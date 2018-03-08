朱啸虎:区块链泡沫今年会破 为ofo公司利益支持到底

摄影：史小兵

原标题：独家对话朱啸虎：区块链泡沫今年会破，到死亡谷右侧再谈创业和投资

在他看来，“区块链的泡沫今年肯定会破。任何一个技术浪潮都需要经历一个S曲线，从疯狂、增长到泡沫期，然后走过一个死亡谷，再慢慢起来。真正做事情的人，应该在死亡谷右侧再去投资和创业。”

文｜《中国企业家》记者 焦丽莎 米娜 编辑 | 米娜

“炒币就是赌博，而且是在被高度控盘的赌场赌博。”昨天（3月7日）下午，从国贸到机场的路上，金沙江创投董事总经理朱啸虎接受了《中国企业家》的独家专访。在区块链泡沫日趋膨胀的今天，朱啸虎以“古典互联网”的姿态再次站在风口浪尖，但是对于时下热议的问题，他都并未回避。

对于“古典互联网”的标签，朱啸虎并不反感，“古典互联网至少有两个事不做，违法的事情不做，收割弱者的事情不做。如果把这两件事情定义为古典互联网，我很高兴能够坚持做古典互联网。”

在他看来，“区块链的泡沫今年肯定会破。任何一个技术浪潮都需要经历一个S曲线，从疯狂、增长到泡沫期，然后走过一个死亡谷，再慢慢起来。真正做事情的人，应该在死亡谷右侧再去投资和创业。”

那么，他在等待一个怎样的时机？“如果说区块链是风口，出现一个日活千万的应用雏形将是标志性事件，但是现在还没有看到。”

以下为对话内容：

CE：你买过比特币么？

朱啸虎：没有。挖矿的公司我也没有投。

CE：最近在看区块链项目吗？

朱啸虎：看过不少。现在国内一半的创业项目都是关于区块链的。

CE：有没有投资？

朱啸虎：没有，暂时没有投资任何区块链项目。

CE：你认为区块链技术的真正价值是什么？

朱啸虎：从用户的角度来讲，区块链领域什么时候能出第一款千万日活的应用，是这个行业能不能真正起来的标志，这也是最难解决的问题。

就像当年我一直说《愤怒的小鸟》是移动互联网兴起的标志性事件。2007年第一代iPhone面世，在2009年出现了第一款风靡全球的应用《愤怒的小鸟》。区块链如果是真的风口，应该会出来一个这样的标志性事件，但是目前还没有看到。

CE：有人说，比特币是区块链第一个真正成功的应用？

朱啸虎：区块链除了炒币之外，没有其他任何应用能真正活跃的。但炒币就是赌博，而且是在被高度控盘的赌场，这个我们是坚决抵制的。

在技术上，区块链还有很多问题需要解决。另外，区块链目前应用的场景都是虚无缥缈的，不是真实存在的。用大量的存储和计算冗余去解决第三方记帐的问题，这个从根本上就是不成立的。

CE：你认为目前区块链项目解决的都是伪需求？

朱啸虎：对，解决的是创业者幻想出来的需求。正是因为解决不是真实问题，所以没有人用，这是相辅相成的。

比如我投资滴滴，出行的需求是真实存在的。滴滴融了大约150亿美金，也是因为这个需求是真实的。区块链发展到现在，没有出现解决真实需求的公司。我为什么不投钱？因为我下不了手。

CE：从什么时候开始看区块链项目？

朱啸虎：去年夏天我们在硅谷的时候，区块链和ICO就非常火了，我们了解过。

我首先关心到是到底能不能解决用户的真实需求，再看为了解决这个需求，什么技术是最合适的。很多创业者上来就讲技术，说要做人工智能，要做大数据，要做区块链，套路都是一样的，我认为这种创业者都是在追逐一些概念，基本上都是没想清楚的。

CE：你看区块链项目，最看重的是人还是事？

朱啸虎：我们做早期投资一定是人和事都要看。中国的牛人创业者非常多，但是到现在为止，没有一个区块链项目是在抓用户的真实需求，这是最大的问题。

CE：马化腾两会期间答记者问，提到腾讯已经将区块链技术应用在票据上。如何评价BAT做区块链？

朱啸虎：更多是在做试验。对于BAT来说，他们最怕错过一个大的技术风口，肯定需要去做试验。他们需要做防守型布局，这是毫无疑问的。真正做技术研究，也应该由BAT或者政府部门投入资金来做。如果是创业和财务投资，还是要等过了死亡谷后，现在还处在第一个刚刚拉伸的泡沫期。

