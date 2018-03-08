上海“独角兽”公司数量全国第二 大部分背后是BAT

图片来源：视觉中国

来源：上观新闻 作者：张煜

“独角兽”公司已在我国“北上杭深”四大城市形成集聚。与北杭深相比，没有BAT三大巨头，但却拥有“独角兽”公司数量排名全国第二的上海就显得有些特别，这种“特别”可以从上海的“独角兽”公司所属行业窥得些许端倪。

这几天，2018年全国“两会”正如火如荼地举行。期间，以丁磊、马化腾、李彦宏等为代表的科技企业“大佬”们纷纷带头表态愿意回A股上市，与此同时，2018年政府工作报告也明确提出，要“支持优质创新型企业上市融资”。

一时间，有关“架构独特的科技企业有机会在A股上市”的传闻不绝于耳。

除了那些已在新业态中获得相对垄断地位的“巨无霸”们，如BAT，或已在A股以外资本市场上市的“新贵”们，如网易等，在A股市场得到了更多关注，一些正在谋求更多融资和发展的“独角兽”（Unicorn）企业更是第一次如此系统地被全国中小投资者们集体“挖掘”。因为，有传闻“言之凿凿”地表示，这些“独角兽”企业很有可能凭借中国存托凭证（CDR）的方式进行IPO（首次公开募股），登陆A股市场。

“独角兽”公司是什么样的公司？

从前年的“黑天鹅”到去年的“灰犀牛”，再到今年的“独角兽”，西方文化体系中的稀有动物或“神兽”轮番成为世界经济发展进程中的主角。究竟什么样的公司才有资格被冠以“独角兽”的“荣誉称号”？

公开资料显示，“独角兽”公司的概念在2013年由美国著名投资人阿里·李（Aileen Lee）第一个提出，意在将那些在相对较短时间内，即创业10年以内，被私募或公开市场投资人或机构估值超过10亿美元（约63亿人民币）且暂未上市的创业公司进行分类。“独角兽”公司的概念被提出后，迅速得到全球投资领域的认可，并被广泛采用，同时也让被冠以“独角兽”称号的创业公司的关注度和“吸金”能力显著提升。

由于“独角兽”公司仍然处于创业阶段，所以其盈利能力往往都不尽人意，但为何能够获得高达10亿美元及以上的估值？一位活跃在创投领域的业内人士向解放日报·上观新闻表示，一般情况下，投资机构或投资人会根据创业公司已经获得的股权融资对其进行估值。例如，一家创业公司若在C轮融资时以1亿美元卖出了其10%的股权，则一般情况下，综合其未来发展前景，一般就会得到10亿美元左右的估值。“但如果一家创业公司还未获得任何融资，则其估值有可能来自于律师事务所、会计师事务所或投行的评估报告，但这一版情况下相对不准确。”该业内人士补充说道。

中国的“独角兽”集中在哪些城市？

综观世界各大机构发布的统计数据，“独角兽”公司的数量和类型各不相同，尤其对中国大陆“独角兽”公司的数量认定的差别很大。“特别是随着蚂蚁金服的不断发展壮大，并参与投资一些创业企业，一些外国机构已不再将其列为‘独角兽’公司，而是将其视为一家没有上市但发展相对成熟的企业了。”一位业内人士表示。

解放日报·上观新闻在综合了Wall Street Journal、Dow Jones Venture source、CB Insights、胡润研究院等几家相对权威并具备一定影响力的机构的统计数据之后发现，截至2018年2月，中国大陆境内被国内外投资者和投机机构认可的“独角兽”公司共有136家，估值累计总额约33340亿元人民币。

其中，总部位于北京的有61家，总估值约16553亿元人民币，上海有29家，总估值约4976亿元人民币，杭州有18家，深圳有11家，国内其他城市共17家。北京和上海两大城市共拥有中国大陆约66.2%的“独角兽”公司，而拥有数量排名前四的北上杭深四大城市共拥有中国大陆总数约87.5%，总估值约90.6%的“独角兽”公司，可谓占据绝对优势。

分行业看，中国大陆的“独角兽”公司主要集中在电子商务、互联网金融、文化娱乐、汽车交通、硬件、医疗健康、大数据与云计算、工具软件、房产服务等领域。其中，前七个领域聚集了最多的“独角兽”公司。

