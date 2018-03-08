58同城第四季度营收4.23亿美元 同比增长32%

新浪科技讯 北京时间3月8日早间消息，58同城（NYSE：WUBA）今天发布截至2017年12月31日的第四季度及全年未审计财报。财报显示，该公司第四季度总营收为人民币27.647亿元（约合4.231亿美元），较2016年同期增长32%；不按美国通用会计准则计算（Non-GAAP），归属于58同城的净利润为5.49亿元人民币（约合8400万美元）。

同时，58同城2017财年总营收为人民币100.688亿元（约合15.409亿美元），较2016年增长32.6%；不按美国通用会计准则计算（Non-GAAP），归属于58同城的净利润为17.95亿元人民币（约合2.747亿美元）。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街12位分析师平均预计，按非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，58同城第四季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益为0.28美元。财报显示，58同城第四季度每ADS摊薄收益为人民币3.69元（约合0.56美元），高于分析师预期。

另外，华尔街14位分析师平均预计，58同城第四季度营收将达4.1579亿美元。财报显示，58同城第四季度营收为人民币27.647亿元（约合4.231亿美元），超出分析师预期。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街17位分析师平均预计，按非美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，58同城2017财年每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益为1.51美元。财报显示，58同城2017财年每ADS摊薄收益为人民币12.16元（约合1.86美元），高于分析师预期。

另外，华尔街19位分析师平均预计，58同城2017财年营收将达15.3亿美元。财报显示，58同城2017财年营收为人民币100.688亿元（约合15.409亿美元），超出分析师预期。

第四季度业绩摘要

- 总营收为人民币27.647亿元（约合4.231亿美元），比2016年同期增长32%，超过了该公司27.25亿元人民币的指导性预测上限。

- 毛利率为90.5%，2016年同期为89.9%。

- 营业利润为人民币6.137亿元（约合9390万美元），而2016年同期的营业利润为人民币1.935亿元。

- non-GAAP运营利润为人民币7.625亿元人民币（约合1.167万美元），2016年同期的non-GAAP运营利润为人民币3.177亿元。

- 归属于58同城的净利润为人民币4.141亿元（约合6340万美元），2016年同期净亏损人民币1.38亿元。

- 归属于58同城的non-GAAP净利润为人民币5.49亿元（约合7210万美元），2016年同期，归属于58同城的non-GAAP净亏损为人民币2270万元。

- 归属于普通股东的基本和稀释每股ADS收益分别为人民币2.82元（约合0.43美元）和人民币2.78元（约合0.43美元）。一股ADS代表两股A类普通股。

- 归属于普通股东的non-GAAP基本和稀释每股ADS收益分别为人民币3.74元（约合0.57美元）和人民币3.69元（约合0.56美元）。

2017财年业绩摘要

- 总营收为人民币100.688亿元（约合15.409亿美元），比2016财年增长32.6%。

- 毛利率为90.8%，2016财年为90.7%。

- 营业利润为人民币17.965亿元（约合2.749亿美元），而2016财年的营业利润为人民币2.337亿元。

- non-GAAP运营利润为人民币23.592亿元人民币（约合3.611万美元），2016财年的non-GAAP运营利润为人民币7.3亿元。

- 归属于58同城的净利润为人民币12.851亿元（约合1.967亿美元），2016财年净亏损人民币7.838亿元。

- 归属于58同城的non-GAAP净利润为人民币17.95亿元（约合2.747亿美元），2016财年，归属于58同城的non-GAAP净亏损为人民币2.536亿元。

- 归属于普通股东的基本和稀释每股ADS收益分别为人民币8.82元（约合1.35美元）和人民币8.70元（约合1.33美元）。一股ADS代表两股A类普通股。

- 归属于普通股东的non-GAAP基本和稀释每股ADS收益分别为人民币12.32元（约合1.89美元）和人民币12.16元（约合1.86美元）。

第四季度业绩详情

营收

总营收为27.647亿元人民币（4.231亿美元），较2016年同期的20.948亿美元增长32.0%。

会员服务营收为10.388亿元人民币（1.59亿美元），较2016年同期的8.12亿元人民币增长27.9%。这主要是由于基于订购模式的付费会员账户数的增长。第四季度，公司旗下平台，包括58同城、赶集网和安居客基于订购模式的付费会员账户总数约为265.4万，较2016年同期的207万增长28.2%。基于订购模式的付费会员账户的定义为已购买订购会员服务的注册帐户。在一定时期内，基于订购模式的付费会员帐户数代表了在这段时期内的任一时间点，会员服务仍然生效的付费商户会员。某些付费商户会员通过公司旗下不止一个平台购买会员服务，给不同平台的收入分别带来了贡献。

