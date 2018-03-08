币安深夜被疑遭黑客袭击中止提现 比特币大跌10%

摘要：多名用户在网上论坛透露，加密数字货币交易平台币安疑似遭到黑客攻击，突然开始抛售他们账户内的加密货币。此后币安中止了一切交易币种提现，表示在调查未经授权的市场抛售。

多名用户在网上论坛透露，加密数字货币交易平台币安疑似遭到黑客攻击，突然开始抛售他们账户内的加密货币。此后币安方面中止了一切交易币种提现，表示在调查“未经授权的市场抛售。”

币安称，一些用户报称个人资金出现问题，我们正在调查。目前只可以确认，受害者有注册过的API密钥。没有迹象显示币安平台被黑客侵入。

一名币安的代表称，只影响了部分用户，正在调查根本原因。币安的客服代表称，用户无需更换密码，暗示币安碰到的是技术故障，不是黑客攻击。

币安创始人赵长鹏

有用户在Twitter上推测，是黑客攻击了币安平台交易的API密钥，然后抛售了那些密钥用户持有的代币，买入代币Viacoin（VIA）。还有Twitter用户在北京时间1点52分表示，刚刚从币安提现成功了。

链得得APP行情编辑发现，也是在上述消息发酵、币安中止提现期间，比特币交易价跌破1万美元，跌幅一度达到10%。

深夜2点半左右，币安创始人赵长鹏在twitter上发言称，资金一切安全，黑客未劫走资金。

而Coinmarketcap追踪数据显示，在7日截至23点35分左右不到一小时内，VIA的交易价曾由不足3美元飙升到接近7美元，翻了两倍多。