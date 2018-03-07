传蚂蚁金服启动Pre-IPO轮融资 估值超1000亿美元

来源： 市界

文 | 陈建国 编辑 | 六大龄童

三月，在资本市场沉寂已久的蚂蚁金服，终于迎来“春天”。

市界从多个核心信源获知，蚂蚁金服已经启动Pre-IPO轮融资，融资完成后，市值将超过1000亿美元。此前，蚂蚁金服则和阿里联合宣布，二者厘清了纠缠已久的利益让渡问题。

在此期间，A股和港股市场面向“独角兽”企业的新规萌发，为富士康、小米、蚂蚁金服等企业营造了良好的融资环境。

种种迹象表明，蚂蚁金服已经进入上市倒计时。但何时上市、在哪上市，变得更加扑朔迷离。

为何时隔两年再启融资？

蚂蚁金服最近一轮融资，发生在2016年4月。彼时，中投海外、建信信托等公司战略投资蚂蚁金服，估值接近600亿美元，超级独角兽的躯干已经成型。

B轮融资之后，蚂蚁金服慷慨解囊，大手笔频现。可“缺钱”像是隐疾，不时撩拨它敏感的神经。

首先是支付宝。2016年8月10日，蚂蚁金服宣布推出“春雨计划”，投入10亿元现金扶持生态伙伴，他们的目标是3年内助力100万开发者，服务1000万中小商户及机构。

两个月后，支付宝公布“春雨计划”一期成绩单：上线两个月来，支付宝向包括餐饮、快销、医疗、教育等全商业商户让利，超过4000万消费者参与了“随机立减”活动。接下来的11月，“春雨计划”二期开始，蚂蚁金服又投入1亿元。

赤裸裸的“撒币”行为，拔高营销费用。2017年9月，支付宝启动“天天领红包”，到2017年12月底，砸了近20亿元。

▲ 蚂蚁金服官网挂出的营销活动。

“烧钱”之时，经营成本压力隐隐浮现。2016年10月12日起，支付宝宣布对个人用户超出免费额度的提现行为收取0.1%的手续费。支付宝公告称，此举是为了减轻部分成本压力。

不仅是支付宝，蚂蚁金服旗下的花呗、借呗资金需求也不小。2017年12月1日，现金贷监管政策出台：以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，合并后的融资总额与资本净额的比例必须达标。

这意味着，蚂蚁金服必须向旗下的小贷公司大幅增资，保持杠杆平衡。他们也的确这样做了：2017年12月18日，蚂蚁金服向两家小贷公司注资82亿元。

压力之下，蚂蚁金服沉寂近两年，再次将触手伸向资本市场。其Pre-IPO轮融资，或许早已酝酿。2月初，就有外媒曾发布消息称，蚂蚁正在计划新一轮融资，预计筹集约50亿美元。

巧的是，几乎在外媒报道其新一轮融资动向的同时，支付宝宣布，2月10日起，以“春雨计划”为前身的收钱码升级，三种方式可享受提现免费服务，截止到2021年3月底。

破解利润困局

Pre-IPO轮融资完成前，蚂蚁金服解决了最令它头疼的问题：巨额利润让渡阿里巴巴。

阿里与蚂蚁金服的利润纠葛可以追溯到2011年，或许更早。

2011年5月，有媒体爆料，2009年6月到2010年8月间，马云将支付宝公司所有权转移到自己控制的子公司。2011年5月12日，阿里的第二大股东雅虎对外发布声明，称支付宝重组时并未获得阿里巴巴集团董事会和股东批准，直到2011年3月31日，雅虎才获悉有关事宜。一时间，有关马云商业信誉的讨论甚嚣尘上。

最激烈的争论发生在6月，时任《财新周刊》总编辑胡舒立发文称阿里巴巴有违契约精神——其做法直接导致雅虎和软银失去一块价值巨大的资产，因此股价大跌，遭到股东集体诉讼。财新一文激起千层浪，马云不得不发声了。

他在美国给胡舒立发去短信，两人争论至凌晨三点。随后，这份短信来往被财新公布出来。如今再翻看这份记录，马云的挣扎可见一斑：“我希望真相公布后再谈论这事，而不是事情未出来前下自己的结论。”

▲ 胡舒立在2011年6月12日凌晨1时收到马云的短信。

胡舒立在文中确有提及马云可能遭遇的两难境地：“直接外因在于央行第三方支付的迟疑、含混与欠开放。”这一点在随后召开的媒体会上被证实。

2011年6月14日，马云在杭州召开媒体沟通会，将支付宝事件摊上桌面。

▲ 2011年马云在支付宝媒体沟通会现场。图/新浪科技

在马云的叙述中，他为了支付宝“合规”所作出的努力可以追溯到2009年——阿里巴巴支付3.3亿元将支付宝从Aliplay手中收回。依然不够。想要获得央行颁发的支付牌照，必须全内资，但阿里巴巴的两大股东分别是日本软银和雅虎。

