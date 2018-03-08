互联网企业负责人座谈会发言集锦 雷军杨元庆等出席

来源：中国互联网协会

3月3日，由中国互联网协会主办的2018中国互联网领军企业负责人座谈会在北京召开，会议以“贯彻十九大精神 推进网络强国建设”为主题。以下为嘉宾精彩发言集锦。

黄澄清 中国互联网协会副理事长

协会第一次开互联网企业领袖峰会是2004年，主要目的是搭建一个平台，让大家有机会聚在一起，大家通过交流产生了很多新的想法，增进了交流、促进了业界的团结。特别是在过去几届会里，提出开展无线自律同盟、反垃圾邮件、反流氓软件等重要议题，推动了互联网的发展。今后不仅仅是互联网企业，以后还有很多的“互联网+”类型的企业要参与，涉及到的情况更复杂，希望大家能够继续支持互联网协会的每一次峰会，大家交流思想和好的想法，为中国互联网的事业发展大家建言献策，促进业内的共同发展。

丁磊 中国互联网协会副理事长、网易公司董事局主席、CEO

我想谈谈现在互联网可能面临的一些隐性的潜在风险和问题。我去年提过一个建议，现在中国的电商发展非常蓬勃，每天发送的包裹有一亿多，包括很多送外卖盒饭的盒子。但这个包裹后续如何处理，环保的包裹能不能降解？到目前，相关部门没有非常清晰、明确的解决方法。另外，这几年儿童上网比较严重，如何建立一个健康的对儿童青少年发展教育有益的上网环境变得非常重要。互联网企业把行业推动起来后，要站在大众的利益上思考，怎么解决潜在隐患的问题。大家应该以每个人的共同利益为出发点来解决问题，使这个行业朝更加健康的方向发展。

周鸿祎 中国互联网协会副理事长、360集团董事长兼CEO

中国很多互联网公司在境外上市，很多独角兽公司准备境外上市。我希望更多互联网公司本土上市，一两家企业A股上市改变不了太多，但有更多的互联网公司能把好的做事方法、好的习惯带到A股，这也让中国的股民能分享我们自己互联网产业的红利。在今年两会代表中比较多的群体是互联网人士，我也提一个倡议，我们有机会能参加两会，不是说光代表自己或代表自己的公司，其实我们代表这个行业，行业在发展过程中，过去我们是会替这个行业发出更多的声音，包括现在互联网行业已经和社会的方方面面结合在一起，有很大的影响力，国家相应的一些政策对我们行业的发展是非常重要的。所以我呼吁互联网领域两会的代表和委员，多站在行业的高度，为我们这个行业多提一些好的建议。

雷军 小米公司创始人、董事长兼CEO

过去几年“互联网思维”这个词特别火，的确对推动实体经济起了非常大的作用，后来成了“互联网+”。互联网思维对传统产业的意义和价值是非常大的，在这一点上互联网同行还要坚定不移地去推广互联网思想。互联网思想还是领先的方法论，这些方法论用在实体经济上非常奏效，我也希望通过小米的实践，来证明我们引入了互联网行业很多的方法论，怎么能够把实体经济做得更好。接着从人工智能的角度来说，智能家居最大的困难是，每个企业想自己搞一个标准，每个企业都不想跟别人互联。我呼吁尽快推动把标准打通，把大家的设备都连起来，如果实现的话，我相信能极大推动IOT在中国的推广和进步，也的确能使大家的生活更方便。当然，我们也要高度关注IOT设备的安全问题。

