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街舞综艺开年战：《这！就是街舞》能成综艺爆款吗？

街舞综艺开年战：《这！就是街舞》能成综艺爆款吗？
2018年03月07日 08:32 新浪科技
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　　新浪科技 谭宵寒

　　上线几天后，《这！就是街舞》播放量破亿——这是优酷18个月以来表现最好的自制节目，总招商金额超6亿元，且广告主还在持续追加。

　　2017优酷秋集上，杨伟东被问起优酷接下来在综艺上的计划，当时的情形是，优酷的老对手爱奇艺自制综艺《中国有嘻哈》成为当年夏天最火爆的综艺，优酷在剧集上有《白夜追凶》，但综艺上的表现平平。“过去一年中，综艺战略没有太大问题，但战术上有点保守了，现在综艺已经是我自己在抓了。”杨伟东回应道。

阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东

　　4个月过去，《这！就是街舞》正式上线，节目名字便是杨伟东起的，通过“明星导师+专业舞者真人秀”的模式，采取个人选拔、团队作战的表演方式，在罗志祥、韩庚、黄子韬、易烊千玺四位队长的带领下组成四支战队，进行团队间的群舞Battle，最终将产生总冠军。

　　“我们以这个节目开始自己对于这个行业的思考，从2018年开始，网络综艺将会全面地进入大片时代、纺锤形发展阶段。”杨伟东说道。接下来，优酷还将推出《这!就是铁甲》、《这!就是偶像》等“这！就是”系列综艺，那么，《这！就是街舞》能成为一档爆款现象级综艺为优酷开好这场综艺战吗？

　　街舞综艺开年大战

　　去年年中6月，优酷内部开始讨论2018年综艺究竟应该往什么方向走？“看综艺的观众大概60%是90后，这是全网里面比例最高的类目。当时在我们脑子里只有两个词：年轻、女性。又要有女性观众、又是年轻人喜欢的究竟是哪些类目？街舞是被认为是第一个要推出的。”阿里文娱大优酷MAD工作室总经理鲁洁回忆说，“一定要有先发优势。”

　　对年轻人的洞察是杨伟东在秋集上接受采访时提到的2018年优酷综艺三个新打法之一，另外，首先是要快。“优酷的市场反应要更快一些，战术要更加快速、果敢，不怕错。”杨伟东认为，互联网就是试错，错了无非再选另外一个节目方向，但总体来讲不能保守。

　　今年1月3日，《这！就是街舞》开录，随后宣布定档3月10日，到了2月，节目提档两周。而爱奇艺的一档街舞综艺节目则将在3月17日上线。

　　“另外一个平台会在三月中推出街舞节目，我相信他们的街舞节目能够跟优酷的街舞节目一样取得成功，这个行业永远因为竞争变得有趣、永远因为竞争让内容变得更加丰富，也同样因为竞争，可以让我们变得更加优秀。”杨伟东说道。

　　进入2018年，还未等到暑期热门时期，视频平台们已早早进入了综艺大战，面对着街舞类、偶像选拔类、机器人类等众多同类别、同题材、同风格的竞争，先发制人是胜利的第一步，甚至在节目上线的前一天，《这！就是街舞》总导演陆伟想再加一个片段，却已经来不及。

　　但从总体上，陆伟对第一集非常满意。“第一集至少可以打80分。”作为节目的总导演，陆伟同时也是灿星的宣传总监，在过去曾制作《中国好声音》等众多知名综艺节目，这次也是陆伟和团队首次尝试剧情类真人秀的摄制方式，“这是我们做过的最不一样的一档节目。”

　　更开放地与外界制作公司合作也是杨伟东曾提到的2018优酷综艺的打法，在杨伟东看来，“开门做综艺“而非都自己做，是对于平台公司来讲是非常正确的方向。“尤其是综艺，综艺更需要团队的默契。”

　　剧情式真人秀的春天

　　作为一档剧情类真人秀节目，相比之前的选秀类综艺，也需要团队在剪辑上进行更多的设计。据陆伟介绍，灿星过去做的选秀类节目大多是一对一、最多是一对N的关系——一个选手面对3-4位评委，进行沟通和交流、在台上讲述，当中会有观众的反应，鼓掌、笑等等作为情绪上的感染。

　　“但《这！就是街舞》所有节目都是没有观众的，可以看到在场上的、围观的有表情、评论的，实际上这些人都是舞者、选手，大家可以想象是4位队长和398组选手来共同讲述关于街舞考核的故事，这当中会体现出不同的舞者对于某个选手水平的判断，通过他们的窃窃私语、抓拍表情体现出来，第一集可以视为街舞节目剧情的开端。”陆伟说道。“如果屏幕上某一个人发出一种和观众差不多想法的感慨，一旦引起了观众共鸣，这里的情景就是成立的。”

