中通快递第四季度营收43亿元 净利同比增65%

新浪科技讯 北京时间3月9日早间消息，中通快递（NYSE：ZTO）今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，中通快递第四季度营收为人民币43.310亿元（约合6.657亿美元），比上年同期的人民币31.905亿元增长35.7%；净利润为人民币12.219亿元（约合1.878亿美元），比上年同期的净利润人民币7.398亿元增长65.2%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街5位分析师平均预期，中通快递第四季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益为0.24美元。财报显示，中通快递第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.71元（约合0.26美元），超出预期。

另外，华尔街6位分析师平均预期，中通快递第四季度营收为6.40亿美元。财报显示，中通快递第四季度营收为人民币43.310亿元（约合6.657亿美元），超出预期。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街11位分析师平均预期，中通快递2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为0.66美元。财报显示，中通快递2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币4.40元（约合0.68美元），超出预期。

另外，华尔街14位分析师平均预期，中通快递2017财年营收为20.1亿美元。财报显示，中通快递2017财年营收为人民币130.601亿元（约合20.073亿美元），基本符合预期。

第四季度财务要点：

中通快递第四季度营收为人民币43.310亿元（约合6.657亿美元），比上年同期增长35.7%；

中通快递第四季度毛利润为人民币13.533亿元（约合2.080亿美元），比上年同期的人民币11.611亿元增长16.5%；

中通快递第四季度净利润为人民币12.219亿元（约合1.878亿美元），比上年同期的净利润人民币7.398亿元增长65.2%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出等项目），中通快递第四季度调整后EBITDA（定义为不计入折价、摊销、利息支出和所得税支出的净利润）为人民币14.243亿元（约合2.189亿美元），比上年同期的人民币10.984亿元增长29.7%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出等项目），中通快递第四季度调整后净利润为人民币12.654亿元（约合1.945亿美元），比上年同期的人民币7.401亿元增长71.0%；

中通快递第四季度每股美国存托凭证基本收益为人民币1.72元（约合0.26美元），相比之下上年同期为人民币1.04元；

中通快递第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.71元（约合0.26美元），相比之下上年同期为人民币1.04元；

中通快递第四季度运营活动所提供的净现金为人民币13.715亿元（约合2.108亿美元），相比之下上年同期为人民币11.833亿元。

2017财年财务要点：

中通快递2017财年营收为人民币130.601亿元（约合20.073亿美元），比2016财年的人民币97.888亿元增长33.4%；

中通快递2017财年毛利润为人民币43.456亿元（约合6.679亿美元），比2016财年的人民币34.429亿元增长26.2%；

中通快递2017财年净利润为人民币31.589亿元（约合4.855亿美元），比2016财年的净利润人民币20.516亿元增长54.0%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出等项目），中通快递2017财年调整后EBITDA（定义为不计入折价、摊销、利息支出和所得税支出的净利润）为人民币44.520亿元（约合6.843亿美元），比2016财年的人民币32.345亿元增长37.6%；

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出等项目），中通快递2017财年调整后净利润为人民币32.296亿元（约合4.964亿美元），比2016财年的人民币21.646亿元增长49.2%；

中通快递2017财年每股美国存托凭证基本收益为人民币4.41元（约合0.68美元），相比之下2016财年为人民币2.91元；

中通快递2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币4.40元（约合0.68美元），相比之下2016财年为人民币2.91元；

中通快递2017财年运营活动所提供的净现金为人民币36.307亿元（约合5.580亿美元），相比之下2016财年为人民币25.722亿元。

第四季度运营要点：

中通快递第四季度包裹投递量为20.15亿，比上年同期的14.83亿增长35.8%；

截至2017年12月31日，中通快递的接货/送货点总数约为2.9万个；

截至2017年12月31日，中通快递的网络合作伙伴数量超过了9500家，其中包括超过3800家直接网络合作伙伴和超过5700家间接网络合作伙伴；

截至2017年12月31日，中通快递的长途车辆数量超过了4800辆，其中包括大约3600辆自有车辆以及由桐庐通泽物流有限公司拥有和运营的大约1200辆车辆。桐庐通泽物流有限公司是一家交通运输服务运营商，与中通快递独家合作；

截至2017年12月31日，中通快递的自有卡车数量增加到了3600辆以上，相比之下截至2017年9月30日为3250辆。其中，截至2017年12月31日有超过1800辆的卡车是15到17米长的高运力车型，相比之下截至2017年9月30日为超过1400辆；

