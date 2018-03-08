深圳交警新规：三次交通违法被查 外卖小哥将被辞退

深圳交警强化了对外卖配送人员的三级管理规定，外卖小哥第三次交通违法被交警查处，将被辞退。资料图

原标题： 三次交通违法被查 外卖小哥要被辞退

作者：周伟良

如果你点的外卖没人来送，可能是网点员工都停工了！深圳交警7日发布大招治理外卖送餐乱象。深圳交警强化了对外卖配送人员的三级管理规定，外卖小哥第三次交通违法被交警查处，将被辞退。如外卖小哥送外卖发生交通事故，一人涉伤亡交通事故，则网点全体员工要停工。

深圳交警相关负责人介绍，对外卖送餐车发生一般以上伤亡交通事故负次要、同等、主要责任的，辖区交警大队将督促当地网点所有配送员工停工一天、三天、五天。停工期间，所有配送员工必须按规定培训后才能继续开展配送工作。

交警：直营企业管理到位

深圳交警禁摩限电办民警陈赟介绍，目前，深圳各外卖送餐平台企业共有1.5万名配送员工，基本使用电动自行车实施末端配送，各企业从管理模式上来划分，主要有直营、加盟、承包经营三种管理模式。直营企业对配送员管理比较到位，公司有专业的培训部门及培训机制，能纳入公司平台实施统一监管，骑手大多穿着工衣、戴头盔，能基本遵守交通法规。

而加盟及承包经营商的骑手大多管理不善，无具体骑手管理机制，工服不统一、不戴头盔，特别是承包经营模式可同时接受不同平台的单实施配送，存在一定的交通安全隐患。

配送员：交通违法惩罚加重

去年8月，深圳交警出台送餐员交通违法三级处罚机制，对送餐配送员交通违法进行处罚。今年深圳交警强化了对外卖配送人员的三级管理规定，对于配送员第一次和第二次因交通违法被交警查处的，处罚不变，停止送餐一周和一个月。不过，对于配送员第三次交通违法被处罚，处罚措施由原来的“停止该工作人员在平台内所有公司企业骑行外卖送餐车一年”变为“予以辞退”，并且辞退的员工在1年内不得在各平台内的各送餐企业再次聘用。

陈赟介绍，深圳交警将已查处的三次以上交通违法配送员纳入黑名单人员，对全市各外卖配送企业一年内均不得录用纳入黑名单实施监管，各企业也对上述员工做出辞退处理。

送餐网点：配送员涉伤亡网点停工

深圳交警将定期曝光配送员交通违法较多的企业。每月将向社会公布各外卖送餐企业涉及交通违法总量及违法率，对于车均违法率排名前三的企业，深圳交警将约谈企业的负责人。

陈赟介绍，对外卖送餐车发生一般以上伤亡交通事故负次要责任的，辖区交警大队将督促当地网点所有配送员工停工一天。外卖送餐车发生一般以上伤亡交通事故负同等责任的，辖区交警大队将督促当地网点所有配送员停工三天。外卖送餐车发生一般以上伤亡交通事故负主要责任的，辖区交警大队将督促当地网点所有配送员工停工五天。事故停工期间，上述停工整顿网点所有配送员工，必须按规定到辖区交警大队实施交通安全教育培训后方可继续开展配送工作。

对于未纳入管理平台的工作人员及未通过网上交通安全知识考试的人员，驾驶电动自行车上限行道路行驶的，由市公安机关交通管理部门扣留车辆，处2000元罚款。