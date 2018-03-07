对话工信部副部长：网络提速降费将带来哪些实惠

新华社北京3月6日电 题：网络提速降费将给老百姓带来哪些实惠？——对话工信部副部长陈肇雄

开栏的话：国家大事连着百姓心事。就业、扶贫、教育、医疗、养老、房价等民生话题往往是两会“热词”。

从3月6日开始，新华社开设“部委直通车”融媒体栏目，就社会热点话题、重大民生关切等，对相关部委负责人进行访谈。除在通稿线路播发稿件外，还在“新华视点”微博和微信公号推出短视频等融媒体产品。

新华社记者张辛欣、郝晓静

取消流量“漫游”费这一措施什么时候落地？加大网络提速降费将给百姓带来哪些实惠？新华社记者6日独家专访工信部副部长陈肇雄。

记者：今年政府工作报告提出，加大网络提速降费力度。取消流量“漫游”费。请问，这一措施什么时候开始实施？

陈肇雄：我们将推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作，确保广大用户在7月1日前享受到这一红利。

记者：是否会全国同步实施？

陈肇雄：现在最根本的就是要在全国范围内，统一收费标准，统一套餐制度。在实施上，肯定全国统一。

记者：取消流量“漫游”费的呼声很高，也推进了很久。这其中的难点在哪？

陈肇雄：最大的难点有两个方面。第一，从企业经营来说，有个业务转型的问题。取消流量“漫游”费，企业的收入会减少，必须发展新的业务来弥补这方面的下降，这有一个过程。第二，从技术上讲，调整套餐、调整计费软件功能需要一定的时间。

记者：如何惠及更广大的用户，特别是农村和偏远地区？

陈肇雄：有以下几个方面的工作，一是按时保质保量完成13万个行政村通光纤的任务；二是进一步完善普遍服务补偿机制，引导基础电信企业加快4G网络在农村和偏远地区的广泛部署；三是进一步加强部门间的协调配合，推动农村地区宽带网络应用普及，助力乡村振兴发展。