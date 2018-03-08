虎牙宣布B轮融资 上市前腾讯抢投4.6亿美元

新浪科技讯 3月8日晚间消息，今日欢聚时代公布旗下虎牙直播新一轮融资情况，腾讯以4.6亿美元战略投资虎牙直播，这也是虎牙直播迄今为止获得的单笔最大投资。本次融资后，欢聚时代仍保持对虎牙直播的控股权。3月6日，欢聚时代公告旗下的虎牙宣布近期已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了注册上市申请书草案文件，可能会在美国IPO上市。

欢聚时代CEO李学凌表示，在腾讯成为了虎牙直播的战略合作伙伴之后，相信虎牙与腾讯一起合力，将会更好地为中国的年轻游戏用户，提供游戏直播及电竞赛事等内容服务。虎牙直播也将在此次战略合作中，巩固其在直播市场的领先地位。

虎牙直播原为欢聚时代旗下子公司，直到 2017年5月才启动A轮融资引入平安等投资，

虎牙直播近年先后在《英雄联盟》、《王者荣耀》、以及最近大热的《绝地求生》等游戏的流行中，抢占了市场份额。并开始布局多元化的直播内容，是一家面向年轻人群，主打游戏直播，布局多元化内容的直播平台。

根据欢聚时代财报，2017年第一至第四季度，自于虎牙部门的流媒体直播业务营收分别为3.826亿元、4.418亿元、5.524亿元、6.927亿元。在刚刚公布的2017年Q4财报中，虎牙直播实现了盈利。

另外，今日另一家游戏直播平台斗鱼直播也宣布了新一轮融资，斗鱼直播创始人兼CEO陈少杰今日在朋友圈表示，已获得新一轮6.3亿美金融资，腾讯独家投资。“新的征程，斗鱼全力配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播的战略协同。”这也是此前获得腾讯两轮融资后，斗鱼再获得腾讯融资。今年1月，路透社旗下IFR报道称，斗鱼计划2018年赴港上市，募资额为3亿至4亿美元，这意味着这两家在同一天宣布获腾讯融资的游戏直播平台，也正在进行游戏直播第一股的争夺，此外，今日据路透社旗下IFR报道，中国视频直播平台映客筹划3亿美元香港IPO。（宵寒）