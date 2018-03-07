创业者、投资人一定要看！公共政策应对秘籍大公开

来源：GGV纪源资本

近期，GGV纪源资本举办了“公共政策的天使和魔鬼——创业者需要知道的ABC”活动，来自包括小红书、喜马拉雅、豆瓣、运满满等30多家TMT行业独角兽、创业企业代表参加了活动。主办方GGV纪源资本管理合伙人徐炳东从投资者的视角阐述了公共政策与创业的关系。此外，GGV纪源资本还邀请了白鹿智库创始人罗彪、摩拜科技副总裁崔书峰、和君咨询高级合伙人李靖进行了现场分享。

以下为现场讨论：

一

GGV纪源资本政府事务负责人王立栋

GGV纪源资本政府事务负责人王立栋分享：

风险投资行业为何要关注公共政策？

风投基金和公共政策距离远吗？两个故事告诉你。大家理解传统的风投基金主要是从事于创业企业的投资，在大家印象中，可能与公共政策距离较远，事实不然，在这里举两个例子：

第一，跨境电商。

在中国，2012年8月份，第一个关于跨境电商的文件出台后，行业正式进入了风口。从这一天起到2017年12月，将近5年的时间，中央9个部委、商务部海关总署发布了共40条政策，尤其在2015-2017，集中发布了35条政策。

这类对单个行业的政策行为，密度之大，史无前例。而在这个过程中，大量资本开始了投资，很多跨境电商创业公司成功融资。例如洋码头，2010年成立，2014-2017年分别完成了三轮融资。蜜芽，2011年成立，2013-2016年密集完成5轮融资。例如小红书，我们GGV纪源资本在B轮投资了小红书，小红书也拿到较多轮次投资，背后有腾讯等大牌机构扮演重要角色。

当政策风起云涌，资本也跟随热度，在乘数作用下改变了商业形态。

但在跨境电商投资案例中有一个时间缺口——2016年著名的“48新政”后倒下了一大批跨境电商企业。那一年，资本对跨境电商的投资的行为大量的减少。

2017年跨境电商的方向也随着政策调整在变化，开始进行跨境进口商业行为的政策推动。资本和创业者，都在随着政策调整方向，把跨境电商的进口作为一个非常重要的方向来发展。在政策和资本的合力推动下，2017年的上半年，中国跨境电商完成了3.6万亿的总额，增幅达到了33%。

可见在政策和资本的叠加下，市场可以形成一种多么强劲的放大效应！

第二个例子，人工智能。

最近，证监会出台消息，人工智能企业可在国内享受IPO的绿色服务。美国一家创投机构数据提到，2017年全球有1100家人工智能企业，拿到152亿美元的融资，而当中有48%被中国企业拿走了，美国企业拿走了38%。而这个比例在一年以前，中国企业仅仅拿走11.8%。也就是说，在一年的时间当中，中国的人工智能企业获得了大量融资。

2017年7月，国务院正式发布了人工智能国家战略。战略中定了几个小目标，2020年人工智能的核心产业要达到1500亿，带动的产业要达到1万亿；2030年人工智能的核心产业达到1万亿，带动10万亿产值。这为资本描绘了一个非常大的想象空间。之后，工信部又发布三年规划点出8个核心推动方向：智能互联汽车、智能服务机器人、智能无人机、影像医疗辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品。对于创业者或者对于投资公司来说，这几个行业都非常熟悉。

这两个案例可以看出，在中国现在的环境下，创业是资本和政策互相叠加、互相推动、互相影响所形成的一个结果。当然政策有时候也为创业投资设定了很多门槛。

今年大年二十九，国家新闻出版广电总局发布了一条命令，未持有《信息网络传播视听节目许可证》答题项目都必须下马。百万英雄、冲顶大会等此前火爆的答题项目全部都下架了。实际上在过去一年中，游戏和文娱行业的监管日趋严密。从2016年11月到2018年2月，关于直播、网游、微博、新闻，相关部门都出台了相应的管理办法。

