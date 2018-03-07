上海交警约谈饿了么美团：发展再快 送餐也不能任性

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张晓鸣/文汇报

“逆行”记3分、“违停”记3分、“闯红灯”记6分……上海将正式实施全职外送人员记分管理制度，要求全职外送人员随身携带记分卡，对外送人员各类交通违法设置相应扣分值。以一个季度为一个记分周期，记分满12分后，骑手离岗一天；如记满24分，骑手将离岗三天；记分达36分，骑手将直接被外卖企业清退，并进入外卖企业的负面清单。

为进一步规范外卖送餐骑手交通行为，有效降压外卖送餐非机动车交通违法及事故数量，3月6日，上海市公安局交通警察总队约谈了饿了么、美团外卖、百度外卖、达达、肯德基、麦当劳、必胜客等本市大型外卖送餐企业，对去年涉及外卖送餐行业的道路交通违法和伤亡交通事故情况进行通报，以此推动企业进一步落实交通安全主体责任，完善公司内部管理机制，通过警企合作共同营造骑手安全文明骑行环境。

公安交警部门要求，尽快完成全部骑手送餐箱的“喷码”工作，特别是针对数量较大的“众包”骑手，切实落实骑手与号码的关联对应，使交通违法行为能够查实到人，为企业实施有奖举报、内部记分等管理措施提供核心基础。禁止使用无牌摩托车或非标电动自行车送餐。各企业要在3月20日前对在用车辆进行全面核查，如发现违规车辆及时完成置换和注册登记工作。

公安交警部门也将督促企业对相关软件进行优化、完善，包括升级导航软件引导外送人员选择合法线路行驶，研发“智能耳机”等设备消除骑手因浏览手机带来的行车安全隐患，设计更加合理的将拥堵、绕行、禁“非”等因素考虑在内的外送时间计算方式等等。

对于推行企业内部交通管理机制效果不佳，且下属骑手交通违法、事故仍频发的企业，公安交警部门将根据《上海市道路交通管理条例》第五十九条和第七十八条规定，“机关、企业、事业单位、社会组织未履行交通安全管理义务的，由公安机关或者交通行政管理部门责令改正，必要时可以责令停业整顿；造成重大交通事故的，处二千元以上一万元以下罚款；造成特大交通事故的，处一万元以上十万元以下罚款；对交通安全专职人员和其他直接责任人员，处警告或者二百元以上一千元以下罚款。”

（原标题：《约谈饿了么、美团！交警总队：外卖企业发展再快，送餐也不能任性》）