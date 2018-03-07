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汽车之家第四季度净利润1.192亿美元 同比增长74%

汽车之家第四季度净利润1.192亿美元 同比增长74%
2018年03月07日 19:12 新浪科技
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汽车之家第四季度净利润1.192亿美元 同比增长74%
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　　新浪科技讯 北京时间3月7日晚间消息，汽车之家(NYSE:ATHM)今日发布了截至12月31日2017财年第四季度及全年财报。第四季度，净营收为人民币17.514亿元(约合2.692亿美元)，而上年同期为人民币20.149亿元。净利润为人民币7.304亿元(约合1.123亿美元)，与上年同期的人民币3.765亿元相比增长94.0%。基于非美国通用会计准则，调整后的净利润为人民币7.757亿元(约合1.192亿美元)，与上年同期的人民币4.457亿元相比增长74.1%。

　　第四财季业绩摘要：

　　净营收为人民币17.514亿元(约合2.692亿美元)，高于人民币17.100亿元(约合2.628亿美元)的公司指导性预期的上限。

　　媒体服务和推广服务营收为人民币16.860亿元，同比增长30.9%。

　　净利润为人民币7.304亿元(约合1.123亿美元)，同比增长94.0%。

　　运营现金流为人民币13.223亿元(约合2.032亿美元)，同比增长67.0%。

　　2017财年业绩摘要：

　　净营收为人民币62.102亿元(约合9.545亿美元)，与2016财年的人民币59.616亿元相比增长4.2%。

　　净利润为人民币20.016亿元(约合3.076亿美元)，与2016财年的人民币12.279亿元相比增长63.0%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币17.20元(约合2.64美元)和人民币16.95元(约合2.61美元)，而上年同期分别为人民币10.75元和10.58元。

　　基于非美国通用会计准则，调整后的净利润为人民币21.840亿元(约合3.357亿美元)，与2016财年的人民币14.279亿元相比增长53.0%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币18.77元(约合2.88美元)和人民币18.50元(约合2.84美元)，而上年同期分别为人民币12.50元和12.31元。

　　第四财季业绩分析：

　　净营收

　　净营收为人民币17.514亿元(约合2.692亿美元)，而上年同期为人民币20.149亿元。

　　媒体服务营收为人民币9.685亿元(约合1.489亿美元)，与上年同期的人民币7.320亿元相比增长32.3%。

　　推广服务营收为人民币7.175亿元(约合1.103亿美元)，与上年同期的人民币5.564亿元相比增长29.0%。

　　在线市场营收为人民币6540万元(约合1010万美元)，而上年同期为人民币7.265亿元。

　　营收成本

　　营收成本为人民币3.227亿元(约合4960万美元)，与上年同期的人民币9.609亿元相比下滑66.4%。

　　运营开支

　　运营开支为人民币8.273亿元(约合1.271亿美元)，与上年同期的人民币7.803亿元相比增长6.0%。

　　销售及营销成本为人民币5.066亿元(约合7790万美元)，而上年同期为人民币5.176亿元。

　　总务及行政开支为人民币5450万元(约合840万美元)，与上年同期的人民币9500万元相比下滑42.7%。

　　产品研发开支为人民币2.662亿元(约合4090万美元)，与上年同期的人民币1.677亿元相比增长58.7%。

　　运营利润

　　运营利润为人民币6.015亿元(约合9250万美元)，与上年同期的人民币2.736亿元相比增长119.8%。

　　所得税收益

　　所得税收益为人民币6890万元(约合1060万美元)，而上年同期为人民币7100万元。

　　净利润

　　净利润为人民币7.304亿元(约合1.123亿美元)，与上年同期的人民币3.765亿元相比增长94.0%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币6.24元(约合0.96美元)和人民币6.15元(约合0.95美元)，而上年同期分别为人民币3.27元和3.23元。

　　基于非美国通用会计准则，调整后的净利润为人民币7.757亿元(约合1.192亿美元)，与上年同期的人民币4.457亿元相比增长74.1%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币6.62元(约合1.02美元)和人民币6.53元(约合1.00美元)，而上年同期分别为人民币3.87元和3.82元。

　　现金：

　　截至2017年12月31日，汽车之家拥有现金、现金等价物和短期投资人民币81.542亿元(约合12.533亿美元)。运营现金流为人民币24.730亿元(约合3.801亿美元)，而上年同期为人民币16.259亿元。

　　员工数量：

　　截至2017年12月31日，汽车之家拥有4097名员工。

　　业绩展望：

　　汽车之家预计，2018财年第一季度净营收将达到人民币12.20亿元(约合1.875亿美元)至人民币12.50亿元(约合1.921亿美元)，同比增长1.1%至3.6%。

　　电话会议：

　　汽车之家管理层将于美国东部时间3月7日上午7点(北京时间3月7日晚上8点)举行财报电话会议。汽车之家还将通过公司网站提供电话会议的在线直播和录音，网址为：http://ir.autohome.com.cn。(李明)

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