杨元庆 联想集团董事长兼CEO

如果没有互联网的普及，那就不会有IOT，IOT是各种各样的智能终端，都能够随时随地地接到互联网。正是因为有了IOT，包括PC、手机，包括越来越多智能终端的设备，我们会产生越来越多的数据，这些数据包括交易数据、使用数据、传感器的数据，这些数据和传统的IT、ERP产生的数据组织起来才构成大数据。这个大数据如果很好的存储、利用、分析的话，就会产生质变。我相信未来智能无处不在，未来智能将影响到每个行业，最直接最快影响的就是制造，就是工业，当然不仅限于工业。对于制造型企业来说，最难做的是供需的平衡，需求的预测，现在我们通过大数据的分析和计算，使得预算的准确率比人高得多。我相信在制造业的每一个环节里，都会有智能化的需求。所以我特别主张把行业智能放到更高的地位上，而不仅仅是互联网，互联网已经是基础的东西。

梁建章 携程联合创始人兼执行董事会主席

我讲的第一点是中国服务业未来的发展。在发达国家，制造业比重不断下降，只占20%-30%左右，服务业占到60%-70%。中国服务业未来能否达到世界领先水平，是未来中国经济能否再上一个台阶的重要因素。伴随互联网发展，中国服务业取得了很大发展，正逐渐达到世界领先水平。第二点是行业政策环境。服务业的行业管理非常复杂，一些现行政策已不太适应行业发展实际，也不能满足企业创新的需要。例如关于机票代理服务的相关文件，规定机票代理费实行定额支付，同时机票代理企业不得收取机票价格外的任何服务费。很多专家认为，机票代理市场作为充分竞争的市场，销售服务是否收费、怎么收费及收费标准等，应由市场决定，政府做好监管即可。希望各级政府创造更宽松的政策环境，发挥市场在资源配置中的决定性作用，让互联网企业放开手脚，创新服务，公平竞争，尽快把多样化、个性化产品和服务推向全世界，携程有信心把旅游服务做得更好。

刘庆峰 科大讯飞董事长

人工智能在改变世界，一个又一个的领域，可以超过普通专业技术人员的水平，带来社会不断的进步，在教育、医疗、司法等领域得到应用。但从另外一个角度看，如果今天互联网大脑、人工智能大脑不能坚持正确的价值观，它对社会的破坏率也是前所未有的，技术是把双刃剑。我特别建议，在这个时代强调人工智能和互联网结合带来的社会颠覆发展机会过程中，价值观是至关重要的，只有价值观被企业和社会尊重，我们在全球才会有影响力。在去年中国语音产业联盟的换届大会上，我们发言专门提出一条，能不能在语音产业联盟中倡导价值观，包括四条：保护源头创新、尊重客户权利、遵守商业伦理、维护产业生态。

余少华 中国工程院院士、武汉邮科院有限公司副总裁、总工程师

这次我是两会的人大代表，我准备提一个建议，现在随着互联网的发展，技术越来越高，但是我们的老人离互联网越来越远，穷人离互联网越来越远，这个趋势要改变，也真的大有机会。今天互联网企业是有机会的，我看到四大机会。一是马上到来的5G，二是工业互联网，三是中国制造，四是网络强国。这四大机会对我们最近几年是红利、好消息。

沈南鹏 红杉资本全球执行合伙人

过去十年中国的投资行业，私募股权投资行业，能够生存得不错，我们估算75%的利润来自于互联网行业的投资，跟工信部对产业支持是离不开的。另外一方面，与国外相比，互联网人才积累相对少一点，产业政策上也应有更多支持，我们可以学习，以市场换技术，把技术引进来。此外，行业区块链跟交易货币是两回事，区块链发展在中国应该被鼓励。

吴建平 中国互联网协会副理事长、中国工程院院士

中国互联网应用搞得确实是风生水起，在世界上特别有影响力，但互联网核心技术创新比较薄弱，对互联网核心技术的认识不够，更没有掌握。互联网的核心技术是互联网的体系结构，像计算机系统中的CPU和计算机软件中的操作系统一样关键，一旦核心技术出问题，对这么多的产业、行业会产生重大影响。我呼吁政府和在座的企业家加大互联网核心技术的投入。信息领域的新名词特别多，像区块链的问题。区块链这个东西是技术，它是实现比特币的重要技术，仔细分析，它是不同分布系统相互信任的一个链条。这个对互联网的管理十分重要，如果区块链概念用在互联网域间信任上，可以解决互联网安全的许多问题。