截至2017年12月31日，中通快递的分类拣选中心之间的长途运输路线超过了2000条；

截至2017年12月31日，中通快递的分类拣选中心数量为82个，其中76个是由公司自行运营的，6个是由公司的网络合作伙伴运营的。

高管变动：

中通快递宣布，从2018年5月1日起，郭健民将因个人理由辞去首席财务官职务，现任财务副总裁Huiping Yan将被任命为首席财务官。在辞职后，郭健民将继续担任公司顾问职务。中通快递指出，郭健民的离职与有关公司财务信息披露、会计政策和实务的任何问题或分歧无关。

财务分析：

中通快递第四季度营收为人民币43.310亿元（约合6.657亿美元），比上年同期的人民币31.905亿元增长35.7%。中通快递第四季度来自快递服务的营收为人民币38.345亿元（约合5.894亿美元），比上年同期的人民币30.315亿元增长26.5%，主要由于包裹投递量强劲增长以及来自主要企业客户的营收增长。中通快递第四季度来自配件销售业务的营收为人民币2.018亿元（约合3100万美元），比上年同期的人民币1.590亿元增长26.9%，主要由于用于数字运单印刷和中通品牌包装材料的热敏纸的需求增长。秀驿业务（公司从2017年10月1日开始整合这项新收购的业务）在第四季度中贡献的来自于货运代理服务的营收为人民币2.696亿元（约合4140万美元）。中通快递的其他营收则由特定的新服务组成，如云仓储解决方案及其他补充服务等。

中通快递第四季度总营收成本为人民币29.777亿元（约合4.577亿美元） ，比上年同期的人民币20.294亿元增长46.7%。总营收成本中包括了人民币2.604亿元的货运代理成本，这是公司在2017年第四季度收购秀驿业务所带来的结果，这项成本主要包含了船运、最后一公里交货和货物装卸成本。

中通快递第四季度长途运输成本为人民币15.113亿元（约合2.323亿美元），比上年同期的人民币12.326亿元增长22.6%。这种增长与包裹投递量的增长相符，主要是由于与公司自有车队相关的货车运输成本增加了人民币2.163亿元（约合3320万美元），这种成本包含了燃料、通行费、司机薪酬、折旧和维护费用在内；以及由于外包运输成本增长了人民币1.027亿元（约合1580万美元），这是为了适应中国在线购物季节高峰期交通运输服务需求的增长。中通快递第四季度长途运输成本在营收中所占比例为35.0%，低于上年同期的38.6%，主要由于：（1）规模经济；（2）增加了公司自有的、成本效率更高的、以及运力更高的拖挂卡车，以取代第三方卡车和外包运输；（3）通过优化路线规划和增加回程运输的方式提高了卡车利用率。

中通快递第四季度分类拣选中心的运营成本为人民币7.686亿元（约合1.181亿美元），比上年同期的人民币5.728亿元增长34.2%。这种增长主要是由于：（1）员工的工资和人数增长使得劳动力成本增加了人民币1.454亿元（约合2230万美元）；（2）折旧和摊销成本增长了人民币2760万元（约合420万美元）：（3）租金及相关设施成本增加了人民币1050万元（约合160万美元）。分类拣选中心的运营成本在营收中所占比例为17.7%，低于上年同期的18.0%，主要由于受到规模经济以及分类拣选效率提高的影响，而效率的提高则是由于公司在分类拣选设施中加大了自动化设备的使用。

中通快递第四季度配件成本为人民币1.277亿元（约合1960万美元），高于上年同期的人民币9700万元。这种增长与公司来自于向网络合作伙伴出售配件的营收的增长是相符的，其中包括用于数字运单印刷的热敏纸、便携式条形码读码器以及中通品牌的包装材料和制服等。配件成本在营收中所占比例为3.0%，与上年同期相比持平。

中通快递第四季度其他成本为人民币3.096亿元（约合4760万美元），高于上年同期的人民币1.826亿元，主要由于与服务于企业客户有关的调度成本增加人民币1.480亿元（约合2280万美元）。其他成本在营收中所占比例为7.1%，高于上年同期的4.0%，主要由于服务于企业客户的成本增长。

中通快递第四季度毛利润为人民币13.533亿元（约合2.080亿美元），比上年同期的人民币11.611亿元增长16.5%，中通快递第四季度毛利率为31.2%，低于上年同期的36.4%，主要由于整合了秀驿业务、服务于企业客户的成本增长（其毛利率与服务于小型客户的毛利率相比较低）、以及由于中国在线购物季节高峰期分类拣选中心的劳动力成本增长。

