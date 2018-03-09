去年直播付费用户几乎停滞 陌陌靠收购能否找到出路

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原标题：去年直播付费用户几乎停滞 陌陌靠不断收购能否讲出新故事？

感受到寒意的唐岩知道直播红利已尽，必须为陌陌找到新的出路。

来源：界面新闻 张一诺

3月7日晚间，陌陌（MOMO.O）公布了2017年第四季度及全年财报。当日，其股价上涨8.98%，收于37.02美元。

财报显示，2017年全年，陌陌净营收达到13.183亿美元，同比增长138%。不按照美国通用会计准则计量，2017年归属于陌陌的净利润为3.682亿美元，上一年同期为1.77亿美元。

其中，2017年第四季度业绩高于预期，四季度陌陌净营收达3.86亿美元，同比增长57%，此前市场预期为3.82亿美元；净利润为9750万美元，上一年同期为8380万美元。

具体业务方面，营收主力直播服务四季度产生营收3.28亿美元，贡献了近85%的净营收。

事实上，这两年陌陌直播服务的营收占比一直在85%以上。

2017年伊始，直播市场即开始降温。直播业务占比过大成为陌陌的最大风险，投资者在年初开始已经有所警惕。

尽管陌陌方面将视频直播营收的快速增长归因于季度付费用户数的增长，但翻阅其财报可以发现，整个2017年，陌陌视频直播服务的付费用户的增长几乎停滞。

数据显示，2017年前三个季度，陌陌视频直播服务的用户数量基本都在410万左右，2017年四季度直播服务的付费用户也不过430万。

陌陌财报中还表示，第四季度公司对才艺表演类直播内容进行了升级，并扩展语音直播的应用场景，针对大量长尾直播间用户推出音视频聊天、社交小游戏等新玩法。但从用户的增加数量来看，作用有限。

在此之前，2016年后三个季度直播服务付费用户分别为130万、260万、350万，增长速度的放缓程度不言而喻。

感受到寒意的陌陌掌门人唐岩知道直播红利已尽，必须为陌陌找到新的出路。

产品的升级作用有限，从实际动作来看，唐岩似乎把方向瞄准了兼并收购，不断讲出新的故事。

2月23日，陌陌宣布收购探探100%股权，方案是以530万股A类股票外加6亿美元现金，总计7.35亿美元。陌陌预计该交易将在今年第二季度完成。

目前来看，资本市场给出的反馈是正面的，从宣布收购至今，陌陌股价已经上涨21%。

“拥有庞大90后用户群的探探是这一轮催生陌陌股价上涨的主要动力。”一位业内分析师表示。

从2014年6月上线至今，探探用户数从2015年的100万人，到2016年11月的500万人，再到2017年11月用户数破亿。其中有效用户数6000万。到今年1月探探的日活维持在700万左右，其中90后的使用比例达到了75%，完成超过30亿次的用户配对情况。

这一“新鲜”的用户群体，正好可以为陌陌一蹶不振的股价打一针兴奋剂。

“长期来看，陌陌在用户增长方面可预期的自然增长空间并不大。”上述分析师表示，“而且，能否把这些用户很好地变现，也将是陌陌接下来需要面对的问题。”

有报道称，唐岩也正在寻找其他收购目标，目标企业需具有在业务上能够产生正向叠加，而非比较叠加的特点，比如探探这样的陌生人社交公司或直播公司，但是项目还没有更明确地谈拢。

靠兼并收购能否讲出更好的故事，唐岩还有很长一段路要走。