张旭豪 饿了么创始人、CEO

我们代表应用型互联网，应用型互联网更多的是跟传统行业、传统零售有紧密结合的互联网。当互联网跟传统实体经济紧密结合的时候，很多传统实体经济已经存在的问题会集中性的爆发出来，然后基本上都嫁接在互联网平台上。我们变成了众矢之的，可能不利于企业快速发展。我希望舆论能对我们新兴行业多一些包容、引导和鼓励。新兴行业跟传统行业结合起来，带来很多监管，我们需要新的监管思路和方式方法，我们更多的是希望政府部门能够在这些行业里面加强事中跟事后的监管。比如餐饮行业，一家餐厅的经营是个长期的过程，因此重点应该是在事中事后监管，准入门槛反而不一定要那么高。通过大数据等创新技术，我们可以在事中事后把整个行业规范起来。

李慧镝 中国移动副总裁

4G改变生活，5G改变社会。从政府发4G牌照算起，到现在仅仅才四年多的时间，中国的4G用户已经超过了10亿，占到了全球一半左右。中国移动采用的具有我国自主知识产权的TD-LTE 4G用户，目前已经突破了6.5亿。4G的蓬勃发展，有力地推动了我国移动互联网市场的快速繁荣。目前，中国移动大力推进“大连接”战略，正在加速推动万物互联时代的到来。中国移动的家庭宽带用户超过1.1亿；智能物联网连接数超过2.4亿，部分区域市场的“物”连接数已经超过“人”连接数。预计2020年我们还将商用5G，积极打造更为领先的网络基础设施，更好地服务支撑于网络强国、“互联网+”、“中国制造2025”等战略规划。在网络信息技术产业高速发展的同时，我们也要看到网络信息安全方面的严峻挑战，比如未成年人如何健康、安全地上网等，还需要我们社会各方共同努力，在面临机遇的同时承担更大的责任，维护一片清朗的网络空间，推动互联网产业持续健康发展。

买彦州 中国联通副总经理

中国联通作为国家确定的，唯一一家在集团公司层面进行混改的央企，开创了国有通信运营商与互联网企业深入合作的模式。参与混改的企业基本上都是互联网企业，整体上效果还是相当好的，实现了我们自身发展的同时，为客户提供了精准、贴心的服务，也为互联网公司创造了新的价值，实现了客户、运营商和互联网产业共同的良好的发展。

李忠宝 中国卫通总经理

“spacex”成功发射猎鹰重型火箭及“星链”星座的两颗实验通信卫星“丁丁”，引发了大家对商业航天和卫星互联网的持续关注和热议。中国卫通也启动了卫星互联网建设，于2017年4月成功发射我国首颗高通量宽带卫星中星1 6号，开启了我国卫星互联网新时代，我们还搭建了天地一体的业务运营平台，具备了向大众消费者和民航客机、海运客货船、高铁等提供卫星互联网接入服务的能力。今后几年，中国卫通还将发射3颗高通量宽带卫星，总容量不小于500 G，并启动建设了54颗主星+270颗拓展星的低轨星座系统，计划在“十四五”期间完成星座全球布局。届时，我国将建成高轨卫星与低轨星座结合的全球覆盖、天地融通、随遇接入、安全可靠的天基信息网络体系，满足国家各类信息服务保障需要。中国卫通还将依托中国航天产业链优势，整合“通信、导航、遥感”资源，不断拓展从“卫星互联网+”到“卫星物联网+”的产业生态。

