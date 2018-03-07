网传“手机能验钞”有用吗？央视记者亲测：不靠谱

近日，一篇宣称“手机能验钞”的网文在朋友圈热传，图文并茂，还有视频。

文章介绍，手机验证100元钞票的真伪主要有两种方式：

一是用手机相机放大拍摄百元大钞背面“100元”与年份之间的缩微文字, 清晰的“RMB100”以及“人民币”的字样就立即显示出来，有这些字样的自然就是真钞；

二是打开手机相机素描， 对准100元人民币的背面右侧空白处扫描, 隐约能看见人民币的符号“￥”便是真钞。

那么，这篇网文中介绍的方法靠谱吗？记者进行了验证。

验证方法一

放大均有缩微文字 假钞文字较模糊.

按照网文介绍的第一种方法，记者打开手机相机，将手机摄像头对准一张真的2005年版的100元人民币背面下方的缩微文字，然后将手机镜头拉至最大。发现对焦对准缩微文字，手机画面中就出现了4排“RMB100”以及1排“人民币”的字样，只要手不抖，字样就较为清晰。

这个方法看上去确实有效，但能分辨假钞吗？在重庆的一间便利店中张贴着“假币没收”警示语，旁边还展示了一张100元假钞。记者使用同样方法，将相机对准100元假钞背面的缩微文字，也出现了4排“RMB100”以及1排“人民币”的字样，只是文字清晰度相比真钞稍微模糊一些。因此，钞票上是否有“RMB100”以及“人民币”字样并不能做为检验钞票真伪的依据。

针对以上测试结果，业内人士表示, 在识别真假人民币方法中，确实有一种方法可以借助放大镜(原理与手机相机放大拍摄相同)，来观察票面的清晰度，胶、凹印缩微文字等，手机相机放大观察人民币缩微文字也是一种方式。但假币也在技术上有高低，有的稍微清晰，有的模糊，甚至完全模糊，仅靠这一种方式辨别真假钞，并不完全靠谱。

验证方法二

素描滤镜拍摄 真假钞均有符号“￥”

按照朋友圈流传的手机验钞第二种方法，记者打开手机相机，调节至素描拍摄，将手机摄像头对准一张真的2005年版的100元人民币背面右侧的空白处扫描并拍照。只要手机与100元纸币背面形成一个特定的角度，手机屏幕上就会出现4个方格，每个方格中都有一个“￥”字符。

随后，记者用同样的方法对100元假钞进行了验证，手机显示屏上，同样出现了与真钞相同的效果，同样有4个“￥”字符。因此，朋友圈流传的用手机素描滤镜方法查验人民币背面右侧空白处，出现“￥”字符的是真钞的说法也不靠谱。