中通快递第四季度总运营支出为人民币1.275亿元（约合1960万美元），比上年同期的人民币1.851亿元下降31.1%。

中通快递第四季度销售、总务和管理支出为人民币2.225亿元（约合3420万美元），比上年同期的人民币1.969亿元增长13.0%。这种增长主要是由于公司升级了分类拣选中心的设备和设施，从而带来了人民币2140万元（约合330万美元）的一次性固定资产处置损失。

中通快递第四季度其他运营净收入为人民币9490万元（约合1460万美元），相比之下上年同期为人民币1170万元，这种增长主要是由于：（1）政府补贴增加了人民币6340万元（约合970万美元）；（2）作为ADS（美国存托股票）管理计划的一部分内容，ADS银行返还了人民币1550万元（约合230万美元）的年度发行和管理费用。

中通快递第四季度运营利润为人民币12.257亿元（约合1.884亿美元），比上年同期的人民币9.760亿元增长25.6%。中通快递第四季度运营利润率从上年同期的30.6%下降至28.3%，主要由于公司收购了利润率较低的秀驿业务。

中通快递第四季度利息收入为人民币5300万元（约合810万美元），相比之下上年同期为人民币1430万元，这种增长主要由于自公司在2016年10月IPO（首次公开招股）上市以来，可用于投资的现金和银行存款的金额增长。

中通快递第四季度利息支出为人民币250万元（约合40万美元），相比之下上年同期为人民币80万元，这种增长主要是由于公司在第四季度中的借款多于上年同期。

中通快递第四季度汇兑损失为人民币1480万元（约合230万美元），相比之下上年同期的汇兑收益为人民币500万元，主要由于在岸美元计价银行存款相对于人民币来说有所贬值。

中通快递第四季度净利润为人民币12.219亿元（约合1.878亿美元），相比之下上年同期的净利润为人民币7.398亿元。中通快递第四季度净利润率

中通快递第四季度每股美国存托凭证基本收益为人民币1.72元（约合0.26美元），相比之下上年同期为人民币1.04元。

中通快递第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.71元（约合0.26美元），相比之下上年同期为人民币1.04元。

中通快递第四季度调整后净利润为人民币12.654亿元（约合1.945亿美元），相比之下上年同期为人民币7.401亿元。

中通快递第四季度EBITDA为人民币13.808亿元（约合2.122亿美元），相比之下上年同期为人民币10.982亿元。

中通快递第四季度调整后EBITDA为人民币14.243亿元（约合2.189亿美元），相比之下上年同期为人民币10.984亿元。

中通快递第四季度运营活动所提供的净现金为人民币13.715亿元（约合2.108亿美元），相比之下上年同期为人民币11.833亿元。

特别股息：

中通快递董事会已批准发放一笔每股美国存托股票0.20美元的2017年特别股息，预计将于2018年3月29日向截至2018年3月23日的在册股东发放。

股票回购：

中通快递在2017年5月21日宣布推出一项新的股票回购计划。根据这项计划，公司已被授权以回购美国存托凭证的形式来回购A类普通股，可在随后12个月时间里回购总价值最高为3亿美元的股票。截至2017年12月31日，公司已经回购了总数量为9759888股的美国存托凭证，平均回购价格为每股14.12美元，其中包含回购佣金。

业务展望

基于当前的市场状况以及当前的业务运营，中通快递预计2018财年第一季度包裹投递量将达15.04亿到15.27亿之间，同比增长28.0%到30.0%；调整后净利润预计将达人民币6.70亿元（约合1.030亿美元）到人民币7.00亿元（约合1.076亿美元）之间，同比增长33.1%到39.1%。前述预期反映了公司管理的当前和初步观点，未来可能会有所调整。

注：本份财报中的人民币兑美元汇率为6.5063：1。

电话会议：

财报发布后，中通快递管理团队将于美国东部时间3月8日晚上8点（北京时间3月9日上午9点）召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。

收听电话会议的号码如下：

美国：1-888-317-6003

中国香港：852-5808-1995

中国内地：4001-206115

国际：1-412-317-6061

密码：1432694

请在电话会议开始前10分钟接入。在2018年3月15日前，可拨打下列电话重复收听：

美国：1-877-344-7529

国际：1-412-317-0088

密码：10117597

此外，中通快递网站http://zto.investorroom.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价反应：

当日，中通快递股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨0.40美元，报收于17.39美元，涨幅为0.40%。在随后截至美国东部时间18：37（北京时间9日7：37）的盘后交易中，中通快递股价下跌0.59美元，至16.80美元，跌幅为3.39%。过去25周，中通快递的最高价为18.08美元，最低价为11.14美元。(唐风)