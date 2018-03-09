Netflix：70%视频流量源于互联网电视 不是PC或手机

新浪科技讯 北京时间3月9日早间消息，人们可以在世界上几乎每个国家、任何设备上观看Netflix。但是，大部分人都在通过电视屏幕观看。Netflix公司表示，70%的流量最终都来源于互联网电视上，而不是手机、平板电脑或PC。

这一数字并不令人震惊，因为长期以来Netflix公司一直都很清楚电视的重要性，这也是为什么该公司耗费大量精力与Comcast、天空之类的付费电视发行商进行整合交易的原因。同时，这也提醒人们，并不是所有东西都转移到了手机上。

在全球及部分地域（泰国、意大利、哥伦比亚、南非和波兰），用户注册Netflix帐号及观看Netflix节目的不同设备比例

当然，Netflix也不是唯一这样做的公司。去年秋天YouTube表示，其直播电视服务原本是一款主要面向移动客户的产品，但半数以上的流量来自电视。

昨天，Netflix在加州的洛斯加托斯总部面向记者发布了业绩简报。该公司表示，观看人群往往通过非电视设备注册，这也是有道理的。尽管付费电视用户可以轻而易举地坐在沙发上订阅Netflix服务，但在大多数情况下，在PC上注册仍然更容易做到，找到总注册用户的40%。电话注册用户占比为30%。

用户从注册Netflix帐号到观看Netflix节目的设备使用变化

但是随着时间的推移，人们的观看模式发生了变化。在订阅六个月后，大多数观众已经从他们的小屏幕转到家中最大的屏幕。

不过，看什么、在哪里看都无关紧要，只要你看的节目都是Netflix家的就行。(斯眉)