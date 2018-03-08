《区块链100问》第87集：区块链能改变世界？

互联网是一种去中心化的信息传输体系，区块链是一种去中心化的价值传输体系。两者都被誉为改变时代的伟大技术。

互联网的主要用途是实现信息的快速发送和接收，在互联网上传输word文档，其实是信息的拷贝，你有一份，别人也有一份。

区块链用于价值传输，在区块链上传递比特币，本质上是传递所有权，你的比特币变成了别人的比特币。

区块链上的数据具有高度的防篡改性，经过全网多数节点验证方可使用，一旦记录便无法修改。区块链上的每一次价值传输都被明确记录，且可以溯源。区块链能在各中心间建立信任，有人说区块链能像互联网一样改变世界。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！