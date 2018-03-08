上海交警约谈嘀嗒出行和易到 要求两网约车平台整改

来源：微信公众号 上海发布

原标题：上海交警约谈“嘀嗒出行”“易到”平台，要求整改这些问题！

今天上午，上海市交通委执法总队、市公安局交警总队联合约谈了“嘀嗒出行”“易到”两大网约平台，就网约平台资质注册审查不严、显示乘客目的地、驾驶员管理教育偏弱，以及网约车驾驶员遵守道路交通安全相关规定自觉性不高等问题，要求平台加强整改。详见下文。

对于“嘀嗒出行”提出三点要求

加速平台软件技术升级，按照行业标准及法规要求，屏蔽出租车打车业务“显示乘客目的地”功能，禁止平台出租车驾驶员恶意“挑客”。同时，同步做好“秒完单”的预防性设计，杜绝司机变相拒载。

行业标准链接：《出租车运营服务规范》：“乘客上车前，出租车司机不得有询问目的地等挑客行为”；“拒载：在待租状态下，出租车汽车驾驶员在得知乘客动向后，拒绝提供服务的行为；或出租汽车驾驶员未按承诺提供电召服务的行为”

从严审查平台现有从业驾驶员及车辆的注册登记信息。梳理、核查、更正驾驶员、车辆及其所属出租汽车服务公司等信息，确保平台注册信息真实、准确。对不具备营运资格的驾驶员或者车辆及时清理。

于2018年4月上旬，将有关信息的梳理情况及整改措施报市交通委执法总队。

要求“易到”平台加强管理

加强对在册专车司机及车辆信息的审查，及时更正注册驾驶员身份信息及车辆信息与实际不符的情况。

对冒用他人信息注册登记的专车驾驶员及车辆、擅自转让专车经营等行为做好内部监管，及时清理不具备营运资格的驾驶员或者车辆，从源头严防非法客运行为。并将有关梳理及清理情况反馈市交通执法总队。

相关企业表态

“嘀嗒出行”相关负责人表示，将按照执法部门的要求：

一是加强平台内部管理措施，把好车辆及驾驶员资质审查关，及时更新在册驾驶人及车辆信息，一旦发现不具备相关资格的驾驶人及车辆立即清理。

二是做好平台驾驶人的遵规守法教育工作，督促驾驶人守法、安全、文明驾驶。

三是平台软件技术升级已经完成，新版软件已屏蔽出租车打车业务“显示乘客目的地”功能，将抓紧推广应用，并防止“秒完单”现象产生。相关整改措施将于规定期限内报有关执法部门。

“易到”相关负责人表示，将做好平台信息审查工作，3天内将整改措施及整改期限书面反馈执法部门。

市公安局交警总队建议改进平台接单软件，将交通安全宣传内容、驾驶人交通违法信息、车辆审验信息植入平台驾驶人接单软件进行实时守法安全教育提示和接受违法处理提示。同时，对网约平台驾驶人守法、安全、文明驾驶提出了相关要求。

下一步，执法部门将继续加大网约车及道路交通违法行为的专项整治力度，依法处置不落实整改的网约车平台及驾驶人，共同维护上海道路交通秩序。