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研究：Twitter平台上 假新闻转发概率比真新闻高70%

研究：Twitter平台上 假新闻转发概率比真新闻高70%
2018年03月09日 08:20 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月9日上午消息，最新公布的研究报告称，与真实新闻相比，在Twitter平台上假新闻的传播速度更快，传播范围更广，相比自动“机器人”帐号，它的传播更多还是由人来推动的。

　　MIT媒体实验室对Twitter平台的126000篇故事进行分析，2006年至2017年，这些故事被大约300万人分享，然后公布一份报告，MIT发现，与真实新闻相比，假新闻被转发的机率高70%。

　　核查的故事被6大独立核实组织评估过，包括Snopes、Politifact，它们对真实性进行检查。

　　在所有类型的信息中，假故事的传播速度明显快过真故事，传播范围也更广，相比假恐怖主义新闻、假自然灾害新闻、假科学新闻、假都市传说或者假财经新闻，假政治新闻尤其表现明显。

　　报告指出，2016年和2016年美国总统竞选期间，假政治新闻的数量明显增加。

　　因为Twitter允许使用“机器人”帐号，许多人提出批评，不过MIT的研发人员发现，这些自动帐号对真新闻与假新闻所起的作用是均等的，换言之，应该为假新闻传播承担更多直接责任的是人本身。

　　MIT媒体实验室研究人员、报告主作者苏鲁什·沃梭基（Soroush Vosoughi）认为，人们之所以更喜欢分享假新闻，是因为它更加耸人听闻，正如我们喜欢用耸人听闻的标题来吸引人关注一样。沃梭基还说：“为什么假新闻更加让人惊讶？它与人们对世界的期望背道而驰，这可能是原因之一。如果有人炮制一个谣言，与大家的预期相违背，那么他们转发的可能性就会更高。”

　　虽然研究主要瞄准Twitter，不过研究人员指出，他们的发现同样适用于其它社交媒体平台，包括Facebook。（中天）

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