梁晓涛 中国互联网协会副理事长、中国广电总经理

我们公司2014年成立，公司成立的基础有两个，第一，国务院要求广电网形成全国一体市场主体，现在是一省一网，将来要全国一网。第二是我们的下属公司，有一个全国的有线干线网，光缆总长度大约是4万公里。发展理念涉及“三个整合”, 一是网络整合，由各省一网形成全国一网，形成有机的市场主体。二是技术整合，主要方式是通过建设互联互通平台，实现广电网络双向化、智能化、宽带化发展。三是业务整合，实现内容、平台、终端、用户一体化发展。

张华荣 华坚集团董事长

由于缺少资本、人才、技术支撑，当下国内制造业的改革之路依然坎坷，政府应该提供政策与资源支持，推动制造业走向智能制造，有效促进互联网与制造业的深度融合，形成“互联网+制造业”经济模式，激发制造业创新活力。

胡玮炜 摩拜单车创始人兼总裁

过去互联网的发展，很多是解决时间和空间的一个鸿沟。到了今天新一代的互联网，它更多是在一个交叉的行业里面，比如摩拜单车其实是移动互联网+传统行业+运营和服务业，三者非常好的结合。越来越多的创业者，更多地关注社会价值，而不仅仅是商业价值，在衡量一家公司价值时，不止以市值、估值衡量，而是加入一定的社会价值。摩拜单车不仅仅是从商业目的出发，而更多的从社会价值出发的一个创新，并且需要推动社会、企业、政府更多的合作，才能达到更好的效果。

戴 威 ofo小黄车创始人兼CEO

ofo小黄车创立之初，五个联合创始人是北大同学，都是党员，刚创立时有党小组。目前，员工超过3000人，党员超过500人，很多同事积极申请入党。这个过程中我感受到一股力量，2018年如果有机会，希望互联网公司党委之间有更多交流，大家在党组织层面有更多的通气。

程 维 滴滴出行创始人、CEO

2017年我们融了100多亿美金，这反映出年轻的互联网企业背后的危机感和焦虑。年轻企业创业发展过程中碰到挑战非常多，或者说未来互联网领域的年轻企业发展，碰到的挑战会越来越多。第一是包括创业者和巨头之间的竞争。第二是监管，今天互联网已经进入很多深水区，进入很多相对不是纯线上的领域，势必与原有领域产生碰撞。监管越来越早，未来几年互联网继续往传统经济渗透，应该都在新的领域里面，像监管问题应该引起关注。在国际化方面，滴滴实践下来碰到很多问题，和线上产品不一样，比如在巴西，工作签证是问题，有很多挑战。

田舒斌 中国互联网协会副理事长、新华网董事长、总裁

互联网发展到现今阶段，已经颠覆了很多领域，如传媒业已成为多元信息消费模式重构进程中最活跃的版块，并且仍处于反复颠覆的不确定状态。观察比较中国、美国、德国的互联网产业演进，我们可以确切地认为，当下已进入无边界工业革命时代，每个人都应该从颠覆者的角度和被颠覆者的角度考虑这个时代该干什么，从这个角度看所有行业都充满着机会，所有行业都面临着更严峻的挑战。

钱蔚 央视网董事长、总经理

互联网已成为直接导致中国媒体格局呈现“百年变局”的最大变量，悲观者看到的是冲击或颠覆，乐观者看到的是互联网赋能的大机遇。对于央视而言，互联网时代对媒体价值回归的呼唤为我们提供了发展机遇，一旦信息从稀缺迈向过剩时，用户对公信力、权威性、引导力的诉求必将重回舞台中央。同时，网络视频行业的大发展大繁荣和电视的传统优势叠加给我们带来了独特的发展机遇，央视网的发展动能来源于央视近60年发展所积累的品牌资源、内容制作资源以及电视大屏产生的入口资源。我们希望把握住互联网赋能的历史大机遇，走出央视独特的互联网道路，呼唤连接，呼唤合作，共同构建网络视频的新生态。

