校园枪击引发电子游戏暴力担忧 特朗普会见游戏厂商

特朗普

新浪科技讯 北京时间3月9日早间消息，据路透社报道，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）本周三会见了著名电子游戏《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）和《毁灭战士》（Doom）的制作方。几方就特朗普对于电子游戏中的暴力担忧展开了讨论。上个月美国佛罗里达再次发生校园枪击事件，特朗普认为这样的暴力事件与电子游戏中的暴力情节有所关联。

此前特朗普为了讨论如何避免再次发生校园枪击事件，他与多方进行了一系列的会面，此次约见游戏制作商正是这轮会面的最后一次。特朗普此前表示，他会考虑制定更多的政策，但是截止到目前还没有提出如何解决枪击事件的具体办法。

出席这次会面的包括立法者、电子游戏批评者以及《侠盗猎车手》制作方Take-Two Interactive Software Inc和《毁灭战士》制作方ZeniMax Media Inc。值得注意的是，特朗普的弟弟罗伯特·特朗普（Robert Trump）是ZeniMax的董事会成员。

特朗普此前曾表示，政府监管机构需要对媒体内容进行检查，避免不当的内容对儿童产生影响。此前一位年仅19岁的男子在佛罗里达州的一个高中开枪杀死了17个人，另外还有数十人受伤。目前这名男子正在面临指控。

对于媒体内容给儿童带来的影响，特朗普本人也可以说是感同身受。上周特朗普表示他看了自己11岁的儿子正在观看的一些内容，他觉得这些内容并不适合给儿童观看。

电子游戏行业从业人员曾经表示，目前没有任何证据表明电子游戏与社会暴力事件之间存在直接联系。由艺电、动视暴雪、任天堂、索尼和腾讯参与的游说团体娱乐软件协会（Entertainment Software Association）也参与了特朗普在白宫召开的会面。

各大游戏制作商以及他们所组成的游说团体并没有在第一时间就此事件进行回应。5年前ZeniMax和Take-Two就曾经来到过白宫讨论相同的议题。那次会面的起因是康涅狄格州的一所小学发生枪击事件，导致26人死亡。

在那次会面之后，时任美国总统的巴拉克·奥巴马（Barack Obama）呼吁国会给美国疾病控制中心拨款1000万美元，用以研究枪械暴力的原因，包括电子游戏在其中起到的作用。

特朗普目前正在考虑采取更多的法律措施来避免类似事件的发生，包括加强对枪械购买者的背景调查。(月恒)