2010年网信办依法约谈的网站是678家，关闭3467家，但这个数量到了2017年就变成约谈2003家，关闭22587家，分别增加3倍和6.5倍。监管部门的出手非常频繁，也给投资者传递了明确的信号。2016年在文娱行业的投资全年是1459起，但到了2017年只剩下917起，减少了1/3，特别是在社交网络、媒体阅读、视频、游戏这几个大类当中融资案例的下降比例都超过50%。

公共政策其实已经成为了投资创业者必须去了解的一个重要的课题，而不再是一个不知道也没关系、知道更佳的选择。

GGV纪源资本如何在政府事务方面帮助创业者

对于创业者来说，了解、解读政策一直是难点问题，这也是政府事务从业者的存在价值。

作为一个中性平台，GGV纪源资本第一项服务，是构建一个公共政策咨询小组，包纳整个TMT行业头部企业的政府事务从业者，他们对业界最新政策的解读，成为创业者可以直接享受的成果。

第二项服务是搭建公共政策数据库，大家要了解政策，要熟知政策，必须知道政策在哪里。中国的政策分布在各个不同的层面、不同的机构、不同的渠道。我们在探索一种公共政策指数类的产品，采用数据量化，为创业者直接得出创业所面临的政策中性、负面和积极的三个结果。

第三，搭建政府资源平台。政府拥有资金、媒体、宣传等多方面非常强大的资源和背书效应，创业者要能够跟政府打交道，也要尽量争取政府的支持。向政府争取资源，是创业者必须要做的一件事。GGV纪源资本将为创业者在申请政府补贴等方面链接专业的机构。

二

GGV纪源资本管理合伙人徐炳东

GGV纪源资本管理合伙人徐炳东分享：

投资者对公共政策的看法是什么？

中国VC行业发展，从2001年到现在已经将近20年的历史。作为一个投资人我很荣幸地看到，过去10年当中，几乎所有的衣食住行、娱乐使用的主要服务提供者，几乎都由风险投资公司投资或是资助完成。而我们作为风险投资人，看到的很多平台中的头部玩家、主要服务提供者，或多或少都碰到过公共政策方面的问题。

在中国创业的朋友们，恭喜大家，中国对创业创新持非常包容、乐观、开放的态度。例如，宜信在中国刚创立时，几乎所有投资人都认为，这种需要金融机构有牌照来经营的业务，宜信这样无牌照的机构来从事一定会被取缔。但十年后，这家公司上市了。例如，滴滴成立之初，所有人都说，这个出行领域损害了出租车行业的领域，也引起了很大的政府反响。但是在过去的两三年时间，很多牌照都已经发出来了。

虽然政策往往带有不确定的一面，有时候转变非常快，但总体来说还是一种包容的态度，这在全世界范围内都绝无仅有。

为什么公共政策对投资也非常重要？

为什么公共政策这么重要？不光是对创业者，也包括投资人，公共政策是一个很重要的参考指标。

比如说看金融，金融过去P2B，还有早期的支付，早期也是没有牌照的运营。之后的出行，去年的新零售，再往下的话可能是AI 。AI本身有一个最大的话题，可能会带来大量的低端的，低级的劳动力下岗、失业。本身就是一个社会问题，政府在这件事情上采取的是非常开明的态度。大家看到的是产业升级，看他成为一个新的支柱经济，成为一个新的经济增长点的角度来看。

在过去多年投资生涯中，我得出一个结论：但凡是在起步阶段政策相对缺乏和灰色的地带，往往代表有变革的机会，往往会带来超速的、超过平均行业增长的巨大潜力。

在过去几年，新经济的发展让政府开始较早地关注新的创业模式。不像过去要做到一个相当大的体量政府才会关注。

作为早期创业者来说，公司要做哪些准备？早期公司想象力要更大一些，和你的投资人多聊一些，和当地政府多做沟通，可能对你的帮助会比较大。GGV也会做更多努力，希望给创业者们打造一个平台，让大家得到更多政府政策方面的建议。

三

白鹿智库创始人罗彪

白鹿智库创始人罗彪分享：

如何面对“政策灰犀牛”事件？

前阵子小蓝单车倒闭事件颇受关注。从个人角度看来，小蓝单车倒闭，最重要的原因有两个：1、基于政策的误判，失去了市场发展的窗口期。错误预判政府在一线城市的限制政策时间，导致在一线城市布局失误，错失机会。2、2017年6月份的一次致命宣传事故，导致小蓝毁掉了一场原已经谈好的融资，同时也毁掉了行业内的一次收购。

