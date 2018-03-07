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美国财政部下属机构：ICO企业须登记 遵守反洗钱法规

美国财政部下属机构：ICO企业须登记 遵守反洗钱法规
2018年03月07日 08:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月7日早间消息，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）本周二发表公开信，表示其规定将适用有所有实行首次代币发售（ICO）企业。

　　在信中，FinCEN机构的法务助理秘书德鲁·马洛尼（Drew Maloney）解释说，销售ICO衍生代币的开发企业和交易所必须登记为货币传输组织，并遵守反洗钱的有关法规，以及“了解客户”（KYC）规则。

　　信中写道：“……开发企业以ICO货币或代币的形式销售可兑换虚拟货币，以换取另一种可替代货币的价值形式，即被认定为货币传输组织。开发企业必须遵守适用于此类（货币服务业务）组织的AML/CFT要求。交易所出售ICO货币或代币，或以此交换其他虚拟货币、法定货币，或其他价值的替代货币，通常也被视为货币传输组织。”

　　鉴于近期围绕区块链融资模式的监管形势，以上表述与以往的差异引人瞩目。总部位于华盛顿特区的区块链宣传组织“币中心”（Coin Center）随后发表博客文章解释说，依据这种司法解释，如果意见公司在美国居民中开展ICO业务、但未在FinCen登记为货币传输企业，也未执行KYC规定，可能触犯联邦法律，被提起重罪指控。

　　之后，“币中心”在给外媒的一封电子邮件中称：“我们不同意他们的评价方式，相信作出这种决定前，应该对外公开规则制定过程。”

　　FinCen在信中表示“ICO安排有所不同”，将根据ICO和其他相关代币的设计采取不同的司法处理方式。代币销售等同于证券或衍生工具的销售，分别适用美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的规定。

　　FinCEN表示，对待ICO参与者时，将依据具体情况，采取因地制宜的方式。

　　马洛尼指出，FinCEN正在与其他美国机构协调处理上述问题的解释工作，他解释说：“FinCEN正在（与SEC和CFTC）密切合作，在涉及ICO的活动中执行反洗钱和反恐融资（AML/CFT）规定，履行对这些机构的监管职责。”(斯眉)

财政部美国ICO
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