若从估值看，互联网金融和汽车交通领域的“独角兽”公司则估值普遍较高。德勤《中美独角兽研究报告》指出，之所以中国大陆的互联网金融领域不仅“独角兽”公司数量多，而且估值高，是因为金融科技类巨头还处于独角兽阶段。相比之下，由于电子商务领域的巨头公司已经上市，现存的“独角兽”公司的业务都属于电商业务的垂直细分领域，因此平均估值较低。

上海的“独角兽”具有什么样的特点？

不可否认，“独角兽”公司已在我国“北上杭深”四大城市形成集聚，这与这些城市的互联网市场规模大小、基础设施先进程度、产业结构完善程度、互联网人才数量，以及资本密集度等要素密切相关。

梳理解放日报·上观新闻“独角兽”公司榜单上企业目前已获融资的资金来源，可以发现大部分“独角兽”公司背后都有BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）的身影，特别的，阿里巴巴与腾讯目前所“渗透”的“独角兽”公司数量旗鼓相当。这也就不难理解，在创业阶段对资金充满渴望的“独角兽”公司为什么会在北京、杭州、深圳这三座分别拥有百度、阿里巴巴、腾讯的城市集聚了。

与北杭深相比，没有BAT三大巨头，但却拥有“独角兽”公司数量排名全国第二的上海就显得有些特别，这种“特别”可以从上海的“独角兽”公司所属行业窥得些许端倪。

进一步分析总部位于上海的29家“独角兽”公司的所属行业，可以发现这些公司主要分布于电子商务、互联网金融、医疗健康、汽车交通、软硬件、物流服务几大领域。

在电子商务行业中，上海的“独角兽”公司均专注于相对垂直细分领域，并已在该领域形成相对优势，如找钢网、小红书、易果生鲜等。随着中国居民人均可支配收入的加速增加，消费升级的速度也将进一步加快，越来越多的消费者会追求更加差异化的产品，因此，中国的网购市场规模还将进一步扩大并一定会更加细分。由此可见，上海电子商务领域的“独角兽”公司已默默抱住了“消费升级”的“大腿”。

相对于美国，中国在医疗健康领域的“独角兽”公司数量较少，只有8家。而这8家中，有3家的总部就位于上海，并且分别在医疗健康领域从事医疗器械、药品研发、医疗平台三个与医疗研究有关的细分领域，而不单单只是发展简单的“互联网+医疗”。由此可见，上海“东方药谷”的定位为上海未来成为生物医疗大健康产业的引领者奠定了基础。

从滴滴出行到摩拜单车，抑或共享汽车，2016年以来，汽车交通领域的创业企业始终站在风口浪尖，并成为资本追逐的热点。在中国大陆136家“独角兽”公司中，有10家企业属于汽车交通领域，其中2家企业的总部位于上海，即蔚来汽车和威马汽车。

上海的这2家汽车交通领域的“独角兽”公司又有所不同——它们与“共享”无关，而是一直在追逐汽车行业的“硬科技”：新能源与智能网联。其中，蔚来汽车更是在本月初与上汽集团一同拿到了全国第一批智能网联汽车开放道路测试号牌。此外，上汽集团还与在新能源电池领域具备相当实力的“独角兽”公司宁德时代成立了两家合资公司，为上海在掌握汽车交通核 心技术的上游产业“独角兽”公司中获得布局。可以期待，上海在拥有上汽集团的基础上，联合更多的“独角兽”公司成为中国汽车产业未来“智能化、网联化、电动化”方向的先行者。

上海“独角兽”公司按行业分类

上海“独角兽”公司按行业分类总估值

虽然上海希望建设成为中国的国际金融中心，但相对于北京和杭州来说，其在互联网金融领域具备更大“潜力”的“独角兽”公司还较少，这与上海金融中心的地位有些不相符。因此，上海未来还需要发挥金融中心的优势，为新技术、新业态、新模式，以及传统产业的提升提供更为便捷可靠的金融支持。

不过，现阶段这29家“独角兽”公司在上海的涌现和壮大，已充分体现了上海相对清晰的高质量发展路径。期待未来，这些“独角兽”公司能为上海带来更强大的发展动力，释放红利，激发改革活力，再次搅动“这一池春水”。