当时确实有人提出通过“协议控制”的传统方式解决外资问题，但央行态度并不明确，马云不敢冒险，只能出此下策——将支付宝转移，以求全内资。

媒体会上，马云说，每次董事会讨论进行到“支付宝股权”环节，股东孙正义就会强调自己只剩一分钟来规避讨论。董事会就支付宝股权问题讨论了三年，2009年7月24日纪要出现：授权管理层获取支付牌照。

2011年7月29日，战火熄灭。阿里巴巴和软银、雅虎就股权转让事件签订协议：支付宝每年向阿里巴巴集团支付知识产权许可费技术服务费，金额为当年税前净利润的49.9%。这一数字在2014年阿里提交给SEC的招股说明书中已经更改为37.5%。

除此之外，蚂蚁金服还承诺在上市时给予阿里巴巴一次性的现金回报，回报额为支付宝上市时总市值的37.5%。回报额将不低于20亿美且不超过60亿美元。同时招股书中还显示，如果阿里集团根据协议获得了蚂蚁金服的股权，年利润分成和一次性现金付款可以抵消。

消息人士告诉市界，和所有公司一样，蚂蚁金服内部并不愿意将近四成利润拱手相让给另外一家公司。

如今，支付宝预估的市值已经超过1000亿美金，不超过60亿美元的现金回报额对于阿里来讲显然不划算。

在各方推动下，2018年2月1日，阿里巴巴和蚂蚁金服联合宣布，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

这不仅意味着阿里巴巴与蚂蚁金服高达37.5%的税前利润分享协议终止，也意味着蚂蚁金服面临的资本压力可以进一步释放，为上市提供更大估值空间。

A股港股美股，接谁的橄榄枝？

解决完历史遗留问题，资本市场对蚂蚁金服的关注点转向了何时上市、在哪上市。

马云最近一次发声在2017年11月初。他对媒体说：未来十二至十八个月内均不考虑蚂蚁金服分拆上市。至于去哪，中国内地、中国香港、美国纽约均是可能的上市地点。

▲ 蚂蚁金服展台。@视觉中国

同样吊人胃口的还有小米。即便还未公布上市计划，小米的上市方案却已经流传出许多版本。此前，业内对于小米的预测徘徊在A股和H股之间，A+H的猜测也不胫而走。对此，小米始终未曾回应。

人们期待看到这些超级独角兽将走入哪座森林。但目前唯一可以确定的是，为了迎接巨头们的到来，A股和港股两个资本市场都在政策层面做出了一些让步。

2月28日，澎湃新闻援引消息称：证监会发行部将对生物科技、云计算、人工智能、高端制造这四大新经济领域的拟上市企业中，市值达到一定规模的“独角兽”企业，放宽审批时间和盈利标准。

消息称，证监会共向三类企业抛出橄榄枝：已经在境外上市的、有战略价值的大型企业；还没有在境内外上市，但已经搭建了VIE结构的，市值在百亿以上的独角兽企业；注册地在境内，但还没有上市的，具备行业发展价值的“四新”企业。

富士康的火速IPO似乎可以佐证此事——2月1日上报招股书申报稿，2月9日公布招股书申报稿和反馈意见，2月11日二度报送申报稿，2月22日招股书进入“预披露更新”状态。3月8日上会。

一般企业要走上两三年的流程，富士康仅用时一个月。

财新的报道则再推一步——第一批入围的CDR名单已经出炉，共八家企业，除了BATJ，还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。

相比A股，港股市场则更加谨慎。2018年2月23日，港交所公开了新兴及创新产业公司赴港上市的第二轮市场咨询方案。本次咨询将截止到3月23日，若无大幅修改，4月下旬修订后的《上市规则》就将生效。

其中最引人关注的是“同股不同权”的上市申请方案。2013年，正是港股“同股同权”的底线将阿里巴巴拒之门外。如今，政策松动，符合条件的企业将迎来春天。

如此看来，其中涉及的每一点让步都像是在编织捕获独角兽的大网。但从此前的种种迹象来看，蚂蚁金服在A股上市可能性更大。

目前，蚂蚁金服股东名单中，国字头企业不乏少数。其中，全国社保基金最具代表。

2015年7月，全国社保基金战略入股蚂蚁金服，在当时被称作“大象恋上蚂蚁”，这也是全国社保基金第一次直接投资创新型民营企业。

两年后，上证报援引消息称，随着蚂蚁金服业绩与估值齐涨，全国社保基金的首单对民企投资已获得超过100%的浮盈。若根据蚂蚁金服1000亿美元估值计算，全国社保基金获得约200%的浮盈。

这也兑现了蚂蚁金服CEO井贤栋此前的许诺：融资之后，蚂蚁金服会继续加大投入，在扩大对国民服务能力的基础上，通过社保基金入股让国民分享企业发展价值，成为一家真正的“国民企业”。

无论如何，A股和港股的橄榄枝相继抛出，等待蚂蚁金服的，只是如何抉择。