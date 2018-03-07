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朱明跃：猪八戒网已拆除VIE架构 期待回归A股市场

朱明跃：猪八戒网已拆除VIE架构 期待回归A股市场
2018年03月07日 15:51 新浪科技
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猪八戒网CEO朱明跃猪八戒网CEO朱明跃

　　新浪科技讯 3月7日下午消息，知识工作者共享平台猪八戒网CEO朱明跃在与新浪科技访谈时透露：“目前，猪八戒网已经彻底拆除了VIE架构，现在已经是一个纯粹的内资公司，对于回归国内A股市场特别期待。”

　　在朱明跃看来，“猪八戒网就是本身作为一个就是面向知识工作者的共享平台，服务于中国几百万家中小企业创业者，我们的市场是在中国，我们希望最终能够把中国的知识工作者能够聚集起来服务全世界。因为我们根在中国，根在重庆，并且我们的市场是在中国，在全世界，所以，我们特别希望能够在国内资本市场上市。”

　　“目前，我们已经彻底拆除了VIE架构，已经是一个纯粹的内资公司，并且，现在公司的整体增长发展都不错，我们对于回归国内A股市场特别期待。”朱明跃对新浪科技说道。

　　15年前，猪八戒网CEO朱明跃还是重庆一家媒体的记者，当时是两会的报道者。今年，他第一次当选全国人大代表。近日，在全国“两会”期间，百度腾讯京东搜狗等互联网巨头纷纷表态，如果政策允许，愿意回归A股。

　　资料显示，知识工作者共享平台猪八戒网由原《重庆晚报》记者朱明跃创办于2006年，服务交易品类涵盖创意设计、网站建设、网络营销、文案策划、生活服务等多种行业。成立12年来，猪八戒网已经融资数轮，投资方包括IDG资本、赛伯乐投资、易一天使以及重庆文投集团等。(王上)

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