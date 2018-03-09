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PayPal CEO：加密货币现在只是个实验 未来不确定

PayPal CEO：加密货币现在只是个实验 未来不确定
2018年03月09日 07:50 新浪科技
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PayPal CEO丹·舒尔曼PayPal CEO丹·舒尔曼

　　新浪科技讯 北京时间3月9日早间消息，尽管如今加密货币受到了很多人的关注，但是PayPal公司却不打算买入加密货币。

　　在曼哈顿举行的纽约经济俱乐部上发言的时候，PayPal公司CEO丹·舒尔曼（Dan Schulman）表示，加密货币的未来充满了不确定性。

　　他表示：“无论是监管还是很多其它东西，都还需要进行梳理。加密货币现在还只是一个实验，未来它会超哪个方向发展谁也不能确定。”

　　本周早些时候，有消息称PayPal提交了一个专利，新专利将会加速虚拟货币的交易速度，这个消息让很多比特币持有者认为该公司将会支持虚拟货币转账。然而，一些分析认识指出，PayPal在18个月前就申请了这个专利，只不过是最近才被公之于众。

　　Piper Jaffray的一位分析师杰森·德莱乌（Jason Deleeuw）就表示：“PayPal很长时间以前就申请了这个专利，但是直到最近这个消息才公之于众，这意味着他们短期之内应该不会考虑支持虚拟货币交易业务。但是PayPal此前确实说过虚拟货币资产具有长期价值，它将会被普遍接受，也将成为人们每天都会使用的支付手段。”

　　PayPal公司的一位女发言人表示：“我们对任何有可能帮我们在财务领域变得更好的技术、流程和程序都感兴趣。”

　　而PayPal CEO对于区块链却有着完全不同的看法。舒尔曼表示区块链技术将会发挥比现在更大的作用，虚拟货币只不过是区块链众多应用中的一个而已。该公司女发言人透露，PayPal目前有一个专门的区块链研究团队，该团队就的任务就是研究区块链的潜力，并且确定PayPal未来是否能够通过区块链技术获得更好的发展。(月恒)

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