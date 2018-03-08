篮球培训机构YBDL获5000万元A+轮融资 复星锐正领投

YBDL官网截图

新浪科技讯 3月8日上午消息，YBDL（青少年篮球发展联盟）对外宣布，公司已于近期完成了5000万元A+轮融资。本轮融资由复星锐正资本领投，老股东达泰资本跟投。YBDL创始人张晋之透露，本次融资款项将主要投入于教学深度开发和优质教练储备。

YBDL定位于为4到18岁之间的青少年提供全外教篮球培训体系。目前，YBDL全国学员超过1万名，入驻城市超过30个，全国校区超过70个。

张晋之表示，通过全国合伙人投资计划、线下线上教学的打通，研发更多的线上营销工具和社区化精细运作，YBDL打破了传统培训机构的地域性、课程同质化、销售模式过于传统以及客户粘性问题的诸多瓶颈。

在谈到此次融资时，领投方复星锐正资本总裁金华龙表示：“家长对青少年应试教育以外的素质教育的重视程度持续提升，也就是我们认为的教育领域的消费升级，我们会积极围绕复星集团的战略，对围绕家庭的消费升级做全面布局”。

2015年至今，YBDL从最初的6个学员发展到有效注册学员超万名，从1个教练扩充到超过百名可以随时调动的合作教练库，从1个教学点发展到40多个，同时开发自营场馆7个。此外， YBDL开展“全国合伙人计划“，预计2018年底覆盖100个城市。

K12体育产业有巨大市场红利，YBDL持续发力四大战略：专业系统的教学理念、优质充沛的教练储备、独创的CRM智能管理体系、持续扩张的自营场馆。

在YBDL，表现优异的学员吸纳进入YBDL ELITE队伍，征战各级别青少年赛事。顶尖学员则加入“YBDL ROAD TO GLORY计划”提供全额奖学金和精英训练体系，获得美国各大职业球队、大学、高中球队试训机会和NCAA全美排名前100的录取机会。

同时，为了解决中国孩子受制于学业压力和运动场地的问题，YBDL推出了“HOMEWORK线上打卡制度”，由教练团队精心录制HOMEWORK视频，利用青少年课后碎片化时间进行篮球动作的巩固，并将自己的打卡成绩在线上分享、交流、比拼。

此外，YBDL还尝试围绕篮球做了更多探索。YBDL搭建青训赛事体系“Y赛事”，为学员们提供小型对抗、月赛、年赛等将近60场次大大小小的实战对抗机会。“YBDL希望成为体制外最大的运动员输送通道”张晋之表示。

2017年，YBDL积极布局青训文化生态圈，组建漫画专业运营团队，孵化篮球热血漫画《晃过天空》这一IP。根据介绍，2018年初，《晃过天空》在“有妖气“、”腾讯漫画“、“漫画岛”等11大主流漫画平台上线，上线两个月浏览量累计突破300万。

YBDL本轮融资交割完成时间为2018年2月，距A轮仅间隔不到6个月。加上本轮，YBDL已获得3轮融资。(王上)