刘成彦 中国互联网协会常务理事、网宿科技董事长

中国互联网的发展需要从数量的发展变成高质量的发展，可以从几个方面入手:第一，加强网络基础设施建设，加大互联网的信息量、扩大整体带宽量；第二，提高互联网的准确度，实现更精准的服务。提高准确度靠人工智能，中国发展人工智能有优势，网民基数大是重要的优势之一；第三，中国是互联网大国，未来需要中国更多互联网企业走出去。

王文京 中国互联网协会副理事长、用友网络董事长兼CEO

产业互联网发展相比于消费级互联网市场较年轻，但近年来发展步伐加快，后劲十足。在去年国家相关战略的指引下，工信部和各地经信委、厂商以及协会的共同努力下，去年产业互联网的发展相对较快，尤其是企业上云、工业互联网发展迅猛。要缩短企业部署公有云的进程，助力企业快速上云，推进公有云发展进程，需要厂商、政策多方面的的支持。同时，各地企业上云，可以采用本地互联网厂商带头，与全国性供应商联动的方式，加快企业上云步伐，共同推动企业发展。

王小川 中国互联网协会常务理事、搜狗CEO

当前，互联网正在更大的泛化，与传统产业的结合是一个趋势。在此过程中，许多行业和领域需要与国家机构进行数据对接，才能提供更加优质的服务。本次全国政协会议，我作为委员，带来了构建新型医联体，打通医疗惠民“最后一公里”的提案，希望国家体系内医院等机构能够加强与互联网、大数据、人工智能等技术企业合作，共抓发展契机，形成共赢局面。这不仅是搜狗的声音，整个互联网行业都在呼吁。

张一鸣 中国互联网协会常务理事、今日头条创始人、CEO

互联网用户数比较饱和，但覆盖的宽度和深度还远远不够，市场空间还很大。互联网公司的规模越来越大，影响国民经济越来越大，所以互联网公司应该多站在社会大众的角度上看问题。互联网海外发展空间很大，中国公司应该携手努力，在海外发展上更多合作。中国公司在互联网toC应用上已经做得比较好了，但在基础设施方面还是远远不够的，应该在IT基础上进行更多投入。

陈录城 海尔家电产业集团副总裁、海尔数字科技有限公司董事长

我们在工信部指导下搭建了工业互联网平台，这是具有中国自主知识产权的全球首家全流程参与的互联网平台。这个平台核心竞争力就是对传统工业体系的颠覆，区别原来大规模制造大规模定制的转型，目前这个平台订单量超过4000万台，服务企业超过3.5万家。这个平台有两方面的价值，第一，中国企业在全球范围内实现弯道超车，让中国模式走向国际舞台。第二，行业推广方面，企业效率大大提升。

梁在中 树根互联董事长

简单来讲，对简单的工业企业来说，除了通过百度、客户见面进行深刻的客户洞察，自然非常重要，但对工业互联网的企业来说，最重要的要有质量管理、成本提升。这对工业企业来说至关重要，在成本上面比客户洞察还要重要，如果做到这几点，这个企业至少能活，能有竞争力，因为我们大部分中小企业是供应商，不会做很漂亮的东西，而是一个螺丝钉一个螺丝钉往前拧。

尹继辉 天津市工业和信息化委员会党组书记、主任

网络强国，制造业强国，地方政府正非常积极地跟进，去年我们把发展智能产业作为战略写在党代会的报告里，也写在今年的两会报告里。今年，前两天市政府专门听取汇报，准备建1000亿发展科技产业的基金，也要成立百亿规模政府的专项基金，我们也出台了优化营商环境的最大化，产生了广泛的影响。

中国互联网领军企业负责人座谈会由中国互联网协会组织召开，每年正月十六，邀请互联网领军企业负责人参加座谈，自2004年创办以来，已连续举办了14届，旨在充分发挥中国互联网协会的沟通桥梁作用和平台纽带作用，促进互联网行业主管部门与精英企业家们的直接对话、互动交流，共商我国互联网发展大计。