美SEC要求加密货币平台必须注册 比特币跌破1万美元

比特币价格（截至北京时间3月8日早8:06，来源：CoinDesk）

新浪科技讯 北京时间3月8日早间消息，在美国证券交易委员会（SEC）重申很多在线数字资产交易平台应该向其注册为交易所后，比特币重新跌回1万美元下方。

SEC的声明导致市场更加担心监管政策的收紧可能对交易构成限制。比特币较去年12月大约2万美元的高点已经下跌约50%，部分原因是世界各地的监管者纷纷打压加密货币的交易、挖矿和ICO（首次代币发行）。还有人担心，身为全球最大交易所之一的亚洲币安（Binance）遭到黑客攻击。

“如果一个平台提供证券类数字资产的交易，并且以联邦证券法定义的‘交易所’的形式运营，那么该平台就必须向SEC注册为全国性证券交易所，或者申请免于注册。”SEC在周三的声明中说。

Coinbase旗下的GDAS等规模最大的加密货币交易平台并没有向SEC注册为交易所，只是在各个州单独申请了汇款牌照。Germini则向纽约州金融服务厅注册为信托公司。Templum则隶属于Liquid M Capital，后者向SEC注册为另类交易系统。Overstock.com的tZero表示，他们希望成为一家完全合规的交易平台。

SEC表示，很多平台自称为“交易所”，这可能会给投资和留下“错误印象”，以为他们获得监管，并符合全国性证券交易所的监管标准。但该机构警告称，他们并没有审批这些平台使用的交易协议，而且所有用户接入这些平台的交易服务的方式也并不相同。(鼎宏)