币安疑似遭攻击出现故障 CEO称所有资金都是安全的

据Finance Magnates周三（3月7日）最新消息报道，仅次于OKEx、交易量排名第二的主要虚拟货币交易所币安（Binance）已经暂停赎回和交易。

此前Reddit用户投诉称，币安疑似出现故障，许多投资者的除比特币外其它币种被以当前市价抛售，并将其兑换成Viacoin，涉及20多种小币种。

币安BTC/USDT交易对在昨日23：13分，也出现了大量卖单。目前币安现已暂停全部币种的提现。

目前加密货币市场暴跌，多币种跌幅超5%，比特币目前在各大平台均跌下一万美元大关。

根据发布在Reddit、推特和其他社交渠道的帖子，有人攻击了币安上多数人使用的交易机器人。黑客出售了替代数字货币，并买入了另一虚拟硬币Viacoin（VIA）。

据cointelegraph消息称，币安此次被盗问题来自第三方工具，并且“没有证据”表明平台本身受到威胁，唯一受影响的用户是那些在其账户上使用API密钥的用户。此次事件首先由Reddit用户shashankkgg发出，他表示自己所有除比特币外的小币种都被以市价出售。另一位Reddit用户表示其账户余额下降了25%，他的三种加密货币被出售，并且他的账户中还拥有了VIA币。根据他们在Reddit上的帖子，币安表示正在调查用户对此次问题的报告。同时，币安也停止了所有币种的提现。

一些加密交易商提出一些不同的理论，称由于API遭到广泛攻击，币安平台上的虚拟货币遭到同时抛售。使用API密钥的用户与机器人进行交易的用户发现自己的账户自动买入了VIA币。

现在的基本情况是，许多账户被黑，然后推升了VIA价格，其在数分钟内上涨了10000%，随后又转而下滑。

在一个广泛的暂停交易和暂停赎回之后，币安否认遭到黑客袭击。

币安员工称，他们正在调查一些用户报告的资金问题。“我们的团队意识到了并正在调查这一问题。请保持耐心，我们将尽快更新，”他们补充道。

币安CEO赵长鹏随后在推特上发文称，交易活动和一些账户出现异常，可能受到钓鱼威胁，但“所有的资金都是安全的。”

“所有的资金都是安全的。交易活动出现违规行为，自动触发警报。一些账户可能由于之前的钓鱼工具而受到损害。我们仍在调查。所有的资金都是安全的。”