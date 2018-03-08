新浪科技> 互联网 > 正文

朱啸虎:区块链泡沫今年会破 为ofo公司利益支持到底

朱啸虎:区块链泡沫今年会破 为ofo公司利益支持到底
2018年03月08日 08:24 中国企业家杂志
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
摄影：史小兵摄影：史小兵

　　原标题：独家对话朱啸虎：区块链泡沫今年会破，到死亡谷右侧再谈创业和投资

　　在他看来，“区块链的泡沫今年肯定会破。任何一个技术浪潮都需要经历一个S曲线，从疯狂、增长到泡沫期，然后走过一个死亡谷，再慢慢起来。真正做事情的人，应该在死亡谷右侧再去投资和创业。”

　　文｜《中国企业家》记者 焦丽莎 米娜 编辑 | 米娜

　　“炒币就是赌博，而且是在被高度控盘的赌场赌博。”昨天（3月7日）下午，从国贸到机场的路上，金沙江创投董事总经理朱啸虎接受了《中国企业家》的独家专访。在区块链泡沫日趋膨胀的今天，朱啸虎以“古典互联网”的姿态再次站在风口浪尖，但是对于时下热议的问题，他都并未回避。

　　对于“古典互联网”的标签，朱啸虎并不反感，“古典互联网至少有两个事不做，违法的事情不做，收割弱者的事情不做。如果把这两件事情定义为古典互联网，我很高兴能够坚持做古典互联网。”

　　在他看来，“区块链的泡沫今年肯定会破。任何一个技术浪潮都需要经历一个S曲线，从疯狂、增长到泡沫期，然后走过一个死亡谷，再慢慢起来。真正做事情的人，应该在死亡谷右侧再去投资和创业。”

　　那么，他在等待一个怎样的时机？“如果说区块链是风口，出现一个日活千万的应用雏形将是标志性事件，但是现在还没有看到。”

　　以下为对话内容：

　　CE：你买过比特币么？

　　朱啸虎：没有。挖矿的公司我也没有投。

　　CE：最近在看区块链项目吗？

　　朱啸虎：看过不少。现在国内一半的创业项目都是关于区块链的。

　　CE：有没有投资？

　　朱啸虎：没有，暂时没有投资任何区块链项目。

　　CE：你认为区块链技术的真正价值是什么？

　　朱啸虎：从用户的角度来讲，区块链领域什么时候能出第一款千万日活的应用，是这个行业能不能真正起来的标志，这也是最难解决的问题。

　　就像当年我一直说《愤怒的小鸟》是移动互联网兴起的标志性事件。2007年第一代iPhone面世，在2009年出现了第一款风靡全球的应用《愤怒的小鸟》。区块链如果是真的风口，应该会出来一个这样的标志性事件，但是目前还没有看到。

　　CE：有人说，比特币是区块链第一个真正成功的应用？

　　朱啸虎：区块链除了炒币之外，没有其他任何应用能真正活跃的。但炒币就是赌博，而且是在被高度控盘的赌场，这个我们是坚决抵制的。

　　在技术上，区块链还有很多问题需要解决。另外，区块链目前应用的场景都是虚无缥缈的，不是真实存在的。用大量的存储和计算冗余去解决第三方记帐的问题，这个从根本上就是不成立的。

　　CE：你认为目前区块链项目解决的都是伪需求？

　　朱啸虎：对，解决的是创业者幻想出来的需求。正是因为解决不是真实问题，所以没有人用，这是相辅相成的。

　　比如我投资滴滴，出行的需求是真实存在的。滴滴融了大约150亿美金，也是因为这个需求是真实的。区块链发展到现在，没有出现解决真实需求的公司。我为什么不投钱？因为我下不了手。

　　CE：从什么时候开始看区块链项目？

　　朱啸虎：去年夏天我们在硅谷的时候，区块链和ICO就非常火了，我们了解过。

　　我首先关心到是到底能不能解决用户的真实需求，再看为了解决这个需求，什么技术是最合适的。很多创业者上来就讲技术，说要做人工智能，要做大数据，要做区块链，套路都是一样的，我认为这种创业者都是在追逐一些概念，基本上都是没想清楚的。

　　CE：你看区块链项目，最看重的是人还是事？

　　朱啸虎：我们做早期投资一定是人和事都要看。中国的牛人创业者非常多，但是到现在为止，没有一个区块链项目是在抓用户的真实需求，这是最大的问题。

　　CE：马化腾两会期间答记者问，提到腾讯已经将区块链技术应用在票据上。如何评价BAT做区块链？

　　朱啸虎：更多是在做试验。对于BAT来说，他们最怕错过一个大的技术风口，肯定需要去做试验。他们需要做防守型布局，这是毫无疑问的。真正做技术研究，也应该由BAT或者政府部门投入资金来做。如果是创业和财务投资，还是要等过了死亡谷后，现在还处在第一个刚刚拉伸的泡沫期。