很多读者也是《王者荣耀》的玩家，2017年7月3号，人民网点名批评《王者荣耀》，第二天又发表了一篇批评文章。到7月5号，腾讯市值暴跌5.1%，15分钟之内市值蒸发1000亿。

这几个案例都属于“政策灰犀牛”事件，“政策灰犀牛”是美国学者米歇尔·渥克在2013年1月份在达沃斯论坛上提出来的。“黑天鹅”主要指的是一些不可预见、小概率的风险事件，“灰犀牛”主要是指那些可预见的，但是经常被选择性忽视掉的危机事件。

政府的监管其实已经成为了企业的“灰犀牛”。

“政策灰犀牛”事件特点

我们对2018年1月到2月之间发生的“政策灰犀牛”事件进行了梳理，有几个特点：

1、两个月发生了15起政策灰犀牛事件，也就是说平均每4天就会发生一起，发生的频率和频次很高。

2、很多都是知名企业，按道理来说，大企业的管理应该更加完善，有比较完善的风险管理机制和预案，但往往，大企业出问题、出危机的概率更高。

3、目前在内容行业、新媒体行业、大文娱行业，这几个行业已经进入强监管。

互联网行业已经进入到政策强监管的时代

互联网行业已经进入到政策强监管的时代，而且呈现几个特点：

1、央地博弈日益凸显。

以网约车行业为例，交通部秉持相对开放的态度，但落实到地方时出现了一些要求，比如说北上广深要求本地户籍、本地牌照，对车辆轴距也做出了非常具体的要求。

2、政策空窗期越来越来短。

从行业的诞生，特别是到它爆发的时候，政策空窗期实际上是越来越短的，以前可能有2-3年的政策窗口。但现在政府的反应速度越来越快，空窗期越来越短。

互联网行业面对政策监管存在的问题

所以从现象来看，互联网行业面对政策监管存在的几个问题有：

第一，部分投资人和创业者对于政策风险的认识不足。特别是一些从海外回来技术背景的创业者，更愿意突出产品范和技术范，对于政府和政策不关注。

第二个，对于政府关系重视不足。

第三个，政策逻辑认识不足。看不懂、把不住政策的重点。

我们基于十九大报告做了一个统计，它是解读互联网未来政策走向的重要指南，同时也应该成为所有互联网企业发展的方向盘和指南针。

2018年以及未来整个互联网行业的政策趋势判断

总体来看，十九大报告7次提到互联网，比较鼓励和支持，宽松偏乐观。基于十九大报告整个政策态势和当下的政府监管情况，我个人对于2018年以及未来整个互联网行业的政策趋势判断如下：