对创业公司来说，如果这个风口是伪风口，进去很可能就是先烈。

当年不管是PC互联网，还是移动互联网，有多少先烈？在PC互联网时代，iPhone出来前，有十年的功能机时代。我们投过一个功能机时代的微信，也做到了上千万用户，现在成了先烈。

CE：这一波区块链的泡沫跟以前的资产泡沫、互联网创业泡沫，有什么不同？

朱啸虎：完全不一样。互联网泡沫是大家看到了存在问题，但市场的钱太多了，拼命去追求投资项目。区块链泡沫完全是投机炒币，ICO在去年让很多年轻人暴富。大部分炒币的人都知道虚拟货币没有价值，是投机的。但是冲着未来可能的财富效应，他们还是冲进去了。

CE：区块链这个泡沫什么时候会破灭？

朱啸虎：今年肯定会破。任何一个技术的浪潮，背后都要经历一个S曲线。首先是一个疯狂的、增长的泡沫期，然后是一个很深的死亡谷，然后再慢慢起来。所以，在死亡谷右侧开始投资或者创业，才是比较靠谱的。

现在不要着急，李笑来也是这么说的。过去的互联网发展路径也是这样的，亚马逊是1996年成立的，即使投资人错过了当时的亚马逊，但是在2000年互联网泡沫破裂以后，你再去投，现在也涨了很多倍。另一个例子，2000年的时候，网易的股价跌到1美金以下，现在是300多美金，成长空间也是看得见的。

CE：这个泡沫会以什么形式破呢？

朱啸虎：上来的快，下来的也快。

CE：外界给你贴上“古典互联网”的标签，你认可吗？

朱啸虎：古典互联网有两个事不做，违法的事情不做，收割弱者的事情也不做。如果把这两件事情定义为古典互联网，我们很高兴能够坚持做古典互联网。

CE：如何评价瑞波币？

朱啸虎：概念非常好，跨国银行转帐，但也没有实际应用。

其实，我们早年投过一家公司，是做外汇交易的，现在每年能帮助阿里的速卖通节省几千万美金的外汇交易成本，这才是有价值的。

CE：最近福布斯出的数字货币富豪榜，币安CEO赵长鹏身价100多亿，只用了6个月的时间，你怎么看这件事？

朱啸虎：瑞波的创始人据说已经世界首富了，但我认为财富本身不表明任何事情。我们关心的是，犯法的事情我们不做，违法道德底线的事情我们也不做。我们没有道德洁癖，但我们是有底线的。

CE：现在有很多投资机构投的公司也做了ICO项目，获得了很高的回报。

朱啸虎：有些钱我们是不愿意赚的。首先，向没有专业投资经验的，所谓的不合格投资人私募，在大部分的国家都是不合法的，这种事情我们肯定不做。其次，通过收割弱者来获利，从道德上也讲不过去，这种钱我们肯定不赚。

有些公司在VC圈里融不到钱，就去做ICO，这种公司本身肯定做的不好，我们宁愿关掉，也不会支持他们做ICO。

CE：ofo拿了阿里17.7亿元借款，会改变战局吗？

朱啸虎：再等等看吧，3亿美金也没多少钱。而且现在大家都不想打仗了。

CE：如何复盘ofo和摩拜的合并破产？

朱啸虎：我们真的不会为了我们的利益，去强迫公司做什么。关键在于创始团队到底想做什么样的事情，他做事到底为了什么。我只能告诉你，ofo投资人都是见过钱的，而且我们都合作过很多次，合作过很多项目。如果ofo的团队真的是为了公司利益，愿意打下去，即使真的打到山穷水尽，我们和我们的兄弟基金都会支持到底的。

CE：ofo能否走出现在的困境？

朱啸虎：关键看他到底想要什么，如果他真的从公司角度出发，投资人会愿意投。

CE：滴滴外卖上线了9个城市？滴滴做外卖是有很大决心的吗？

朱啸虎：当然是。

CE：为什么滴滴和美团的互相渗透越来越多？

朱啸虎：这是中国互联网环境决定的，早期的阿里、腾讯也是这样的，后来经过尝试才划分出了边界。但是今年这个边界也在被打破。