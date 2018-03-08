金纳科技完成3000万元A轮融资 火山石资本领投

新浪科技讯 3月8日上午消息，金纳科技正式对外宣布完成A轮3000万人民币融资。本轮融资由火山石资本领投，盈动资本、宜信母基金跟投。华兴Alpha任此次融资的独家财务顾问。

金纳科技是专注于智能算法交易的服务提供商，致力于为公募基金、保险资管、私募基金、券商、高净值个人等金融投资者提供算法交易策略和量化投资整体解决方案，打造中国领先的量化投资和交易技术平台。

金纳智能算法可以有效地帮助投资人降低订单的冲击成本；提高订单执行效率；减少手动交易错误和运营风险，最终增加了投资组合收益，以及帮助投资人提高资金管理容量和整体竞争力。

此外，金纳智能算法交易还囊括了预警系统、量化模型、分析工具、模拟系统、应急管理、执行管理等模块，其中金纳算法自带的用户自定义智能风控引擎，在交易过程中不断根据实时行情对价格波动、市场参与度、撤单率等风控指标进行轮巡风控，全面增强投资者整体的执行与管理水平。

本轮投资人表示：“2015年后国内二级市场经历了几次大起大落，随着监管趋严，散户机构化、机构指数化/量化、交易执行智能化、中国人民投资配置的国际化的趋势在中国正在快速地显现。这几个趋势都会提高市场对智能化交易服务的需求。”。

华兴资本集团董事总经理、华兴Alpha 负责人周翔表示：“目前欧美国家交易主要通过智能算法交易完成，而中国金融市场绝大部分的交易量仍以人工操作完成，具有极大的颠覆空间与市场容量。”(宵寒)