被应用于房地产的区块链可以帮助解决住房危机吗？

Bianews 独家报道，世界上几乎每个大城市都正在经历住房危机，比如美国。根据哈佛住房联合研究中心2017年的一份报告，大约四分之一的美国租房者的收入中有一半以上用于住房。而且，美国目前有超过55万无家可归的人。显然，这里有一个巨大的问题亟待解决。

在以色列，对于不富裕的公民来说，曾经拥有房屋的希望正在日益减少。以色列银行表示，国家的房地产市场是对以色列金融稳定的最大威胁之一。

世界上大部分地区都遭遇着相同的问题。来看看英国——伦敦所建成的经济适用住房数量达到历史最低。过去4年，经济适用房的供应量已从39％下降到25％。

在住房过于昂贵的情况下，移动过程往往会缓慢而痛苦。例如，在澳大利亚，通常需要一个月才能完成房地产交易。集中的土地所有权数据库出错和错误文件的发布都很常见，这进一步增加了住房问题。

区块链如何提供帮助？

将区块链运用于房地产市场可以缓解目前存在的许多问题。

房地产交易过程中涉及大量的中间商，如经纪人、律师、银行等等，每一步都会产生费用。如果你通过区块链使用加密货币购买或出售物业，所有这些成本都可以避免。这意味着你花费的更少、交易的更快，这对买方和卖方来说是双赢的局面。

智能合约也在利用区块链技术进行的房地产业务中获得了巨大好处。智能合约是透明的、不变的、可靠的。这意味着不会出现任何种类的欺诈、滥用或操纵。

已经有一些创新型公司利用这种疯狂的新技术来改造住房市场。来看看一个去中心化的租赁平台——Rentberry，最近他们在短短1个月内筹集了超过2500万美元资金。Rentberry实际上是全球第一家将区块链技术应用于租赁市场的公司。Rentberry平台采用业主与租户之间的智能合约，从而消除了对昂贵经纪人的任何需求。

Rentberry还提出了一个巧妙的解决方案，以解决租户在签订新租约时必须支付的过高的保证金费用问题。个人租户可以选择将他们的存款与Rentberry社区众包，而非不情愿的交付大笔定金。通过这种解决方案，租户只需预付10％的保证金。然后，他们可以每月还钱给社区，直到完全还清。

它实质上是一个去中心化的小额贷款系统，在这个系统中，每个参与者都可以获利。而且由于所有费用都使用BERRY令牌（Rentberry的原生虚拟货币）支付，因此欺诈风险大大降低，因为所有内容都记录在区块链账本上。

一些国家已经将区块链应用于房地产领域

世界上一些国家已经注意到区块链和加密货币在保持房地产交易安全方面的有用性。

瑞典去年开始探索利用区块链和智能合约技术进行房地产交易。瑞典土地登记处Lantm?teriet与一家名为ChromaWay的区块链公司合作，测试房地产交易的各方如何跟踪区块链上的交易进度。

Lantm?teriet的发展负责人MatsSn?ll说：瑞典一直是立法和处理财产数据方面的开拓者。首先，我们在纸上创建了注册表，在70年代，它同EDP（电子数据处理）一同被转移到了数字领域。我们相信区块链是我们工作领域的新世代技术，这个项目强化了这一理念。

瑞典并不是唯一使用这种开创性技术的国家。大约一年前，格鲁吉亚政府签署了一项使用比特币区块链来验证物业交易的协议。在美洲、巴西和洪都拉斯也采用区块链技术进行房地产开发。

与洪都拉斯政府合作的Factom公司对区块链改善世界寄予厚望：我们看到一个未来的世界，在这个世界中欺诈、腐败和伪造已经不复存在。因为隐私和财产权是基本人权，所以我们相信私人数据和世界财富都可以得到妥善的保护。

结语

有像Rentberry这样使用加密货币和区块链来革新房地产市场的创新公司，再加上世界各地的一些国家开始采用这项技术来提高土地所有权和房地产交易的安全性，很明显，这项技术已经开始在解决住房问题上发挥作用了。

它能解决所有问题吗？当然不能。全球房地产市场存在的问题太多太复杂，单一的解决方法无法搞定所有问题。但是，区块链绝对是改善世界住房问题的一方良药。这方药的药效如何？只有时间会证明。（Bianews编译）