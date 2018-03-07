币圈韭菜讲述ICO骗局：就跟传销一样

币圈江湖，流传着不计其数的造富神话。然而对于处在币圈食物链底端的普通投资者，在疯狂的资本市场面前，“被收割”始终是个大概率事件，而赚钱的故事仍只是个江湖传说。

来源：创业家 作者：yingtao

以下为其对创业家&i黑马的口述节选。

一

正式进入币圈是今年年初的事，刚开始的心态是好玩。

出于好奇，去年12月我买了链克的硬件玩客云。什么都没有做，但它上面的累计数每天都在变动，感觉像数字挖矿一样。期间我提现一次，赚了150块钱左右。

399买的硬件，东西还在，又能赚钱。后来我看闲鱼上的转让价格涨到了1000多块，高的时候能卖到两三千。从此，我的心态慢慢就变了，觉得这个事可以做。

这行的信息量很重要，每天都需要摸索学习。于是，我的状态就变成了见群就加，开始大量地加各种微信群，基本上都是讨论数字货币的投资。

这件事说到底就是利益。ICO可以简单理解为IPO，但又不像IPO审核那么严格，时间也很短。前一天晚上看到要发行的，今天它就能给你发“代币”（创业家&i黑马注：可流通的加密数字权益证明），第二天在钱包里就能买卖。

进币圈后，我才知道没有赶上好时候。听说去年ICO禁令没出前，能有几十倍的上涨空间。有些产品就是“空气币”（创业家&i黑马注：被炒得虚高的没价值的代币），完全就是个概念，但挂牌时都能翻二十倍。我也没细读政策，只知道许多交易所都转到了国外，那段时间比特币也跌到了一个低点。

但我觉得还有机会，因为处在一个灰色地带，只说了不鼓励不支持，又没说投了就算违法。

二

截止目前，作为一个新韭菜，我真的没少交学费，投的几个项目基本上全打水漂了。

“超级明星”是我投的第一个项目，它上交易所当天就遭遇了90%的破发。刚进群的时候我很谨慎，抱着先来看一看的态度。但看到群里有很多人开始接龙，说这个项目马上就能上市，进三大主流交易所，许诺是三十倍、百倍币。

那种情况下我就心动了。当时以太坊的价格还比较高，9000块的价格我投了7个以太坊，折成人民币有六万多元。

首次参与失败后，我决定自己试着登录官网直投。当时感觉国内项目都不太靠谱，技术实力不够强。于是，我开始在国外官网上看那些技术背景很强的项目。在硅谷很火的项目，都是我们喜欢的。

但后来发现，代投之所以有存在空间，是因为对于我们散户来说，直投难度真的不小。整个操作流程很复杂，英文要够强，而且有的项目也不对中国人开放。更重要的是，好多项目根本抢不上，因为不只是中国，全世界都在抢。

第二次能参与投“六点公会”，完全是因为熟人推荐。我们在上一个“超级明星”项目代投的时候就认识了，还在线下见过面，而且创始人是技术背景出身，感觉各方面都很靠谱。

我被拉进群时的第一感觉是团队太专业了。起初，我还有些怀疑，因为是电报群，总觉得微信群更保险一些，总归还能找到人。但他们的说法是国内监管太厉害，只能暂时解散微信群。而他们接下来表现出的币圈专业水平，也打消了我的顾虑。

每一个项目都会发一份白皮书。按照他们的说法，因为项目太多，他们组建了一个团队专门研究项目，相当于评级机构，客服说上级背景是一家国内的投资公司。中间还有个更大诱惑，拉五个人进电报就可以送1000个本体。简直太火了。

他们不仅表现得很专业，而且还特别懂得用户心理，所以导致我前后追加了两次，ArcBlock、GoNetwork两个项目总共投了20个以太坊。对于每一个用户账号，群内还要求限额，截止时间一到，他就停止继续投，有种抢名额的感觉。