在线营销服务营收为16.445亿元人民币（2.517亿美元），较2016年同期的11.894亿元人民币增长38.3%。这一增长主要是由于公司不同在线营销服务，例如实时竞价、优先展示和其他多种在线营销服务的接受度和效果的提升。

营收成本

营收成本为2.627亿元人民币（4020万美元），较2016年同期的2.122亿元人民币增长23.8%。营收成本的增长主要是由于客服员工工资福利的增长，以及二手商品销售的成本。

毛利润和毛利率

毛利润为25.018亿元人民币（3.829亿美元），较2016年同期的18.825亿元人民币增长32.9%。

毛利率为90.5%，而2016年同期为89.9%。

运营费用

运营费用为18.881亿元人民币（2.89亿美元），较2016年同期的16.89亿元人民币增长11.8%。

销售营销费用为13.386亿元人民币（2.049亿美元），较2016年同期的12.247亿元人民币增长9.3%。

在销售营销费用中，广告费用为5.119亿元人民币（7830万美元），而2016年同期为4.544亿元人民币。这一增长主要是由于，与58同城和转转品牌推广有关的广告费用增加。

其他销售营销费用为8.267亿元人民币（1.266亿美元），较2016年同期的7.703亿元人民币增长7.3%。其他销售营销费用主要包括与销售、客服和营销团队相关的工资、福利和销售佣金，以及办公开支。这一增长主要是由于，销售、客服和营销团队佣金的增加。

研发费用为3.579亿元人民币（5480万美元），较2016年同期的3.134亿元人民币增长14.2%。这一增长主要是由于为新功能、新服务的研发而投入的工资福利增长，以及股权薪酬费用。

一般行政费用为1.916亿元人民币（2930万美元），较2016年同期的1.509亿元人民币增长27.0%。这一增长主要是由于工资、股权薪酬费用，以及其他与行政相关的费用的增长。

运营利润

运营利润为6.137亿元人民币（9390万美元），2016年同期为1.935亿元人民币。运营利润率为22.2%，而2016年同期的9.2%。

非美国通用会计准则运营利润为7.625亿元人民币（1.167亿美元），2016年同期为3.177亿元人民币。非美国通用会计准则运营利润率为27.6%，2016年同期为15.1%。

其他费用

其他费用为1.238亿元人民币（1900万美元），2016年同期为3.655亿元人民币。第四季度的其他费用主要包括1.983亿元人民币来自股权投资对象的业绩分摊。其中，基于公司持有58到家普通股股份来计算，归属于58到家普通股股东的净亏损为1.864亿元人民币。此外，公司获得了2750万美元的投资收益，以及2570万美元的政府补贴。

归属于58同城的净利润/净亏损

归属于58同城的净利润为4.141亿元人民币（6340万美元），而2016年同期为净亏损1.38亿元人民币。净利润率为15.0%，而2016年同期为-6.6%。

归属于58同城的非美国通用会计准则净利润为5.49亿元人民币（8400万美元），而2016年同期为净亏损2270万元人民币。非美国通用会计准则净利润率为19.9%，而2016年同期为-1.1%。

基本和摊薄每股ADS股份收益/亏损

归属于普通股股东的基本和摊薄每股ADS股份收益分别为2.82元人民币（0.43美元）和2.78元人民币（0.43美元），而2016年同期归属于普通股股东的基本和摊薄每股ADS股份亏损为0.95元人民币。

归属于普通股股东的非美国通用会计准则基本和摊薄每股ADS股份收益分别为3.74元人民币（0.57美元）和3.69元人民币（0.56美元），而2016年同期归属于普通股股东的非美国通用会计准则基本和摊薄每股ADS股份亏损为0.16元人民币。

现金流

来自经营活动的净现金为8.758亿元人民币（1.34亿美元），而2016年同期为8.422亿元人民币。

2017年全年业绩详情

营收

总营收为100.688亿元人民币（15.409亿美元），较2016年的75.921亿元人民币增长32.6%。

会员服务营收为37.895亿元人民币（5.8亿美元），较2016年的29.511亿元人民币增长28.4%。会员服务营收的增长主要是基于订购模式的付费会员帐户数的增长。2017年，公司旗下平台，包括58同城、赶集网和安居客在内，平均每季度付费会员帐户数为248.5万。

