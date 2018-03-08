有钱任性！不懂区块链又如何？富豪仍投资加密货币

2017年比特币价格一路升不停，毫无争议地成了数字货币之王，这也成就了很多人一夜暴富的梦想。随着比特币被越炒越热，在2018年3月初，一首洗脑嘻哈神曲《比特币富豪》在各大视频网站上火了。加密货币已吸引了全球超级富豪们的眼球，他们砸钱对其进行投资。他们可能对加密货币背后的技术缺乏足够的了解，但这丝毫不减他们投资数字货币的热情。

房地产智库——莱坊（Knight Frank）调查的财富顾问和私人银行家中，约21%的人表示，他们的客户在2017年增加了对加密货币的投资。莱坊的亚太研究主管霍尔特（Nicholas Holt）本周三表示：“但当被问及对区块链的理解时，我们发现，人们对它还存在着许多误解之处。”他补充道，尽管人们正在接受关于投资加密货币的培训，但他们可能还没有完全认识到这对他们的财富投资组合意味着什么。

区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。

数字货币的日益普及，使得美国推出了比特币期货。眼见加密货币越来越受关注，一些人发出警告称，比特币可能是不保值的。一些国家也已介入其中，禁止人们使用加密货币。FX678报道，不过，经莱坊的调查显示，超级富豪们似乎更喜欢把自己的财富投资于股票和房地产上。

霍尔特认为，这并不奇怪，因为2017年股市表现非常好。而地产仍是多数富人投资组合的基石，在许多投资组合中占比高达50%。

科普时间到：以下是关于加密货币的一些常识性的内容。

加密货币是一种匿名性的虚拟货币。它是不依靠法定货币机构发行，不受央行管控的。它依据全世界的计算机运算一组方程式开源代码，通过计算机显卡、cpu大量的运算处理产生，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。基于密码学的设计可以使加密货币只能被真实的拥有者转移或支付。

加密货币与非加密货币的不同：加密货币与其他非加密货币最大的不同，是其总数量有限，具有极强的数量稀缺性。因为这一组方程式开源代码总量是有限的，如果想获得，就必须通过计算机显卡CPU的运算才可以获得。正因为加密货币总量有限，具有稀缺性，所以开采的越多，币升值的越高。

加密货币的产生和发展：纸币将会被新产品和新技术所取代，这是大势所趋。人民银行意识到了人们想要一种匿名性的加密货币。从中央银行的角度来说，加密货币的设计要考虑到保护人们的隐私，但还需要关注社会安全和社会秩序。在保护隐私和打击违法活动之间保持平衡。