　　对创业公司来说，如果这个风口是伪风口，进去很可能就是先烈。

　　当年不管是PC互联网，还是移动互联网，有多少先烈？在PC互联网时代，iPhone出来前，有十年的功能机时代。我们投过一个功能机时代的微信，也做到了上千万用户，现在成了先烈。

　　CE：这一波区块链的泡沫跟以前的资产泡沫、互联网创业泡沫，有什么不同？

　　朱啸虎：完全不一样。互联网泡沫是大家看到了存在问题，但市场的钱太多了，拼命去追求投资项目。区块链泡沫完全是投机炒币，ICO在去年让很多年轻人暴富。大部分炒币的人都知道虚拟货币没有价值，是投机的。但是冲着未来可能的财富效应，他们还是冲进去了。

　　CE：区块链这个泡沫什么时候会破灭？

　　朱啸虎：今年肯定会破。任何一个技术的浪潮，背后都要经历一个S曲线。首先是一个疯狂的、增长的泡沫期，然后是一个很深的死亡谷，然后再慢慢起来。所以，在死亡谷右侧开始投资或者创业，才是比较靠谱的。

　　现在不要着急，李笑来也是这么说的。过去的互联网发展路径也是这样的，亚马逊是1996年成立的，即使投资人错过了当时的亚马逊，但是在2000年互联网泡沫破裂以后，你再去投，现在也涨了很多倍。另一个例子，2000年的时候，网易的股价跌到1美金以下，现在是300多美金，成长空间也是看得见的。

　　CE：这个泡沫会以什么形式破呢？

　　朱啸虎：上来的快，下来的也快。

　　CE：外界给你贴上“古典互联网”的标签，你认可吗？

　　朱啸虎：古典互联网有两个事不做，违法的事情不做，收割弱者的事情也不做。如果把这两件事情定义为古典互联网，我们很高兴能够坚持做古典互联网。

　　CE：如何评价瑞波币？

　　朱啸虎：概念非常好，跨国银行转帐，但也没有实际应用。

　　其实，我们早年投过一家公司，是做外汇交易的，现在每年能帮助阿里的速卖通节省几千万美金的外汇交易成本，这才是有价值的。

　　CE：最近福布斯出的数字货币富豪榜，币安CEO赵长鹏身价100多亿，只用了6个月的时间，你怎么看这件事？

　　朱啸虎：瑞波的创始人据说已经世界首富了，但我认为财富本身不表明任何事情。我们关心的是，犯法的事情我们不做，违法道德底线的事情我们也不做。我们没有道德洁癖，但我们是有底线的。

　　CE：现在有很多投资机构投的公司也做了ICO项目，获得了很高的回报。

　　朱啸虎：有些钱我们是不愿意赚的。首先，向没有专业投资经验的，所谓的不合格投资人私募，在大部分的国家都是不合法的，这种事情我们肯定不做。其次，通过收割弱者来获利，从道德上也讲不过去，这种钱我们肯定不赚。

　　有些公司在VC圈里融不到钱，就去做ICO，这种公司本身肯定做的不好，我们宁愿关掉，也不会支持他们做ICO。

　　CE：ofo拿了阿里17.7亿元借款，会改变战局吗？

　　朱啸虎：再等等看吧，3亿美金也没多少钱。而且现在大家都不想打仗了。

　　CE：如何复盘ofo和摩拜的合并破产？

　　朱啸虎：我们真的不会为了我们的利益，去强迫公司做什么。关键在于创始团队到底想做什么样的事情，他做事到底为了什么。我只能告诉你，ofo投资人都是见过钱的，而且我们都合作过很多次，合作过很多项目。如果ofo的团队真的是为了公司利益，愿意打下去，即使真的打到山穷水尽，我们和我们的兄弟基金都会支持到底的。

　　CE：ofo能否走出现在的困境？

　　朱啸虎：关键看他到底想要什么，如果他真的从公司角度出发，投资人会愿意投。

　　CE：滴滴外卖上线了9个城市？滴滴做外卖是有很大决心的吗？

　　朱啸虎：当然是。

　　CE：为什么滴滴和美团的互相渗透越来越多？

　　朱啸虎：这是中国互联网环境决定的，早期的阿里、腾讯也是这样的，后来经过尝试才划分出了边界。但是今年这个边界也在被打破。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有