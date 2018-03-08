比尔-盖茨：“几乎肯定”我们将经历又一次金融危机

2008年的金融危机引起的大衰退让众多美国人依然记忆犹新，有调查显示，十年过后，即使美国经济重新回到了正轨，仍然有1/3美国人认为自己依然没有回到金融危机以前的状态。2008年的危机造成了880万人失业，全美家庭净资产下降19万亿美元，无家可归的家庭数量明显增加。在微软创始人比尔盖茨看来，又一次的金融危机已经“为时不远”。

上周盖茨参加了网站Reddit“随便问我（Ask Me Anything）”环节，当被问及是否认为美国会在近期再次遭遇另一次危机时，他的回答直接了当，“是的，很难说什么时候，但几乎肯定会。不过幸运的是我们已经完整经历了一次。沃伦（巴菲特）已经谈过很多了，他在这方面懂得远比我多。”

虽然有所担忧，但无论是盖茨还是巴菲特，对美国经济还是持有很乐观的态度。盖茨最后表示，虽然未来可能有巨大的冲击，很乐观地看到创新和资本主义将如何改善各地人类的状况。相信这个世界正变得越来越好，几乎所有客观的衡量标准都在按照这个趋势发展。

盖茨还回答了很多网友的提问，下文作部分节选：

网友问：如何评价虚拟货币？

盖茨答：加密货币的最大特征是匿名性，但对此的存在和发展表示悲观。长期持仓ICO和加密货币的投机风潮是超级危险的。

网友问：如何看待马斯克？

盖茨答：我看好无人驾驶和电动车，电动汽车和自动驾驶汽车将是伟大的事情，但看不懂马斯克的Hyperloop，不确定Hyperloop的概念是否合理，而且保证安全很难。

网友问：未来10年，你最期待什么技术？该技术会带来什么影响？

盖茨答：电脑能够像人类一样阅读和理解文本。现在，计算机可以做简单的事情，比如搜索特定的词；但还无法理解“假期”，“职业”或“家庭”等概念。微软和其他公司正在努力创造一个有用的助手，现在视觉和言语问题已经基本解决了。另一个前沿是机器人技术。人类移动和操纵的能力是惊人的，机器人是否需要十年或更长时间才能达到人类水平，目前专家对此持有异议。

网友问：未来10-20年间，自动化将会如何影响经济？

盖茨答：工业革命以来，自动化一直在提高人们的生产力，比如拖拉机。软件将会不断快速发展，我们需要思考如何教育人们来应对新的工作机会。总体来看，自动化是件了不起的好事。最终人类无需做太多工作。但我们离这一步，至少还需要一代人的努力。