第一，包容审慎监管是主流鼓励创新。本届政府也在大力推行着放管服务。

第二，线上线下监管趋于一致。外卖是一个典型案例，现在外卖食药监总局已经下发文件，要求外卖必须要有线下实体店。

第三，持牌经营将成新常态。所有的牌照都是稀缺资源，最典型的就是金融行业。

最后，数据监管将会得到进一步强化。未来可以预见，政府将会对公司收集、管理、使用数据进一步加强监管，所以大家也需要做好这方面的准备。

我们如何防范政治灰犀牛？

最重要的是首先要知道政策究竟是怎么制定的。政策制定的逻辑：

第一，高层推动。高层领导的批示、一些重要的会议：十九大、全国两会、中央经济工作会议、全国金融工作会等。

第二，地方驱动。在某些地方先行先试，再上升到全国复制和推动。

第三，舆论倒逼。校园贷、裸贷是非常典型的案例。

第四，企业助推。很多企业都参与了政策制定和政策引导的工作。

第五，风险引爆。出了事，监管马上就跟上了。

如何应对政策监管行动？

一，早识别。

建立完整的政策跟踪监测机制，要有政策敏感性。

二，找愿景。

建立政策分析解读机制，把握出发点、基本点、落脚点。为企业的战略决策服务，对于行业和企业有深刻认识，为企业提供可操作的运营策略建议。

三，早处置。

政府可能会允许你犯一次错，但是不能允许你一错再错。

依法合规就是有所为有所不为。风险排查，风险梳理，建立预案，千万不要临时抱佛脚，无论是投资人还是创业者，一定要有这种观念。

不要恐惧政策，也不要对政策无所谓。

四

北京摩拜科技副总裁崔书峰

北京摩拜科技副总裁崔书峰分享：

怎么认识公共政策对企业的影响？

第一，公共政策具有强制性，一旦实施，企业没有回旋余地，不可能被推翻。

第二，公共政策对企业的影响是双向的。如果对你的公司是限制的，遏制的，甚至是取消的，这是很大的压力和危机。但是如果运作得当，通过政策的参与，它可以成为你的护身符。

第三，企业对政策的制定内容可以施加影响。政府制定政策基于行业发展，要听行业的意见。企业需要知道政府想要什么，行业想要什么，再去寻找行业和政府的最大公约数。

第四， TMT行业具有天生创新的属性，受政策的影响更大。

第五，用阳光的心态来拥抱公共政策，这是最好的选择。不要恐惧，也不要无所谓。

公共政策部门在公司里面的定位和基本的职责

公共政策部门在公司里面的定位和基本的职责，主要是以下这四项：

一，风险防控。企业最先要做的就是防控颠覆性的法律风险。法律政策一定不要影响现行业务的发展和未来业务的可能空间。

二，业务支持，这个比防控风险要更日常，要拿到牌照，争取项目资金，解决罚款，市场开拓支持等等。

三，方向引领。公司的业务往前走会遇到政策上的障碍，方向引领就是对公司发展、政策需求做预判。

四，影响力打造。要先构建政策沟通的界面，然后把公司打造成高层心目中业界治理政策的引领者。

如何用一种阳光的心态去跟政策互动？

一，从政府监管考虑，换位思考，就是站在政府的角度考虑公共政策，找到最大公约数，实现政府企业双赢。

二，从行业角度，实现跟同行的共赢多赢。不要在政策制定里扼杀别人，伤别人时也会伤到自身。

三，从企业自身角度，谋求独特的竞争优势，行业政策是统一的，但一定会有差异化。把自己最强的竞争点做成政策热点。在政策里面权重越高，企业应用越多。

四，连接的理念，赋能的理念，平台的理念，生态的理念，共赢的思维，来去思考怎么制定。未来的连接很重要。任何企业都可以把市场竞争因素植入到商业模式，甚至植入到政府的政策导向里面。

赋能，企业要发展，也需要给政府赋能，要赋予政府更强的管理能力。

平台，任何一个企业都可以做成平台，有平台就有一帮小伙伴跟你一起战斗。

生态，合作伙伴多了，自然就有生态，生态起来后，就可以立于不败之地

共赢。大家最终的目的是要共赢。

情怀，企业有情怀，是很重要的一点。

五

和君咨询高级合伙人李靖

和君咨询高级合伙人李靖分享：

政府有大量的补贴，投资者应该去争取

政府有大量的补贴，投资者应该去争取；不同的阶段，争取不同的资金；资金除了钱，还能带来背书效应。

政府的钱，特指的就是，政府为了扶持企业发展而提供的一系列直接或者是间接的资金。政府不是只给钱，还会给政策，给税收，给地，给办公场所。所有一切都属于政府资金的显现形式。千万不要认为，“我拿了风险投资很多钱，企业不缺钱，就是不跟政府打交道”，一定要建立另外一个概念，政府资金一定是你发展的一个有利补充。

政府基金对创业公司到底意味着什么？

第一最重要的就是信任背书。

第二是资金支持，直接给钱，没有成本。

第三是提供很多便利条件，包括配偶、子女、户口、境外人员的安置。

企业不同发展阶段的政府资金有哪些可以申请？

企业不同发展阶段的政府资金申请：天使轮或者初创期企业，可以申请双软或者创新基金、雏鹰计划等资金。B轮的中小企业，可以关注高科技企业认证，高端人才资格。C轮以后的规模以上公司，可以把内部项目包装升级，作为重大项目来重点发展，同时可以关注重点扶持基金、投资并购基金等。