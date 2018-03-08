游戏直播平台斗鱼获新一轮融资 腾讯独家40亿元投资

新浪科技讯 3月8日上午消息，据雷帝触网爆料，游戏直播平台斗鱼获腾讯40亿元投资，与腾讯深度战略绑定。斗鱼方面对外界传闻不予评论。这也是此前获得腾讯两轮融资后，斗鱼再获得腾讯融资。

资料显示，斗鱼直播最新一轮的D轮融资于2017年上半年完成，招银国际领投，南山资本通过元禾母基金跟投，也借此引入了国资和银行系资本。在此之前的C轮融资和B轮融资中，皆有腾讯参与。2016年3月，获腾讯、红杉资本中国、南山资本1亿美元B轮融资，同年8月，完成C轮15亿人民币融资，由凤凰投资与腾讯领投。

此前，在宣布D轮融资的同时，斗鱼也表示公司已完全进入了盈利状态，并在积极对外投资。

据新浪科技了解，斗鱼直播的主要收入构成主要包括广告、打赏、电商以及游戏联运，2016年收入规模超过10亿，2017年相比这一数字又有较大幅度的提升，一个原因是2017年市场上崛起了如“王者荣耀”、“绝地求生”等较受玩家关注的游戏，从而拉动了游戏直播平台的业绩。

今年1月，程超也表示，斗鱼2017年整体营收有突破式的增长，其中广告和游戏联运营收有比较明显增加，另外也在创新付费的互动玩法。

尽管已经从一家单纯的游戏直播平台变为以游戏为主的综合直播平台，游戏直播仍占据着斗鱼较大的内容份额，巨额的带宽成本也成为游戏直播的盈利之困。

对于游戏直播和其他品类直播的内容的商业逻辑，斗鱼联合创始人兼联席CEO张文明2017年年中在接受新浪科技专访时曾分析说，直播行业发展到当时的阶段主要考验的是平台是否具有流量来源、用户基础，以游戏用户量非常大，以游戏直播切入可以保证流量来源，并推荐用户观看其他内容，产生消费。“单看游戏业务是亏损，但与其他业务打包是非常划算的买卖。”张文明解释说，直播行业发展到现在主要考验的是平台是否有流量来源，是否有用户基础。

而本轮融资也或许是斗鱼IPO前的最后一轮融资。今年1月，路透社旗下IFR报道称，斗鱼计划2018年赴港上市，募资额为3亿至4亿美元。随后，在接受新浪科技等媒体采访时，斗鱼直播COO对IPO进展回应称，正在筹备中，具体尚不方便透露。

几天前，另一家游戏网站——欢聚时代旗下的虎牙宣布近期已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了注册上市申请书草案文件，可能会在美国IPO上市，虎牙和斗鱼也由此开启了游戏直播第一股的争夺。根据欢聚时代财报，2017年第一至第四季度，自于虎牙部门的流媒体直播业务营收分别为3.826亿元、4.418亿元、5.524亿元、6.927亿元。

进入2018年，文娱类公司开启上市潮，除斗鱼、虎牙外，2月28日，视频平台爱奇艺向SEC提交招股说明书；3月3日，弹幕视频网站哔哩哔哩也向SEC提交了上市申请，在持股方面，腾讯持股5.2%，与B站相同，斗鱼也同样是腾讯的被投公司。

在2017年，腾讯控股、投资或运营腾讯产品的公司接连上市，包括阅文集团、众安在线、运营腾讯产品的东南亚公司Sea、搜狗等，在2018年，腾讯又将开启旗下公司接连上市的模式。(谭宵寒)