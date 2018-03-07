《区块链100问》第86集：山寨币和竞争币是什么？

山寨币是指以比特币代码为模板，对其底层技术区块链进行了一些修改的区块链资产，其中有技术性创新或改进的又称为竞争币。

因为比特币代码开源，导致比特币的抄袭成本很低，甚至只需复制比特币的代码，修改一些参数，便可以生成一条全新的区块链。

目前已存在的山寨币有数百种。大多数山寨币由于创始人技术实力弱、缺少技术维护、缺少市场推广等原因并不被市场认可，不具有投资价值。少数技术实力、创新能力都很强的团队开发的优秀竞争币才能被市场认可，具有投资价值，我们比较熟悉的竞争币有莱特币、以太坊等。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！