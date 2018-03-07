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阿里犹豫不决，滴滴已撕破脸：到底谁能拯救ofo？

阿里犹豫不决，滴滴已撕破脸：到底谁能拯救ofo？
2018年03月07日 08:19 中国企业家杂志
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摄影：史小兵摄影：史小兵

　　业内人士分析推断，动产抵押换钱的行为，很可能是阿里对ofo和滴滴的双重施压。

　　文｜《中国企业家》记者 焦丽莎 编辑 | 翟文婷

　　这个春节，戴威过得并不安生。

　　他掌控下的ofo深陷资本旋涡，以至于在春节前两次通过动产抵押换取阿里17.7亿元借款，时间分别是2月5日和2月12日。

　　为什么是借款，而不是融资？

　　此前坊间有说法称，“滴滴拒绝在ofo和阿里的融资协议上签字，行使一票否决权阻拦ofo融资”。正因如此，ofo的融资迟迟不能到位，所以戴威曲线救国，向阿里借钱。

　　但是据接近滴滴的人士透露，ofo抵押资产借款的行为不可能绕开大股东滴滴。春节前，滴滴方面也曾向《中国企业家》回应，滴滴从未在ofo融资方面行使过否决权。

　　业内人士分析推断，动产抵押换钱的行为，很可能是阿里对ofo和滴滴的双重施压。

　　对于ofo和戴威来说，这无疑是一个危险信号。一位匿名投资人对《中国企业家》分析称，这是ofo走的一步险棋。

　　一方面，春节前甚嚣尘上的“阿里将投资ofo10亿美金”很可能已经成为泡影，而且《中国企业家》已经从接近ofo的人士处获知这一说法；另一方面，该借款动作从侧面印证了ofo的经济状况依然不容乐观。资产抵押，对于一家创业公司来说可以说是最后一根救命稻草。把交易细节全部曝光，ofo必将陷入更艰难的境地，而且很有可能吓退潜在投资人。

　　对滴滴而言，这将形成更为棘手的一个局面。试想一下，如果ofo没有达到和阿里的对赌要求，也没有收获新一轮融资，ofo将没有能力偿还欠款，如果借款不转为ofo的股份，作为抵押物的自行车就会被阿里收走。这种情况下，ofo就失去了大部分核心资产，滴滴持有的ofo股份价值大幅缩水，这是在逼迫滴滴未来接受阿里转股。而且，一旦ofo的估值大跌，阿里很有可能通过转股变成控股方。

　　而对于阿里来说，可以说这是一个稳赚不赔的交易。

　　此消息一出，“救命钱”的字眼多次出现在媒体的标题中。但是很显然，这笔不到3亿美金的现金并不足够救ofo的命。在商业社会，也并不存在所谓的“白衣骑士”。那么，究竟谁能拯救ofo？

　　阿里？

　　从目前流出的信息看，阿里似乎是最有可能拯救ofo的角色。但是，阿里的动作犹豫不决，似乎也缺少诚意。

　　去年下半年，阿里将投资ofo10亿美金的消息多次引发热议，却迟迟未落地。据一位接近交易的人士称，传闻中的这一笔融资并未进行到签字环节。实际上，对于这笔融资，各方诉求不一。

　　一位匿名投资人透露，阿里希望借此机会吃下全部额度，并拿掉戴威的一票否决权，同时稀释滴滴的股份（超过25%）。

　　ofo则希望引入阿里的融资拿掉滴滴的控制权，把它变成纯财务投资人，董事会席位保留一个。

　　滴滴内部人士的说法是，对于阿里投资ofo，滴滴乐见其成，并且会和阿里在动作上保持一致。

　　春节前，曾有投资人告诉《中国企业家》，ofo接下来的命运走向要看他们和阿里怎么谈。这句话背后意味深长。简单解释就是，“阿里希望从ofo管理团队拿走更多权益，显然管理层不会轻易妥协。”

　　曾经发酵长达一年的单车合并案的流产，阿里也扮演了重要角色（详情参见中国企业家此前的封面文章《单车死结》）。从阿里的角度，并不能够容许滴滴快的合并后的局面再次出现（腾讯股权大于阿里）。在ofo项目上，阿里进场较晚，拿到的股份也较低。为此，阿里想要控局未来的单车市场，就要通过投资或者其他方式获得更大话语权。

　　为此，在去年12月，金沙江创投董事总经理朱啸虎以30亿美金估值，将ofo的股份出售给阿里巴巴和滴滴。阿里拿了大部分额度，包括朱啸虎手中的董事会席位和一票否决权，滴滴只拿了一小部分额度。接手朱啸虎的股份后，阿里在ofo持股比例在10%左右。

　　一位投资人透露，金沙江退出后，在ofo董事会中，管理团队有五个席位（戴威行使全部投票权），滴滴两席，阿里一席，经纬一席。其中，戴威、滴滴、阿里、经纬都拥有一票否决权。

　　“阿里会再放多少钱，还是个问题。”有知情人士告诉《中国企业家》，“阿里肯定不希望ofo死，目前哈罗单车还在二三线城市，ofo能在一线城市牵制摩拜。”

　　也有看法认为，局面没有这么乐观。“滴滴控制ofo的同时，还会自己做单车，不会选择退出。作为滴滴的大股东腾讯，怎么会愿意阿里把钱放到ofo里，从而控制ofo？”

　　17.7亿元借款的发生，印证了以上多种说法，也透露了更多可能性。ofo和阿里的关系日趋紧张，滴滴不愿主动退出ofo，ofo不肯交出更多权益，阿里用手中的资本步步紧逼。

　　阿里会是ofo最好的选择吗？曾有投资人担心，阿里已经把哈罗单车当做炮台，就像现在的饿了么。如果ofo拿了阿里的融资，戴威很可能就是下一个张旭豪（饿了么CEO）。

　　滴滴？

　　此前有投资人认为，戴威就应该拿滴滴的钱，就算最后被收购也是一个不错的结果。至于90后的戴威，还可以创业做新的项目，曾有多位投资人向《中国企业家》表示，滴滴曾经是ofo最好的选择之一。还有人直言，“戴威做的最大错事，就是和滴滴撕破脸。”

　　从业务属性来看，单车这个单一业务领域难以支撑持续运营，这个行业的不确定因素更多，比如季节性变化带来的影响，还有地域的管制。而单车业务对于滴滴的战略意义不容小觑。一是巨大的订单量；二是不管两个轮子还是四个轮子，都是运载工具，未来都将被自动驾驶代替。滴滴一定不能容忍市场上存在一个比自己运力还大的平台。

　　多位投资人都认为，单车对于滴滴的战略价值和其他家是不一样的，只要单车业务不赔钱，或者赔很少的钱，滴滴能获得一天几千万的流量。当天气不适合骑车的时候，这些出行需求就会转化成网约车订单。

　　多位投资人认为，滴滴和ofo的关系如何演变，取决于阿里和滴滴、ofo达成怎样的协议。可以肯定的一点是，滴滴不会退出ofo。

　　“滴滴很可能一边自己做，一边压制ofo。”在投资人看来，受到滴滴的限制，ofo不能做网约车或者汽车租赁业务，没有新的故事可以讲，财务投资人很难投钱。ofo只能找战略投资人，例如美团或者阿里。”但是春节前已有传闻称，美团参与了摩拜的新一轮10亿美元融资，此消息尚未得到确认。

　　目前，ofo依然是单车市场最大的变量，但当竞争对手摩拜已经将目光投向网约车和共享租车等新领地，留给戴威和ofo的时间越来越少。

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