白手起家十亿美元女富豪已达102位！中国女性占六成

中新网上海3月8日电 （记者 缪璐）3月8日正值国际劳动妇女节，胡润研究院当天发布的《2018胡润全球白手起家女富豪榜》显示，全球共有102位白手起家十亿美金女富豪，其中超过一半的白手起家十亿美金女富豪来自中国，共有64位，占全球63%。

资料图：陈丽华（右）。中新社记者 杜洋 摄

这是胡润研究院第八年发布全球白手起家女富豪榜，胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“全球最成功的男企业家百强中，有3成来自中国，而全球最成功的女企业家百强中，超过6成来自中国。中国女企业家比男企业家要‘成功’一倍。”

在全球白手起家女富豪榜的前十名中，有一半来自中国。其中48岁的蓝思科技董事长周群飞，以615亿元人民币成为全球白手起家女首富。龙湖地产掌门人吴亚军、富华国际集团董事长陈丽华、东莞玖龙纸业有限公司董事长张茵分别位居第二、三、四位，瑞声科技控股有限公司董事长吴春媛位居第七位。

从中国白手起家十亿美金女富豪的城市分布来看，北京以15人上榜位列第一，深圳以7人上榜位列第二，上海以6人上榜位列第三，佛山、杭州、香港以4人上榜并列第四。

据悉，此次上榜的102位全球白手起家十亿美金女富豪共来自15个国家，比去年多3个国家。中国共有64位白手起家十亿美金女富豪上榜，比去年增加8位，位列第一。美国以18位排名第二，英国位列第三。

入榜的全球白手起家女富豪总财富达1.6万亿元人民币，比去年上涨14%，平均年龄58岁，比去年大一岁。其中45岁或不到45岁的人数达10人，芝加哥健康医疗科技公司OutcomeHealth的沙德拉?阿加瓦尔成为最年轻的上榜女富豪，年仅33岁。

从行业分布来看，胡润表示：“这五年，全球最成功的女企业家主要都来自制造业、房地产和科技这三个行业。”榜单显示，制造业超越科技行业成为全球白手起家女富豪最主要的财富来源，以20人入榜排名第一；房地产以16人入榜排名第二；科技和零售分别以11人入榜排名第三。（完）