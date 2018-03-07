街舞综艺开年战：《这！就是街舞》能成综艺爆款吗？

新浪科技 谭宵寒

上线几天后，《这！就是街舞》播放量破亿——这是优酷18个月以来表现最好的自制节目，总招商金额超6亿元，且广告主还在持续追加。

2017优酷秋集上，杨伟东被问起优酷接下来在综艺上的计划，当时的情形是，优酷的老对手爱奇艺自制综艺《中国有嘻哈》成为当年夏天最火爆的综艺，优酷在剧集上有《白夜追凶》，但综艺上的表现平平。“过去一年中，综艺战略没有太大问题，但战术上有点保守了，现在综艺已经是我自己在抓了。”杨伟东回应道。

阿里 文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东 文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东

4个月过去，《这！就是街舞》正式上线，节目名字便是杨伟东起的，通过“明星导师+专业舞者真人秀”的模式，采取个人选拔、团队作战的表演方式，在罗志祥、韩庚、黄子韬、易烊千玺四位队长的带领下组成四支战队，进行团队间的群舞Battle，最终将产生总冠军。

“我们以这个节目开始自己对于这个行业的思考，从2018年开始，网络综艺将会全面地进入大片时代、纺锤形发展阶段。”杨伟东说道。接下来，优酷还将推出《这!就是铁甲》、《这!就是偶像》等“这！就是”系列综艺，那么，《这！就是街舞》能成为一档爆款现象级综艺为优酷开好这场综艺战吗？

街舞综艺开年大战

去年年中6月，优酷内部开始讨论2018年综艺究竟应该往什么方向走？“看综艺的观众大概60%是90后，这是全网里面比例最高的类目。当时在我们脑子里只有两个词：年轻、女性。又要有女性观众、又是年轻人喜欢的究竟是哪些类目？街舞是被认为是第一个要推出的。”阿里文娱大优酷MAD工作室总经理鲁洁回忆说，“一定要有先发优势。”

对年轻人的洞察是杨伟东在秋集上接受采访时提到的2018年优酷综艺三个新打法之一，另外，首先是要快。“优酷的市场反应要更快一些，战术要更加快速、果敢，不怕错。”杨伟东认为，互联网就是试错，错了无非再选另外一个节目方向，但总体来讲不能保守。

今年1月3日，《这！就是街舞》开录，随后宣布定档3月10日，到了2月，节目提档两周。而爱奇艺的一档街舞综艺节目则将在3月17日上线。

“另外一个平台会在三月中推出街舞节目，我相信他们的街舞节目能够跟优酷的街舞节目一样取得成功，这个行业永远因为竞争变得有趣、永远因为竞争让内容变得更加丰富，也同样因为竞争，可以让我们变得更加优秀。”杨伟东说道。

进入2018年，还未等到暑期热门时期，视频平台们已早早进入了综艺大战，面对着街舞类、偶像选拔类、机器人类等众多同类别、同题材、同风格的竞争，先发制人是胜利的第一步，甚至在节目上线的前一天，《这！就是街舞》总导演陆伟想再加一个片段，却已经来不及。

但从总体上，陆伟对第一集非常满意。“第一集至少可以打80分。”作为节目的总导演，陆伟同时也是灿星的宣传总监，在过去曾制作《中国好声音》等众多知名综艺节目，这次也是陆伟和团队首次尝试剧情类真人秀的摄制方式，“这是我们做过的最不一样的一档节目。”

更开放地与外界制作公司合作也是杨伟东曾提到的2018优酷综艺的打法，在杨伟东看来，“开门做综艺“而非都自己做，是对于平台公司来讲是非常正确的方向。“尤其是综艺，综艺更需要团队的默契。”

剧情式真人秀的春天

作为一档剧情类真人秀节目，相比之前的选秀类综艺，也需要团队在剪辑上进行更多的设计。据陆伟介绍，灿星过去做的选秀类节目大多是一对一、最多是一对N的关系——一个选手面对3-4位评委，进行沟通和交流、在台上讲述，当中会有观众的反应，鼓掌、笑等等作为情绪上的感染。

“但《这！就是街舞》所有节目都是没有观众的，可以看到在场上的、围观的有表情、评论的，实际上这些人都是舞者、选手，大家可以想象是4位队长和398组选手来共同讲述关于街舞考核的故事，这当中会体现出不同的舞者对于某个选手水平的判断，通过他们的窃窃私语、抓拍表情体现出来，第一集可以视为街舞节目剧情的开端。”陆伟说道。“如果屏幕上某一个人发出一种和观众差不多想法的感慨，一旦引起了观众共鸣，这里的情景就是成立的。”

