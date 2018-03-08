传共享出行企业Grab将收购Uber东南亚业务

相关消息：传Uber拟将东南亚业务售予Grab 并换取对方股份

新浪科技讯 北京时间3月8日下午消息，彭博社援引消息人士的说法称，东南亚网约车平台Grab即将完成收购Uber东南亚业务的交易。双方有可能于本周或下周签署协议。

消息人士透露，根据协议条款，Grab将收购Uber在东南亚某些市场的业务，而Uber将获得Grab的股份。交易结构与2016年滴滴收购Uber中国业务类似。当时，Uber将中国业务出售给滴滴，并获得了滴滴的股份。根据协议，Uber将获得Grab的20%或略低的股份。

消息显示，Grab也在与软银等现有投资方，以及新投资方展开谈判，尝试新的融资。根据风投市场研究公司CB Insights的数据，Grab最近的估值为60亿美元。目前Uber和Grab之间的谈判仍可能失败，而交易时机也可能发生变化。

Grab和Uber拒绝对此消息置评。

对Grab联合创始人及CEO陈炳耀来说，在东南亚快速发展的网约车市场，停止与Uber之间的竞争意味着激烈的价格战结束。此前，两家公司一直在努力开拓更多东南亚城市。东南亚总人口达到6.2亿。

Uber新任CEO达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）一直在努力整顿公司财务，为明年的IPO（首次公开招股）做准备。自9年前成立以来，Uber已经烧掉了107亿美元资金。如果撤出东南亚市场，那么将有助于该公司提升利润。科斯罗沙西在上月访问亚洲时表示，将致力于日本和印度等关键市场。

今年1月，软银成为了Uber最大的股东。当时就有猜测认为，软银将鼓励其投资的共享出行创业公司减少竞争。目前，软银还持有滴滴和印度Ola的股份。在印度市场，Ola也与Uber存在竞争关系。

目前，Grab在新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、缅甸和柬埔寨的178座城市提供服务，应用下载量已超过8100万。(张帆)