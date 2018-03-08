虚拟币暴涨暴跌的幕后庄家找到了？火币网创始人澄清

原标题：虚拟币暴涨暴跌的幕后庄家找到了？火币网两位创始人急忙澄清

澎湃新闻记者 周炎炎

虚拟币江湖硝烟又起。

3月7日，一篇名为《庄家杜均》的文章在区块链圈子中吸引了不少注意力。文章直指火币网联合创始人杜均坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大核心资源，在ICO（代币首次发行）中进行了内幕交易和暗箱操作。

当日，火币网创始人李林在朋友圈回应称，火币网是杜均成立的节点资本股东，但是节点资本投资的ICO项目大部分没有在火币Pro上市，杜均本人没有参加火币Pro的任何业务。

需要说明的是，火币Pro是原国内虚拟货币交易网站火币网旗下的一个海外数字资产交易平台，于2017年7月28日上线。

李林的回复还说明了杜均和火币网之间的关系。杜均是火币联合创始人，2016年底离职后，火币网是杜均所创办的区块链媒体金色财经的股东，也是其创办的节点资本的小LP（有限合伙人）。火币网有将近10个股东，杜均是其中之一。

“杜均并没有参与过火币pro的任何业务。至于火币，到目前为止投资了几十个区块链企业，更不可能参与到投资组合之一金色财经的业务中，”李林称。

李林的朋友圈

而杜均在3月7日早间，曾经在朋友圈发了一条声明，称自己不是“庄家”：“本来觉得一些事情不用我过多解释，圈内人也都能明辨。但现在存在一个问题，从我的感觉来看，现在还是有两个圈子的存在，很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。”

杜均的朋友圈

杜均和李林的回复都是因一篇名为《庄家杜均》的文章而起。

该文章显示，出生于1986年的杜均早年靠倒卖域名起家掘到第一桶金。在2013年联合创立了火币网，是其股东，同时也是原CMO，杜均在区块链项目投资方面有节点资本，是其创始合伙人，又是区块链垂直媒体金色财经的创始人。

文章称，“从项目孵化开始，到登陆交易所公开流通，再到垂直媒体的配合炒作，一场ICO的每一个环节，杜均都深涉其中。”

文章以股票市场作比，称杜均是一个身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一体的“超级庄家”。

近期，因为发起“投票上市”，火币Pro也饱受争议。在火币Pro的HADAX平台上每向一个项目投票，用户需要花费0.1个HT（HT是火币自己发行的代币）。当天获得第一名票数的EGCC项目花费近4800万元人民币，而其他获准上市项目也至少交了2000万人民币的“变相上市费”。

但令人震惊的是，火币Pro作为交易所并未对这些想要上市的项目做任何审核，仅称ICO从“核准制”向“注册制”过渡。