但同时如一部电视剧，每集节目也会为后来的节目做一定铺垫，当中有非常多的隐藏线索。“等你们看到第三集、第四集，回过来会发现，原来在这个地方、这个人给出这个表情，与后面的某一个剧情是有关联的。”

在这类节目中，制作方也可以分配角色的戏份。在首期节目中，较为知名的四位队长的戏份远远超出了节目选手的戏份。陆伟解释说，这是节目比较强化的一点，剧情类真人秀在前期赛事研发、剪辑逻辑，要给观众逐渐向前推进的感觉，第一期会更多地让观众看到明星队长的个人性格和不同的面貌。

“街舞本身就是相对小众化的艺术门类，虽然很多年轻人喜欢，但对大众来讲，第一，需要比较高的审美门槛；第二，需要专业的知识。而要将小众化的门类做到让大众认知，除了节目剪辑、传播之外，非常重要的是我们需要四位明星队长的影响力让热爱街舞、喜欢街舞的或是认同队长的做法、喜欢队长性格的来看节目，然后带动更多的人。”陆伟介绍说。

戏份和走向能被设计，也让陆伟经常面临着外界的疑问——剧情是否也是节目组设计好的？“所有的剧情都不能被设计的，场上谁会干什么？发生什么？谁会怎么做？拍电视剧可以写好台词、剧本让他们演，这不是拍电视剧，真人秀最重要的一点就是让你的选手、邀请的明星队长对这个节目很有信念感。”而所谓信念感，就是在节目里有非常自由表达的权利、也有自由表达的态度。

陆伟强调，节目最重要的点不在于设置谁和谁之间可能有矛盾和冲突，而是设计一个大框架——赛制决定了这个场子里可能发生什么，屋子搭好之后随便谁进来都可以，“发生什么事情我不知道，但他只要走进这个屋子一定会发生事情，屋子很重要。”

对于《这！就是街舞》而言，这个屋子就是每个队长只有25条毛巾，100多位选手需要对这非常有限的资源进行争夺，所有队长也想要找到匹配它的主人，而这其中，队长和选手是否能够匹配成功是第一个剧情；当毛巾资源愈来愈稀缺，十几位、甚至二十几位选手争夺一条毛巾就是第二个剧情。

另外，资源匹配之后，旁观者也会有各样的反映和情绪。“我们要做的就是把屋子搭好、人进去，把24小时发生的事情全部记录下来，把我认为有必要传播出去的东西传播出去，把我认为稍差一些、比较无聊的东西去掉。”陆伟说，这其中不需要做任何的剧情设置就一定会发生故事。

自制投入升级

而不仅是在剧情上向大片靠拢，在制作上网综也开始进入大片时代，最直观的是投入升级，随着巨头入场、网综创新周期加快，平台对网综的投入也从早期的千万量级增长到5000万-8000万的区间。2017年开始，超级网综在投入上再次大幅提升，以《这！就是街舞》、《这！就是铁甲》等为代表的超级网综，投入已经普遍超过1.5亿元，据鲁洁透露，《这！就是街舞》的投入已经超过3亿元。从首期节目上可以看到，节目以城市街区作为布景打造极具街舞文化特色的氛围，四位队长分别镇守中国风老北京街道、广州骑楼街道、上海石库门街道和涂鸦街道。

“如果从成本的比例来说，2017年优酷投入在自制和版权上的费用已经是1比1了，这是从所未有的。”鲁洁分析说，自制已经是不可逆转的趋势，各个平台都在布局自己的内容，包括街舞，而2018年，优酷可能三分之二的投入会放在自制上，类似《这！就是街舞》这样规模投入的综艺，2018年不会少。

对于《这！就是街舞》的火爆程度的评价，阿里文娱大优酷MAD工作室总经理宋秉华透露说，只能说现在《这！就是街舞》的数据是过去18个月以来优酷所有自制节目里面最好的且是明显最好的，比之前的《火星情报局》还好、明显要好。

宋秉华回顾说，同样是优酷的自制综艺，《火星情报局》第一季第一集上线大家也不看好，会觉得有这样、那样的问题，但到了第二集、第三集、第四集，集集上升，成为了爆款。“我觉得其实不要太纠结于一个项目的第一季第一集是什么样，要看它前四集的走势是什么样，如果走势是向上的那就一定会是爆款，如果走势是平行的那就是这样。”

宋秉华说，现在大家对于《这！就是街舞》的评价都是“起势不错、有待观察”。“借用黄子韬的一句话，接下来的事情就是干，继续拼搏，没有一秒钟可以松懈。”