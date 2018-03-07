杜均回应媒体报道:被“缺席审判”诚惶诚恐 不是庄家

杜均

新浪科技讯 3月7日下午消息，今日PingWest一篇名为《 庄家杜均》的报道称，金色财经创始人杜均是区块链加密货币交易世界的庄家，并揭秘了他背后的产业链。对此，杜均公开回应称，希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。

PingWest报道称，自2013年与李林等人一起创办“火币网”起，杜均渐次在“币圈”里建立起了自己的产业链。

杜均虽然已经从火币网离职，但其实藕断丝连。在火币网的国内企业主体之一“北京火币天下网络技术有限公司”中，杜均仍持有4.22%的股份，同时还担任着该公司的独立董事。同时，火币网也是金色财经的股东。

PingWest认为，至少有一点可以确认，即杜均、火币网和金色财经之间为交叉持股关系，在公司层面是典型的利益关联方。这构成了杜均庄网上的第二个关键节点：持有交易所股份，分享操盘收益。

杜均的最后一重身份是“节点资本”创始合伙人。这是一家私募投资基金，也是杜均庄网上的最后一个关键节点。

而在杜均的回应中，他认为，“现在还是有两个圈子的存在，很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。”

杜均最后写道，“欢迎大家多来金色财经做客，大家会发现我不仅不是一个庄家，还是一个可爱的宝宝。” (王上)

以下为杜均公开回应全文：

大家好，我是今天舆论头条的“庄家”-杜均。睡醒一觉起来，发现自己被媒体赋予了这么大的影响力，一不小心就完成了皮裤哥上头条的梦想，而且还是在“两会”期间。但这样被“缺席审判”，真的是让我诚惶诚恐。

进入媒体圈1年多，有一句话感受非常深，就是人们只愿意相信自己想要相信的。不过，媒体的实名就是尽可能的让大家接近真相。所以希望今后自己能在接受采访后再上头条，而不是被“缺席审判”。

本来觉得一些事情不用我过多解释，圈内人也都能明辨。但现在存在一个问题，从我的感觉来看，现在还是有两个圈子的存在，很多媒体还是卡在两个圈子的中间，没有一个沟通的桥梁让大家能够更全面的了解整个区块链行业。

我作为行业最早期的从业者，和行业的媒体的创办者，我很乐意帮助大家更深入到行业中，并提供平台帮助大家多了解、多认知，而不是根据网络资料去臆测。

欢迎大家多来金色财经做客，大家会发现我不仅不是一个庄家，还是一个可爱的宝宝。

杜均

2018-03-07