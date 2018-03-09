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Netflix：70%视频流量源于互联网电视 不是PC或手机

Netflix：70%视频流量源于互联网电视 不是PC或手机
2018年03月09日 08:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月9日早间消息，人们可以在世界上几乎每个国家、任何设备上观看Netflix。但是，大部分人都在通过电视屏幕观看。Netflix公司表示，70%的流量最终都来源于互联网电视上，而不是手机、平板电脑或PC。

　　这一数字并不令人震惊，因为长期以来Netflix公司一直都很清楚电视的重要性，这也是为什么该公司耗费大量精力与Comcast、天空之类的付费电视发行商进行整合交易的原因。同时，这也提醒人们，并不是所有东西都转移到了手机上。

在全球及部分地域（泰国、意大利、哥伦比亚、南非和波兰），用户注册Netflix帐号及观看Netflix节目的不同设备比例　　在全球及部分地域（泰国、意大利、哥伦比亚、南非和波兰），用户注册Netflix帐号及观看Netflix节目的不同设备比例

　　当然，Netflix也不是唯一这样做的公司。去年秋天YouTube表示，其直播电视服务原本是一款主要面向移动客户的产品，但半数以上的流量来自电视。

　　昨天，Netflix在加州的洛斯加托斯总部面向记者发布了业绩简报。该公司表示，观看人群往往通过非电视设备注册，这也是有道理的。尽管付费电视用户可以轻而易举地坐在沙发上订阅Netflix服务，但在大多数情况下，在PC上注册仍然更容易做到，找到总注册用户的40%。电话注册用户占比为30%。

用户从注册Netflix帐号到观看Netflix节目的设备使用变化用户从注册Netflix帐号到观看Netflix节目的设备使用变化

　　但是随着时间的推移，人们的观看模式发生了变化。在订阅六个月后，大多数观众已经从他们的小屏幕转到家中最大的屏幕。

　　不过，看什么、在哪里看都无关紧要，只要你看的节目都是Netflix家的就行。(斯眉)

观看各种类型节目的不同设备使用比例观看各种类型节目的不同设备使用比例
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