　　但同时如一部电视剧，每集节目也会为后来的节目做一定铺垫，当中有非常多的隐藏线索。“等你们看到第三集、第四集，回过来会发现，原来在这个地方、这个人给出这个表情，与后面的某一个剧情是有关联的。”

　　在这类节目中，制作方也可以分配角色的戏份。在首期节目中，较为知名的四位队长的戏份远远超出了节目选手的戏份。陆伟解释说，这是节目比较强化的一点，剧情类真人秀在前期赛事研发、剪辑逻辑，要给观众逐渐向前推进的感觉，第一期会更多地让观众看到明星队长的个人性格和不同的面貌。

　　“街舞本身就是相对小众化的艺术门类，虽然很多年轻人喜欢，但对大众来讲，第一，需要比较高的审美门槛；第二，需要专业的知识。而要将小众化的门类做到让大众认知，除了节目剪辑、传播之外，非常重要的是我们需要四位明星队长的影响力让热爱街舞、喜欢街舞的或是认同队长的做法、喜欢队长性格的来看节目，然后带动更多的人。”陆伟介绍说。

　　戏份和走向能被设计，也让陆伟经常面临着外界的疑问——剧情是否也是节目组设计好的？“所有的剧情都不能被设计的，场上谁会干什么？发生什么？谁会怎么做？拍电视剧可以写好台词、剧本让他们演，这不是拍电视剧，真人秀最重要的一点就是让你的选手、邀请的明星队长对这个节目很有信念感。”而所谓信念感，就是在节目里有非常自由表达的权利、也有自由表达的态度。

　　陆伟强调，节目最重要的点不在于设置谁和谁之间可能有矛盾和冲突，而是设计一个大框架——赛制决定了这个场子里可能发生什么，屋子搭好之后随便谁进来都可以，“发生什么事情我不知道，但他只要走进这个屋子一定会发生事情，屋子很重要。”

　　对于《这！就是街舞》而言，这个屋子就是每个队长只有25条毛巾，100多位选手需要对这非常有限的资源进行争夺，所有队长也想要找到匹配它的主人，而这其中，队长和选手是否能够匹配成功是第一个剧情；当毛巾资源愈来愈稀缺，十几位、甚至二十几位选手争夺一条毛巾就是第二个剧情。

　　另外，资源匹配之后，旁观者也会有各样的反映和情绪。“我们要做的就是把屋子搭好、人进去，把24小时发生的事情全部记录下来，把我认为有必要传播出去的东西传播出去，把我认为稍差一些、比较无聊的东西去掉。”陆伟说，这其中不需要做任何的剧情设置就一定会发生故事。

　　自制投入升级

　　而不仅是在剧情上向大片靠拢，在制作上网综也开始进入大片时代，最直观的是投入升级，随着巨头入场、网综创新周期加快，平台对网综的投入也从早期的千万量级增长到5000万-8000万的区间。2017年开始，超级网综在投入上再次大幅提升，以《这！就是街舞》、《这！就是铁甲》等为代表的超级网综，投入已经普遍超过1.5亿元，据鲁洁透露，《这！就是街舞》的投入已经超过3亿元。从首期节目上可以看到，节目以城市街区作为布景打造极具街舞文化特色的氛围，四位队长分别镇守中国风老北京街道、广州骑楼街道、上海石库门街道和涂鸦街道。

　　“如果从成本的比例来说，2017年优酷投入在自制和版权上的费用已经是1比1了，这是从所未有的。”鲁洁分析说，自制已经是不可逆转的趋势，各个平台都在布局自己的内容，包括街舞，而2018年，优酷可能三分之二的投入会放在自制上，类似《这！就是街舞》这样规模投入的综艺，2018年不会少。

　　对于《这！就是街舞》的火爆程度的评价，阿里文娱大优酷MAD工作室总经理宋秉华透露说，只能说现在《这！就是街舞》的数据是过去18个月以来优酷所有自制节目里面最好的且是明显最好的，比之前的《火星情报局》还好、明显要好。

　　宋秉华回顾说，同样是优酷的自制综艺，《火星情报局》第一季第一集上线大家也不看好，会觉得有这样、那样的问题，但到了第二集、第三集、第四集，集集上升，成为了爆款。“我觉得其实不要太纠结于一个项目的第一季第一集是什么样，要看它前四集的走势是什么样，如果走势是向上的那就一定会是爆款，如果走势是平行的那就是这样。”

　　宋秉华说，现在大家对于《这！就是街舞》的评价都是“起势不错、有待观察”。“借用黄子韬的一句话，接下来的事情就是干，继续拼搏，没有一秒钟可以松懈。”

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