客服的耐心程度让人觉得不投一些根本说不过去，对于有些问题，他们总会说要开会研究。最关键的在于，他们全程也不会强迫你，让你觉得完全是出于自愿。

得知项目跑路的消息时，我根本不相信。早上我看到自己被踢出电报群，预感到不妙，那个时候还有人怀疑是不是竞争对手在搞破坏。直到大家都联系上，发现两个群都被解散了，才确认是真的跑路了。

现在回想起来，再谨慎的人，进了群看到能拿到额度的证明，还能上交易所获得几十倍变现，很难不心动。现在想想，不用30倍，2倍都可以了。

去年年底的时候，市面上一直流传着百倍币的说法。后来证明其实也有很多托在里面，就跟传销一样。他们谁也不认识谁，也没有见过面，有些人还切换着大小号。我觉得线下互相见面更保险，所以我一直约那个群主见面，但直到最后跑路，也没见到他。

他们总有办法让你觉得机会难得，错过了就再也没有了。有人说30倍以后，各种托开始不断地加，整个过程你都会恨自己钱太少，投的不够多。

在币圈我也是不断地犯错，最近我的4个以太币又没有着落了。因为参与了上币的投票，2月27日群主说××项目在3月肯定会上交易所，那个时候大家看到的公开信息也确实是票数第一。

因为前期亏了，所以心里迫切的想回血。我们私下决定在上市前按比例募一些，听说有翻倍可能。后来，我们才发现上交易所全靠刷票，至少要花四五千万。中途投了1500万后，发来通报告诉我们，因为不确定性，战略已经被放弃。

2013年火币上线时，我就是它的用户，当时也是想试试水，买了0.5个比特币，大概花了2000块钱。现在想起来就特别后悔，如果当时不卖，留在年底11万一个比特币，那半个也有五位数了。

后来，我就在各种代币群里抢火币每天发放的套餐，里面有送的代币和交易点卡。前几次因为自己抢不上，我开始怀疑跟家里的电脑有关系，就花了2万多在网上找人帮我抢，连续抢了五六天。

在没有换成以太币投这些项目之前，我手里有3万多的HT（创业家&i黑马注：火币网发行的供内部流通的类代币），那时候2块多一个，总共投了30多万元，算下来也翻了一倍。但后来投在这几个项目上，全都没了。

我得出的经验是，下一次投项目还是要找朋友。最近我在三点钟的群里发现了一位认识多年的朋友，我们认识很多年，下一个项目要是找他肯定更放心，最起码不会跑路。

目前币圈的人大都是抱着投机的心态。之前我炒股，现在觉得（股票）不够刺激，而且炒股时不时也会赔钱。原来的想法是交几次学费，虽然损失了金钱，但还是能学一些东西。但现在更多的是贪婪，因为有能够翻几十倍的预期。

三

整个圈子都变了。原来一个项目要是想请大佬站台，要么给代言费，要么就得真金白银的投资，现在只要站台就能给百分之几的代币。

好多人都说自己是革命性的，其实就是众筹方式的变化。那些大佬站台，其实就是给这个项目撒点胡椒面，撒的100个胡椒面起来了，那我占多大比例，直接给我多少倍就行，就是这种规矩。

刚开始没看清楚的时候，我多少也会有投机的心理。当互联网刚起步的时候，也有很多人不认同，觉得是骗子，但最后也发展起来了。所以，我现在倒是觉得这里面有革命性的可能，但取决于其中的技术。

不过，目前区块链技术仍处于一个混乱阶段，我能理解的应用场景就是炒币。我看到淘宝上就有商家代写白皮书，虽然很粗糙，但里面基本内容都有。还有一个趋势就是有些团队转到国外，项目其实没有什么技术背景，全都是空气币。白皮书里面一堆外国人和科学家，而背后都是中国人。

大家都说“币圈一天，人间一年”，有游戏的心理在，但更多的还是投资。好多人都说，去年能挣到10倍、100倍。你想当时投入10万的人，现在可能已经财务自由了，谁不想？

原来，我比较懒散，但自从入了币圈，整个人兴奋起来。这么多次的屡败屡战，有赌的性质，但我对自己的要求是基本控制在可承受范围之内。自己的（亏损）上限是100万，以后可能玩得谨慎些。