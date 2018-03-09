家居云设计平台酷家乐D轮融资1亿美元 顺为资本领投

从左至右分别为：酷家乐CTO朱皓 酷家乐董事长黄晓煌 酷家乐CEO陈航

新浪科技讯 3月9日上午消息，家居云设计平台酷家乐宣布完成1亿美元D轮融资，该轮融资由顺为资本领投、淡马锡旗下Pavilion Capital跟投，老股东IDG资本、GGV纪源资本、云启资本、赫斯特资本、线性资本继续跟投，致远资本担任独家财务顾问。本轮融资完成后，酷家乐估值将达到6亿美元。

根据酷家乐介绍，此次融资将用于拓展国际市场，扩大业务版图；完善大数据系统，打造酷家乐云设计平台矩阵；以“杭州中心”、“黄埔研究院”两大研发中心为基，加快科技研发、人才引进。酷家乐董事长黄晓煌表示，接下来酷家乐将专注于以设计为入口，打通上下游，成为家居行业的操作系统，进而推动行业重构升级。

本轮融资的领投放顺为资本是由雷军及许达来联合创立，重点关注互联网和技术对传统行业和服务的改造。顺为资本合伙人程天表示：“我们非常看好全球家居行业的巨大市场和酷家乐在国内家居设计行业的领先地位。酷家乐的智能设计工具拥有图像渲染速度快、操作便捷、学习门槛低等独特优势，能显著提高行业效率、获客能力和盈利能力，改善业主的装修设计体验。顺为资本很高兴能与酷家乐团队携手合作，共同打造一站式家居服务生态链，推动家居行业的信息化和互联网化。”

本轮融资GGV纪源资本继续跟投，同时GGV也是酷家乐B轮和C轮融资的领投方。GGV纪源资本投资副总裁于红表示，酷家乐的创始团队技术能力非常强，他们的技术能力解决了家居行业面临的普遍问题，极大提高了整个行业的效率。例如，此前，消费者装修时获得设计师设计服务的门槛非常高，普通家居公司也很难留住专业、高水平的设计师。酷家乐用他们的模块化高速渲染技术，极大提高了设计师的效率，降低了普通用户获得装修服务的门槛。

酷家乐于2013年11月正式上线。作为全球最具创新体验的VR智能室内设计平台，酷家乐致力于云渲染、云设计、BIM、VR、AR、AI等技术的研发，实现“所见即所得”的全景VR设计装修新模式，5分钟生成装修方案，10秒生成效果图，一键生成VR方案，提升室内设计行业效率。

根据介绍，2017年度，酷家乐全年营收达3亿元。在规模上，酷家乐拥有覆盖全国90%的户型库，吸引了超过300万室内设计师（覆盖全国40%的室内设计师）和超1000万业主用户。平台日均生成100万张渲染效果图，已累计生产2亿张效果图；每日产生20万套装修设计方案，已累计产生3000万套方案。至今，酷家乐已服务于小米、美克美家、林氏木业、顾家家居、博洛尼等12000家品牌企业。

此前酷家乐曾完成多轮融资：2013年5月，获得IDG资本数千万元A轮融资；2014年5月，获得GGV纪源资本、IDG资本、经纬中国、云启资本、赫斯特资本、线性资本等投资的千万美元B轮融资；2016年11月，再度获得B轮老股东投资的数千万美元C轮融资。(王上)