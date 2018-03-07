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火币网创始人李林：杜均没有参与过火币pro任何业务

火币网创始人李林：杜均没有参与过火币pro任何业务
2018年03月07日 18:08 新浪科技
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火币创始人李林火币创始人李林

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　　深度调查|庄家杜均：加密货币承销商、媒体和坐市商

　　杜均回应媒体报道:被“缺席审判”诚惶诚恐 不是庄家

　　新浪科技讯 3月7日下午消息，今日PingWest一篇名为《 庄家杜均》的报道称，金色财经创始人、火币网联合创始人杜均是区块链加密货币交易世界的庄家，并揭秘了他背后的产业链。对此，火币创始人李林表示，杜均并没有参与过火币pro的任何业务，火币没有参与到投资组合之一金色财经的业务中。

　　PingWest报道称，自2013年与李林等人一起创办“火币网”起，杜均渐次在“币圈”里建立起了自己的产业链。

　　杜均虽然已经从火币网离职，但其实藕断丝连。在火币网的国内企业主体之一“北京火币天下网络技术有限公司”中，杜均仍持有4.22%的股份，同时还担任着该公司的独立董事。同时，火币网也是金色财经的股东。

　　PingWest认为，至少有一点可以确认，即杜均、火币网和金色财经之间为交叉持股关系，在公司层面是典型的利益关联方。这构成了杜均庄网上的第二个关键节点：持有交易所股份，分享操盘收益。

　　今日早些时候，杜均公开回应称，希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。并表示，“现在还是有两个圈子的存在，很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。”

　　以下为李林回应全文：

　　杜均是火币的联合创始人，也是我哥们。所以杜均的金色财经火币是股东，节点资本火币是小lp。哥们之间互相支持，仅此而已。节点投了几十个项目，大部分火币pro没有list。火币list的项目，节点资本大部分没有投资。出现少数交集很正常，好的项目毕竟有限，大家都会争取投资。 杜均2016年底从火币离职，那时还没有火币pro，火币有将近10个股东，杜均是其中之一。杜均并没有参与过火币pro的任何业务。至于火币，到目前为止投资了几十个区块链企业，更不可能参与到投资组合之一金色财经的业务中。这些基本事实，作者随便找几个员工就可以证实，却在没有任何确认的情况下直接扣大帽子，确实有失媒体的公允。 至于文中其他关于火币的部分，不一一回应，希望作者能做更多调查更客观，对当事人有最起码的尊重。 发现杜均的性格还是挺好的，比以前我们合作的时候好多了:）这事要换成我，早开撕了！

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