在线营销服务营收为59.785亿元人民币（9.15亿美元），较2016年的43.638亿元人民币增长37.0%。这一增长主要是由于公司多种在线营销服务，包括实时竞价、优先展示和其他多种在线营销服务接受度和效果的提升。

营收成本

营收成本为9.255亿元人民币（1.416亿美元），较2016年的7.072亿元人民币增长30.9%。同比增长主要是由于客服员工工资福利的增长，二手商品销售的成本，以及其他与网站维护相关的成本，例如折旧费用。

毛利润和毛利率

毛利润为91.433亿元人民币（13.993亿美元），较2016年的68.849亿元人民币增长32.8%。

毛利率为90.8%，而2016年为90.7%。

运营费用

运营费用为73.468亿元人民币（11.244亿美元），较2016年的66.512亿元人民币增长10.5%。

销售营销费用为52.124亿元人民币（7.977亿美元），较2016年的49.414亿元人民币增长5.5%。

在销售营销费用中，广告费用为20.871亿元人民币（3.194亿美元），而2016年为20.4亿元人民币。这一增长主要是由于与58同城和转转品推广相关的广告费用增加。

其他销售营销费用为31.253亿元人民币（4.783亿美元），较2016年的29.014亿元人民币增长7.7%。其他销售营销费用主要包括销售、客服和营销团队的工资、福利和销售佣金，以及办公开支。这一增长主要是由于销售、客服和营销团队佣金的增长和股权薪酬费用。

研发费用为13.684亿元人民币（2.094亿美元），较2016年的11.079亿元人民币增长23.5%。这一增长主要是由于为了开发新功能、新服务而招聘额外研发人员导致了工资福利和股权薪酬费用的增加。

一般行政费用为7.66亿元人民币（1.172亿美元），较2016年的6.019亿元人民币增长27.3%。这一增长主要是由于工资、股权薪酬费用，以及与行政相关的其他费用的增长。

运营利润

运营利润为17.965亿元人民币（2.749亿美元），而2016年为2.337亿元人民币。运营利润率为17.8%，而2016年为3.1%。

非美国通用会计准则运营利润为23.592亿元人民币（3.611亿美元），而2016年为7.30亿元人民币。非美国通用会计准则运营利润率为23.4%，而2016年为9.6%。

其他费用

其他费用为2.695亿元人民币（3990万美元），而2016年为10.577亿元人民币。2017年的其他费用主要包括6.874亿元人民币来自股权投资对象的业绩分摊。其中，根据公司持有的58到家普通股股份计算，归属于58到家普通股股东的净亏损为6.632亿元人民币。此外，投资收益为3.422亿元人民币，政府补贴为8140万元人民币。

归属于58同城的净利润/净亏损

归属于58同城的净利润为12.851亿元人民币（1.967亿美元），而2016年为净亏损7.838亿元人民币。净利润率为12.8%，而2016年为-10.3%。

归属于58同城的非美国通用会计准则净利润为17.95亿元人民币（2.747亿美元），而2016年为净亏损2.536亿元人民币。非美国通用会计准则净利润率为17.9%，而2016年为-3.4%。

基本和摊薄每股ADS股份收益/亏损

归属于普通股股东的基本和摊薄每股ADS股份收益分别为8.82元人民币（1.35美元）和8.70元人民币（1.33美元），而2016年归属于普通股股东的基本和摊薄每股ADS股份亏损为5.46元人民币。

归属于普通股股东的非美国通用会计准则基本和摊薄每股ADS股份收益分别为12.32元人民币（1.89美元）和12.16元人民币（1.86美元），而2016年归属于普通股股东的非美国通用会计准则基本和摊薄每股ADS股份亏损为1.77元人民币。

现金流

来自经营活动的净现金为26.973亿元人民币（4.128亿美元），而2016年为18.878亿元人民币。

现金、现金等价物，以及短期投资

截至2017年12月31日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资为49.627亿元人民币（7.595亿美元）。

流通股

截至2017年12月31日，公司已发行并流通的普通股数量为293,965,131股（包括245,924,871股A类普通股和48,040,260股B类普通股）。1股ADS股份代表2股A类普通股。

业绩展望

根据当前经营情况，公司预计2018年第一季度总营收为22.90亿至23.90亿元人民币，以人民币计算同比增长15.2%到202%。这一展望代表公司当前的初步看法，可能会有所调整。(轶群 张帆)