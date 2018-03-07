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滴滴外卖上线骑手端和商家端App 招聘全职及兼职骑手

滴滴外卖上线骑手端和商家端App 招聘全职及兼职骑手
2018年03月07日 19:36 新京报
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　　“滴滴配送”和“滴滴商户”App上线，招聘全职及兼职骑手 |寻找中国创客

　　新京报快讯(记者薛星星)近日，滴滴低调上线了面向骑手端的“滴滴配送”及面向商户端的“滴滴商户”两个App，其开发者为滴滴母公司北京小桔科技有限公司。

　　滴滴配送App主要面向骑手端，其安卓版本的最新一次更新是3月2日，App介绍显示：“滴滴配送为您连接餐饮商家和外卖用户，通过接单、取餐、送餐三个步骤即可获取丰厚收入。”值得注意的是，该应用描述称，“不论您是专注从事配送行业的专业人士，还是时间灵活的兼职人员，滴滴配送都将是您极佳的选择。”

　　此前滴滴发布的招募骑手的广告页面中显示，滴滴招募骑手分“忠诚骑手”和“自由骑手”，其中忠诚骑手每周在线时长需大于48小时，自由骑手可自由上线接单，订单收入翻倍。

　　而滴滴商户App则面向B端餐饮商家，其App介绍显示：“为餐厅商户提供简洁、专业的滴滴平台服务。”

　　目前，iOS平台上“滴滴配送”尚无法登陆，显示“网络错误，请稍后重试”;安卓端可正常登陆，但可选城市只有无锡一城。而“滴滴商户”则在两个平台均可正常登陆。

　　IT行业分析师唐欣分析，滴滴入局对外卖市场格局不会产生太大影响。“外卖业务需要三个核心能力：流量资源、商户资源和配送团队，而滴滴手上只有流量资源。”唐欣认为，滴滴或许会将外卖业务同自身的出行能力结合，“做一些稍微远程的、高端的配送，不会和美团直接竞争。”

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