新浪科技> 互联网 > 正文

对话工信部副部长：网络提速降费将带来哪些实惠

对话工信部副部长：网络提速降费将带来哪些实惠
2018年03月07日 08:44 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社北京3月6日电 题：网络提速降费将给老百姓带来哪些实惠？——对话工信部副部长陈肇雄

　　开栏的话：国家大事连着百姓心事。就业、扶贫、教育、医疗、养老、房价等民生话题往往是两会“热词”。

　　从3月6日开始，新华社开设“部委直通车”融媒体栏目，就社会热点话题、重大民生关切等，对相关部委负责人进行访谈。除在通稿线路播发稿件外，还在“新华视点”微博和微信公号推出短视频等融媒体产品。

　　新华社记者张辛欣、郝晓静

　　取消流量“漫游”费这一措施什么时候落地？加大网络提速降费将给百姓带来哪些实惠？新华社记者6日独家专访工信部副部长陈肇雄。

　　记者：今年政府工作报告提出，加大网络提速降费力度。取消流量“漫游”费。请问，这一措施什么时候开始实施？

　　陈肇雄：我们将推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作，确保广大用户在7月1日前享受到这一红利。

　　记者：是否会全国同步实施？

　　陈肇雄：现在最根本的就是要在全国范围内，统一收费标准，统一套餐制度。在实施上，肯定全国统一。

　　记者：取消流量“漫游”费的呼声很高，也推进了很久。这其中的难点在哪？

　　陈肇雄：最大的难点有两个方面。第一，从企业经营来说，有个业务转型的问题。取消流量“漫游”费，企业的收入会减少，必须发展新的业务来弥补这方面的下降，这有一个过程。第二，从技术上讲，调整套餐、调整计费软件功能需要一定的时间。

　　记者：如何惠及更广大的用户，特别是农村和偏远地区？

　　陈肇雄：有以下几个方面的工作，一是按时保质保量完成13万个行政村通光纤的任务；二是进一步完善普遍服务补偿机制，引导基础电信企业加快4G网络在农村和偏远地区的广泛部署；三是进一步加强部门间的协调配合，推动农村地区宽带网络应用普及，助力乡村振兴发展。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有