资本等。目前全国已布局 23 个空间，总面积接近 10 万平，服务 700+企业。

截止2017 年 12 月，优客工场在全球 35 座城市布局了 120 个共享办公空间，同时还在积极开展国际化战略，海外已落地洛杉矶、纽约、中国台北、中国香港、新加坡及雅加达等。

此次双方牵手，并非首次合作。早在2016年，优客工场就以战略股权合作的方式参与了无界空间的A轮融资。

无界空间的大运营IP实力和“联结年轻人”的公司理念吸引了包括每日优鲜、蔚来汽车、VIPKID等多家优秀的创业公司。而优客工场内更是聚集了亚马逊中国、ofo、摩拜、bilibili、今日头条等众多跨国企业和各领域的知名企业。

据了解，双方会员总数目前已达到 20 万+量级。但更重要的是，两家运营商背后的投资背景也引人注目。包括红杉资本中国基金、真格基金、经纬中国、创新工场、洪泰基金、中投汉富、诺亚财富、梅花天使、高榕资本、信中利、领势投资、前海梧桐并购基金、青山资本等，这对其未来的资源发展达成了进一步丰富和强化。

对于此次合并，优客工场创始人毛大庆表示：“无界空间一直是我十分欣赏的团队，90后名校海归CEO针对当下年轻人对共享办公的需求有非常深刻的洞察，其年轻化的大运营能力、选址眼光及与新零售行业跨界合作的意识给优客工场带来很大启发。”

投资方也表达了对合并的看法，“需求会产生创新，创新会拉动需求。”信中利资本集团创始人、董事长汪潮涌表示，创新分为两种类型，一个是基于需求，一个是推动需求。创新者对共享办公的需求决定了这个市场的发展潜力无限，而两家公司的合并也有了更大的想象空间。

前海梧桐并购创始人、董事兼总裁谢闻栗表示，并购的前提是双方资源、优势的互补和叠加，优客工场和无界空间的并购空间非常之巨大，创造更多的附加值。在他看来，独角兽是中国经济变革的核心，以优客工场为代表的这些独角兽企业的作用甚至比上市公司更加强大，因此，抓住独角兽企业的投资机会，才能真正引领中国经济转型变革，这也是顺势而为。

“优客工场与无界空间的合并孕育着无限的可能性。”优客工场天使投资人、真格基金创始人徐小平表示。优客工场成立近三年，一路奔跑成为行业独角兽，引领推进行业共同良性发展，此次合并将加速完成“上水平“的目标，打造共享办公业的航母型企业，成为国际市场上的巨型独角兽。(王上)